3 signos del zodiaco que pueden ser amigos de sus ex sin problema

No es fácil ser amiga de un ex, especialmente cuando los ves salir con otras personas y seguir con sus vidas. Aún cuando ya no haya amor, puede ser muy doloroso y extraño. Aunque claro, la relación que mantengan puede venir en diferentes formas.

Mantener una amistad con tu ex es personal y completamente único dependiendo de tu personalidad. Algunos de nosotros podemos tener un tiempo más fácil que otros cuando se trata de mantener una amistad con un ex. De acuerdo con la astrología, aquí están los tres signos del zodíaco que son más propensos a seguir siendo amigos de sus exes sin problema.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Los Géminis son excelentes comunicadores y realmente tienen un don para la charla. Su carácter extrovertido y expresivo le dificultará no mantener una amistad con su ex, ya que constantemente los llamará, los enviará por mensaje de texto y les enviará mensajes con sus eventos cotidianos y sus nuevos chismes. Dado que su signo rige la comunicación, probablemente atraiga a socios que también aman hablar, y después de separarlos, ambos tendrán mucho que ver con el otro.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer se toma en serio el amor y las relaciones; siempre está buscando un compañero para toda la vida en cualquier persona con la que salga. Su proceso de investigación para una posible pareja es un asunto serio y si ha decidido salir con alguien que significa que esa persona es muy especial para este signo ya que los dos comparten un vínculo profundo, aún después de terminar. Le lleva mucho tiempo soltar el amor, por lo que mantener una amistad con su ex puede ser confuso y difícil de tratar a veces.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Como el signo de las escalas, busca constantemente el equilibrio y se siente atraído por un compañero que lo equilibra y comparte su disposición armoniosa. Tanto Libra como su pareja tendrán una mentalidad muy abierta sobre la idea de mantener una relación después de que termine la romántica. Libra no puede soportar estar solo y prospera en situaciones sociales. La idea de perder un amigo potencial para toda la vida sería impensable para ti y harías cualquier cosa a tu alcance para mantener a esa persona en tu vida. Siempre que la separación sea mutua y no te hayan perjudicado, los dos podrán mantener una amistad con él. tu ex amante

