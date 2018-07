Estos 4 signos tendrán una mala experiencia sexual en julio

El sexo es algo básico del ser humano, todos lo disfrutamos de distintas maneras y es vital para reproducirnos pero no siempre una experiencia sexual es algo placentero.

Estos cuatro signos del zodiaco no tendrán una buena vida sexual en el mes de julio:

-Acuario: debido a la gran honestidad de las mujeres nacidas en Acuario, podrán lastimar los sentimientos y el ego de su al decirles que no están haciendo un buen trabajo en la cama. Si quieres mantener una relación sana, no mientas pero si aprende cómo decir la verdad sin herir.

-Capricornio: el problema para una mujer Capricornio es precisamente la comunicación. Por no saber decir, o no querer decir, lo que necesita en el sexo y lo que le da placer, sus experiencias no serán las mejores.

-Sagitario: la falta de innovación y el desapego que le pone a las relaciones sexuales no permiten que las nacidas en Sagitario disfruten a plenitud. No tengas sexo por costumbre, has de ese momento algo especial y lo disfrutarás.

-Escorpio: por ser un signo muy sexual, siempre quiere hacer el amor día y noche, a toda hora. Esto provocará que tu pareja se agote y hasta pueda dejarte por no poder mantener el ritmo que necesitas para sentirte satisfecha.

