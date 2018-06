Descubre qué te deparan los astros este sábado 23 de junio

Tus ilusiones renacerán, estarás en un mood seductor sin igual, puedes despertar el amor en alguien inesperado como un amigo o compañero de trabajo.

Tauro

No le tengas miedo al éxito, es momento de poner toda tu energía y salir vencedor de situaciones que te asustan.

Géminis

Lograrás tus sueños, esos que llevas anhelando desde hace mucho, piensa más en ti y en todo lo que eres capaz de lograr.

Por fin llegarán las respuestas y las soluciones a eso que te preocupa, deja que te pasen cosas maravillosas, lo mereces.

Leo

Ponte en lugar del otro, aprender a ser más empático te hará actuar de forma acertada, dale una nueva oportunidad al amor.

Virgo

Si quieres conquistar a alguien, no tengas miedo, atrévete, es momento de dejar de lado tus inseguridades y aceptar que mereces amor.

Tendrás fuerza y empuje para resolver los problemas, todo lo que has vivido es parte de tu crecimiento, no lo eches en saco roto.

Escorpión

No pierdas de vista tus sueños, si quieres conseguir cosas nuevas, intenta por caminos que no has transitado.

Sagitario

Deja de caer en obsesiones sin sentido, tranquilízate, respira y recuerda que todo tiene solución, cambia tu actitud y todo mejorará.

Capricornio

Pasarán cosas nuevas, te sacarán de la rutina, preocúpate sólo de disfrutar y de sentirte feliz de nuevo.

Acuario

Romances a la vuelta de la esquina, te sientes muy sensual y nada se te negará, disfruta de esa racha.

Piscis

Aprovecha tu enorme poder de seducción, estarás con magia y magnetismo.

