La Luna de Escorpión se juntará con el poder de Plutón en Capricornio y con Mercurio en Cáncer, esto traerá mayor vulnerabilidad que ayudará a cada signo acercarse a sus amantes de diferente manera y para algunos revelará algo nuevo sobre sus relaciones románticas. A continuación te decimos qué es lo que la Luna de Escorpión revelará para ti en el amor.

Luna de Escorpión

Aries

Necesitarás asegurarte de que estás en la misma página que la persona que has estado viendo, pues tal vez no esté preparada para darte la intimidad que necesitas, Sin embargo esto no significa que no sean compatibles, sino que deberán trabajar en la comunicación para llegar a descubrir las necesidades de ambos.

Tauro

Entrarás en un momento en el que debas examinar si tus creencias se están interponiendo en tu camino para conseguir la relación que siempre has querido, tal vez sea momento de re evaluar tus prioridades.

Géminis

Deberás estar consciente de tu entorno, ya que existe la posibilidad de que le energía negativa de otras personas te hagan ver problemas en donde no los hay, si tienes dudas lo mejor será que hables con tu pareja directamente y no te dejes llevar por las opiniones de otros.

Cáncer

En este momento deberás aprender a establecer límites pues es posible que tu pareja esté pidiendo más de lo que puedes dar, no tengas miedo de decir lo que sientes, es mejor dejar las cosas claras para tener una relación exitosa.

Leo

Es muy posible que este fin de semana te veas tentado a buscar a un ex amante, especialmente si es alguien que fue especial para ti, pero recuerda que si permites que esta persona regrese a tu vida podrías invocar a energías del pasado de las que ya habías logrado deshacerte. No dejes que la nostalgia te domine y analiza que es lo que realmente necesitas en este momento.

Virgo

Si estás emocionado por una persona nueva en tu vida, podrás disfrutar esta etapa, pero también deberás darte tiempo para conocerla antes de entregarle tu corazón, de esta manera evitarás desilusiones.

Libra

Haz estado intentando convertir en algo formal un romance pasajero y esto ha afectado tu autoestima, recuerda que algunas cosas no pueden forzarse y enfócate en tus necesidades, despídete de las personas que no pueden darte lo que tú mereces y encontrarás espacio en tu vida para conocer a alguien que valga la pena.

Escorpión

Es muy probable que tengas una gran revelación respecto a tu vida amorosa que te ayudará a abrirte a nuevas experiencias y a dejar atrás los ideales del amor que tenías establecidos, aprenderás a valorar la conexión que tienes con otras personas y entenderás que lo que importa es que te hacen feliz.

Sagitario

Hay alguien por quien sientes una atracción inexplicable y es posible que esta semana que las cosas comiencen a calentarse entre ustedes, pero antes te entregarte a la pasión deberás asegurarte de mantener tu cabeza fría y no ilusionarte con amores pasajeros.

Capricornio

Haz estado recibiendo señales confusas de alguien con quien mantienes una relación no amorosa, tal vez sea un amigo cercano que pretende ser algo más, si piensas que la atracción es mutua y deberás dejar tus inseguridades de lado y atreverte a dar el primer paso.

Acuario

Éste tal vez sea un momento complicado para ti pues descubrirás que la persona que amas no comparte los mismos objetivos que tú, pero esto no significa que no puedan tener una relación sino que deberán trabajar para cumplir sus metas de manera personal y tendrán que aprender a apoyarse mutuamente para tener éxito aunque en diferentes caminos.

Piscis

Puede ser que te encuentres en una relación que cada vez sientes más estable, pero deberás estar pendiente de no idealizar a tu pareja y aprender a amarla tal y como es, tómate el tiempo para conocerla y confía en tu intuición.

