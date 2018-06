Los signos del zodiaco que enfrentarán una crisis en el amor con la entrada de julio

Junio finalizó con varios movimientos planetarios que están impactando en cómo nos sentimos y nos vemos. Hay algunos signos que se sentirán más afectados por los remanentes que dejó la Luna de fresa y por los eclipses que sucederán al finalizar el año.

Aquí los signos del zodiaco que tendrán retos en el amor

Capricornio

No es que vayas a afrontar una de tus peores rachas en el amor, será una de las más retadoras. Por momentos sentirás que ya no puedes más, que el cansancio físico y mental se ha apoderado de to y que es mejor dejar las cosas como están.

Recuerda que tu fuerza de voluntad será definitiva para que la energía del amor se libere y puedas hablar y pedir lo que quieres.

Leo

Durante este mes vivirás con Mercurio en tu signo, lo cual te dará claridad para expresar lo que quieres y necesitas y ahí podría estar el principal problema en la parte sentimental. A veces decir lo que queremos puede incomodar a los otros si es que no están alineados con nosotros y nuestros sentimientos.

Escucha a tu corazón, centra tu atención a lo que quieres y con quién deseas compartirlo.

Cáncer

Sí, aunque esté en su temporada de cumpleaños, podría verse afectado este mes debido a que es uno de los signos más emocionales del zodiaco, tiende a ser muy intenso y estos días esa característica se acentuará más.

Si bien se permitirá ir más allá, tomar riesgos en el plano sentimental, es un hecho que Cáncer estará un poco más susceptible a las críticas.

