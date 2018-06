Horóscopo de Mhoni Vidente para la última semana de junio

Aries

Semana para continuar con los proyectos a futuro. Recuerda que lo mejor que tiene un Aries es la fuerza para salir adelante. A veces tu signo es muy impulsivo y controlador con su pareja o las personas que lo rodean, pero debes controlar ese temperamento y aprender a ser feliz. Te llega la propuesta para un nuevo proyecto. Tendrás un golpe de suerte 26 de junio con los números 00, 78 y 21. Usa más el color rojo. En el trabajo te pagan un dinero que te debían. Te busca un amor del signo de Virgo o Libra que será muy compatible contigo. Recuerda que las relaciones nuevas debes llevarlas más despacio para no abrumar a tu pareja. A quienes están en una relación, les vienen días complicados de pleitos o rencores. Debes aprender a pedir perdón cuando se necesita, recuerda que nadie es perfecto. Convive más tiempo con tu familia.

Tauro

Semana de exámenes en tu escuela por cierre de mes. Concéntrate más en todas tus labores para que no tengas ningún problema y organiza tu tiempo. Realizas un negocio con un familiar. Cuidado con los fraudes o problemas bancarios, siempre ponte muy atento con lo que realizas. Te busca un amor del signo de Escorpión o Acuario y será muy compatible contigo. Recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja para estar bien y realizar lo que planea. Te busca una empresa internacional para invitarte a un proyecto de trabajo. Ya no seas tan terco, recuerda que a veces las cosas se dan por sí solas y es mejor avanzar. Tendrás un golpe de suerte el 27 de junio con los números 78, 32 y 10. Te llega un dinero por parte de una deuda del pasado. Sigue con el ejercicio, recuerda que lo más importante es tu salud y bienestar.

Géminis

Semana para realizar operaciones de compra o venta que te dejarán ingresos extra. Aprovecha todo tu tiempo en cuestiones de trabajo, recuerda que tu signo es muy cumplido con sus tareas o pendientes, por eso siempre es el jefe de su área laboral, sólo ten cuidado con las envidias de tus compañeros. Recuerda que a tu signo lo domina ser dos a la vez, uno muy aplicado y otro muy divertido, así que encuentra un balance en tu persona. Te arrepientes de haber alejado a un amor de tu vida, pero recuerda que todo tiene solución, sólo habla y queda en paz con esa persona. Tendrás un golpe de suerte el 29 de junio con los números 33, 20 y 91. Para los solteros será una semana de amores sin compromiso, aunque debes tener cuidado con los embarazos sorpresa. Te invitan a una campaña política o como asesor en relaciones públicas.

Cáncer

Días de festejos en tu vida, recuerda que cada vez que cumples años las energías se renuevan y te haces más fuerte. Cumple todas tus metas y organiza de mejor manera tu tiempo. Semana para analizar un cambio en tu vida laboral o empezar un negocio. Tendrás un golpe de suerte el 27 de junio con los números 23, 14 y 55, agrégale tu día de nacimiento para personalizar la buena fortuna. Recuerda que no todo nos saldrá bien, también tenemos que aprender de nuestros errores y más en cuestiones personales. Planeas un viaje en julio con tu pareja. Considera que tu signo es agua y siempre busca una relación formal o casarse, así que estás en tu tiempo de lograrlo. Ponte al corriente con tus deudas del pasado. Cuídate de problemas de estómago y come más sano. En cuestiones de trabajo, tus superiores realizarán revisión o auditoría.

Leo

Semana para reflexionar y entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas, porque necesitas crecer y dejar a un lado esa época de diversión sin control. Recuerda que tu mejor compatibilidad es con personas de los signos Aries, Sagitario y Libra. Si sientes que las energías negativas te rodean, date baños de agua bendita y esencia de flores el día martes para alejar esas malas vibras. En el trabajo, habrá revisión para dar aumentos o nuevos puestos. Cuídate de dolores de cuello o espalda, trata de hacer más ejercicio. Un amor de Piscis te pedirá regresar, pero trata de cerrar ese círculo, porque esa persona sólo te causa problemas. Tendrás un golpe de suerte el 26 de junio con los números 63, 02 y 90. Usa mucho el color naranja para que la buena suerte dure más. Recuerda ya no salir tanto de viaje, aprende a estar más en tu hogar.

Virgo

Recuerda que tu signo tiene mucha ayuda divina, por eso te recomiendo que este 27 de junio enciendas una veladora y hagas una petición a los ángeles, verás que se te cumplirá. Semana de muchos compromisos familiares y comprar regalos. Preparas un informe mensual para tus jefes. Recibes un bono o te pagan un dinero que te debían. Te buscará un amor del pasado para volver, pero trata de cerrar círculos y comenzar a conocer personas más afines a ti. Recuerda que a tu signo le da por ser muy sacrificado en el amor, así que ya es tiempo de poner más carácter en tu vida personal. Cuidado con los problemas de piel. Te sacas un premio el día 29 de junio con los números 34, 56 y 81. Pagas tu tarjeta de crédito. En el amor te busca alguien del signo de Sagitario o Piscis para darte un obsequio o hablar de algo formal.

Libra

Semana para decidir con cuál de tus dos amores te quedarás y tener algo estable, es tiempo de madurar. Cuídate de problemas de estómago, trata de ir con el médico para una revisión. Te buscan de otra empresa para ofrecerte trabajo, recuerda que debes analizar lo que te prometen. Este 28 de junio tendrás un golpe de suerte en todos los sentidos y más en los juegos de azar con los números 32, 10 y 99, sólo trata de no platicar tus ganancias para no generar envidias. Arreglas tu casa o decides comprarle algunos accesorios. Eres muy sociable y eso te ayuda a estar siempre rodeado de muchas amistades. Te busca tu madre para pedirte que le ayudes con algunos problemas familiares. Cuídate de los chismes de un antiguo trabajo, trata de ya no platicar con tus ex compañeros. Sigues con el ejercicio y te ves cada día más jovial.

Escorpión

Semana de muchos compromisos personales y de trabajo. Vienen días de energías cruzadas o de problemas, así que procura tener la mejor actitud para que puedas resolver tus asuntos. Recibes un fondo de ahorro o la comisión mensual de tu trabajo, trata de invertirlo en un coche o en una vivienda. Cuídate de dolores de espalda o cuello. Trata de salir a caminar para que te relajes y despejes tu mente. El 28 de junio será de buena suerte para tu signo, así que enciende una veladora blanca y pídele a la Virgen que te ayude a salir de todos tus problemas. Tus números de la suerte son 01, 99 y 87. Usa mucho los colores rojo y dorado. A los casados les llega un embarazo. Te regalan una mascota. Trata de tener cuidado con las traiciones y recuerda que siempre debes analizar bien lo que harás en tu vida.

Sagitario

Tu ángel de la guarda te recomienda que no te quedes en las promesas y busques la manera de cumplirlas. Semana de cambios radicales en tu vida personal, recuerda que tu signo da todo por sus amigos, pero no siempre te pagan igual, así que es el momento de hacer una depuración de amistades. Tendrás un golpe de suerte el 27 de junio y será en cuestiones de amores verdaderos; ya es tiempo de tener pareja estable. Tu mejor compatibilidad será con los signos Aries y Cáncer. Recuerdas a un amor del pasado, pero trata de cerrar círculos, considera que si no fue, nunca será. Cuidado con problemas legales o asuntos de deudas, trata ya de solucionarlos de la mejor manera. Haces cambios en tu casa o decides comprar muebles. Empiezas un curso de neurolingüística o de liderazgo, recuerda que eso te ayudará mucho en el futuro.

Capricornio

Tu ángel de la guarda te recomienda concentrarte en tus prioridades y estar en paz con todo lo que te rodea. Recuerda que tu carácter te motiva a hacer cosas de las que después te arrepientes, así que a vivir más plenamente y ser feliz. Semana de nuevos retos en tu trabajo. Te piden hacer cambios en sistemas o administración para que la empresa pueda desarrollarse mejor. Cuidado con problemas de estómago, trata de seguir una dieta más balanceada. Tendrás un golpe de suerte el 29 de junio y será en los juegos de azar con los números 34, 55 y 60, trata de no platicar tu suerte para que no te la roben. Te regalan un reloj o perfume. Trata de ir comprando lo que necesitarás para este regreso a clases. Recuerda que tu signo se carga de estrés y la mejor manera de liberarlo es haciendo ejercicio.

Acuario

Semana con buenas energías a tu alrededor. Evita caer preso de los nervios o problemas en el trabajo para que todo fluya, recuerda que a tu signo lo caracteriza la sonrisa. Te llega un dinero extra por un pago de comisiones o vacaciones. El 27 de junio las energías se vuelven a alinear para bien y los problemas económicos los dejas atrás, pero procura mejorar tu administración. Ese día prende una veladora blanca y ponte agua bendita en la frente para que el aura de la abundancia te rodeé más tiempo. Trata de hacer algo más en tu vida profesional para que no te estanques. Te compras ropa y cambias tu look por uno más juvenil. En el amor, seguirás de lo mejor con tu pareja. Los solteros iniciarán un vínculo con alguien del signo de Géminis, Virgo o Aries. Trata de jugar los números 32, 10 y 99.

Piscis

Semana para analizar cambios en tu comportamiento y ser más profesional. Evita caer en provocaciones en el ámbito laboral o estar a la defensiva de cualquier opinión y verás que seguirás de lo mejor. Decides seguir con el ejercicio y mejorar tu alimentación. Este 29 de junio los astros se alinean a tu favor. Ya no busques razones para no estar enamorado, recuerda que a tu signo le gusta el drama o que le estén hablando. Tus signos más compatibles son Cáncer, Géminis y Libra. Tendrás un golpe de suerte con los números 34, 21 y 90. Ordenas tu recámara para tener más espacio. Considera que es bueno ahorrar, pero trata de no quedarte con el antojo y cómprate lo que deseas. Te haces un tratamiento estético. Recuerda ir con el dentista. Sé que no entiendes las decisiones de Dios, pero recuerda que tu fuerza espiritual es mayor.

