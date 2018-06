3 signos del zodiaco que son los candidatos perfectos en una app de citas

Para algunos signos del zodiaco encontrar estabilidad en una pareja es lo más importante para otros, se trata de querer prodigar todo su amor y afecto a una persona. Cualquiera que sea el motivo, estos signos viven sus mejores momentos cuando tienen a alguien con quien compartirlo. Entonces, si tu corazón está diciendo que es hora de establecerse con alguien especial, mantente atenta a estos signos la próxima vez que estés en tu aplicación de citas y dales un golpe rápido. Si has probado aplicaciones de citas en busca de una pareja ideal, entonces fíjate en aquellos que tengan estos signos.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Nadie se compromete más que un Tauro. Este signo paciente, afectuoso y confiable prospera mejor cuando tiene pareja. Tauro está gobernado por el planeta Venus, lo que significa que cualquiera que sea amado por ellos debería considerarse afortunado. Son confiables y están comprometidos con la felicidad y el bienestar de las personas que aman. También tienden a buscar relaciones a largo plazo porque anhelan la estabilidad de una asociación comprometida. Ellos aprecian las cosas buenas de la vida y quieren que alguien experimente eso. Toman sus relaciones muy en serio y no tienen interés en jugar juegos emocionales y de manipulación.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No dejes que el caparazón te engañe, Cáncer está buscando el amor verdadero y una pareja con quien caminar por la vida. Este signo está gobernado por la Luna, lo que significa que están gobernados por la emoción; por ello son afectuosos, sensibles y empáticos, todas las características excelentes de una pareja. Si bien podría costar un poco de tiempo y esfuerzo romper su caparazón, Cáncer hará todo lo posible para que sepas cuánto significas para ellos y para proteger tu corazón una vez que lo hagas. No se andan con rodeos, si te quieren, te quieren y no terminarán engañándote ni jugando sucio.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si amas el equilibrio y la armonía en tu relación, deslízate hacia la derecha en un Libra. Libra está gobernada por Venus, lo que significa que son increíblemente románticos y encantadores. No tienen problemas para atraer a la gente bajo su hechizo, pero a diferencia de, digamos, un Escorpión, no usan este regalo como una oportunidad para la conquista. Más bien es encontrar un compañero para ayudar a equilibrarlo y completarlo. Los libra no temen abrirse y ser verdaderamente vulnerables emocionalmente. Son verdaderos creyentes en el poder de la comunicación y la diplomacia porque es la mejor manera de lograr la armonía y la paz que anhelan en las relaciones. Pueden estar solos, pero son realmente más felices cuando se asocian: todo vuelve al equilibrio.

