Descubre que te depara el horóscopo de Mhoni Vidente este fin de semana

Aries

Tu carta en el tarot es La Justicia, esto indica que saldrás victorioso de cualquier problema que tengas en este momento y de las envidias que hay a tu alrededor. Tu signo es líder y el más fuerte del Zodiaco, por eso no puedes dejar que entren a tu mente y a tu vida situaciones negativas. Te invitan a una fiesta el sábado, aprovecha para liberarte del estrés. Ya no dudes tanto del amor o de esa persona que te busca, recuerda que son momentos de compartir. Recibes un regalo que no esperabas. Terminas de arreglar tu casa. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 09, 33 y 21. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje en los próximos días. Cuídate de problemas de infección de la piel y trata de no tomar tanto sol en este verano, disfrútalo con moderación. Los Aries casados tendrán días de mucho amor.

Tauro

En el tarot te salió la carta de La Luna, significa que entras a una etapa más espiritual en tu vida y entenderás que tienes una labor social para ayudar a los demás. Te llegará la propuesta de un trabajo nuevo y bien pagado. Debes tener mucho cuidado con las compras que hagas en estos días para no caer en fraude. Alguien de Escorpión o Capricornio te buscará con fines románticos. Aprovecha la oportunidad de realizar un trabajo de fin de semana para tener ingresos extras y comenzar a ahorrar. Renovarás tu armario y te harás un cambio de look que te favorecerá mucho. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 00, 34 y 21, trata de ya no platicar tanto tus planes para que no te los salen y recuerda que tu signo es el toro y siempre le gusta pisar en firme para realizar todo lo que tiene pensado.

Géminis

Tu carta del tarot es El Juicio, significa que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudará a entender lo que está pasando en tu vida. Eres el gemelo del Zodiaco y eso te hace ser el más inteligente y carismático, por esa razón te siguen muchas envidias o mal de ojo. Te recomiendo poner una veladora de color blanco este viernes y que le pidas protección a todos los ángeles. Haces los trámites para un crédito bancario, sólo intenta asesorarte para tomar la mejor decisión. Compras muebles y haces cambios en tu cuarto. Sales el domingo al campo con tu familia. Estarás muy nostálgico por un amor del pasado, trata de contárselo a alguien de confianza para sanar tu corazón y estar en paz. Te invitan a una graduación. Cambias el celular por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte con los números 99, 76 y 13.

Cáncer

Que te salga la carta de El Loco en el tarot significa que tendrás unos días de mucha confusión en tu vida personal y no sabrás si cambiarte de trabajo o dejar a tu pareja amorosa actual. Esto es normal, pues tu signo se llena de dudas por ser el más sentimental y siempre batalla para tomar decisiones. Lo que debes hacer es analizar lo que estás viviendo en este momento y convencerte de que necesitas un rumbo claro en tu vida. El viernes tendrás una junta de trabajo para cambios de puesto o proyectos nuevos. Tus amigos te invitan a un viaje rápido el sábado. Domingo familiar o para pasarlo con la persona amada. Trata de ir con tu médico para que te haga un chequeo general, recuerda que lo más importante en la vida es la salud. Tendrás un golpe de suerte con los números 32, 44 y 51.

Leo

Tu carta en el tarot es El Sol, lo que implica que los Leo entran en este verano en la mejor posición de todos los signos. Te recomiendo salir a caminar en las mañanas para que te llenes de buenas energías. Esta carta también te indica que estás en una etapa de prosperidad y abundancia, así que debes decidirte a hacer un negocio propio para que crezcas económicamente y que no le tengas miedo a los cambios en tu vida amorosa. Te invitan a salir de viaje en este fin de semana. Decides hacer una dieta para estar más saludable. Te busca un amor del signo de Aries o Sagitario con quien puedes tener días de mucha pasión. Trata de no dar consejos a tus amigos o seres queridos porque después lo tomarán a mal, así que sé más discreto. Te llega un dinero por lotería con los números 43, 22 y 17.

Virgo

En el tarot te salió la carta de El Sumo Sacerdote, esto significa que tendrás una etapa de mucha espiritualidad en tu vida y que son momentos de encontrarte a ti mismo para decidir el rumbo de tu futuro. Es momento de iniciar ese negocio que tienes en mente para ayudar a tu familia económicamente. En cuestiones sentimentales seguirás muy confundido por no saber decidir entre dos amores, recuerda que debes seguir a tu corazón y quedarte con quien mejor te trate. Te invitan a salir de viaje en estos días. Recibes un regalo que no esperabas y eso te pondrá de buen humor. Tendrás fiesta este sábado y te divertirás mucho. Recibes la noticia de que un amigo se casa y te invitan de padrino. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 00, 45 y 28, trata de jugar el domingo.

Libra

Tu carta en el tarot es El Carro, esto significa que tendrás la oportunidad de crecer en el ámbito laboral, así que te recomiendo que tengas junta con tus superiores en el trabajo y les solicites un mejor puesto, y si no se da, es momento de buscar otras opciones. Trata de no ser tan soberbio en tu vida, es mejor manejarte con más humildad. El Carro también implica que es el momento de invertir, sólo debes asesorarte para tomar la mejor decisión. Te llega la invitación de salir de viaje este mes. En el amor, seguirás con tu pareja actual y comenzarán a hablar de formalizar las cosas, sólo ten cuidado con las relaciones del pasado para que no te incomoden o te metan en problemas. Tus números de la suerte son 35, 66 y 90, y tu color es el azul. Procura convivir más con tu familia, invítalos a comer a tu casa el domingo.

Escorpión

La carta El Mago en el tarot significa muy buena suerte y prosperidad en lo relacionado con lo místico y la fuerza espiritual. Es momento de cambiar amistades y relaciones en tu vida que no te hacen bien. Esta carta también es augurio de un nuevo negocio o un cambio de puesto de trabajo más prospero. El Mago es la carta de la elevación del ser humano a su máximo nivel, por eso debes aprovechar cualquier asunto que tengas pendiente. Hay un amor que no se olvida de ti, trata de cerrar ese círculo y avanzar en tu vida para conocer personas nuevas. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 34, 55 y 09. Será un fin de semana lleno de alegrías y sorpresas agradables. Trata de arreglar todos los pendientes que tienes de la escuela para avanzar profesionalmente.

Sagitario

En el tarot te salió la carta del As de Bastos, lo que significa que estás en tu momento de más fuerza y poder, recuerda que la combinación de esa carta con tu signo te hace ser el más triunfador en cuestiones de trabajo o negocios. Debes controlar tu carácter para no sabotearte a ti mismo en cuestiones de relaciones públicas. Es momento de pagar tus deudas pasadas para avanzar económicamente y comenzar a ahorrar y formar un patrimonio. El amor indicado llegará pronto a tu vida, así que deja de buscarlo o intentar forzarlo; alguien que ya está en tu vida del signo Leo o Piscis te dará una sorpresa romántica. El As de Bastos también indica que debes controlar más tu forma de comer y no excederte con el alcohol, además de que es tiempo de iniciar una dieta. Tus números de la suerte son 52, 10 y 99.

Capricornio

Tu carta en el tarot es La Fuerza, esto indica que es tiempo de analizarte profundamente y cambiar lo temperamental que eres. También significa que pronto te llegará una nueva propuesta de trabajo, no dudes en firmar, pues te traerá buenas oportunidades y mucho crecimiento económico. Si decides quedarte en tu actual empleo, debes pedir un aumento de sueldo. Trata de prepararte más, tomar cursos de idiomas o hacer un posgrado para que las oportunidades sigan llegando. Cuídate de las traiciones de amores nuevos, recuerda que debes irte con calma cuando acabas de conocer a alguien. Tu compatibilidad mejor será con alguien del signo Aries o Virgo. Tus números de la suerte son 45, 66 y 07. Será un fin de semana lleno de fiestas y convivencia familiar. Ten cuidado con caídas o golpes, sé más precavido.

Acuario

En el horóscopo del Tarot te salió la carta del As de Oros, eso significa que la suerte en este momento es tuya y que debes arriesgarte a hacer cualquier inversión o proyecto nuevo de trabajo. Tendrás mucho éxito en todo lo que te dispongas en cuestiones de nuevos negocios o inversiones, sólo debes recordar no platicar mucho tus planes y ser más discreto para que no te los salen. Será un fin de semana de recordar a personas que ya no están contigo o platicar de una viaje. Ten cuidado con problemas de tránsito o legales, trata de ser más precavido. Acudes a una fiesta familiar. Te compras ropa o cambias de look. Tus números de la suerte son 21, 30 y 77. En el amor seguirás tranquilo y muy ilusionado, recuerda que tu signo es el más cariñoso y siempre necesita de alguien que le haga compañía.

Piscis

Tu carta en el tarot es El Emperador, eso significa que vendrá un cambio muy positivo en estos días y que tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no eran para ti en el amor o el trabajo. Tendrás la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema que tengas y si quieres hacer la compra de una casa o un carro, los astros están alineados para ello. Ten cuidado con las envidias, debes ser más prudente con lo que platicas, pues hay gente que te desea mal. En el amor seguirás muy tranquilo con tu pareja actual, recuerda que son momentos de formalizar; para los Piscis que están solteros, es el momento de abrirse al amor que tocará a sus puertas. Tus números de la suerte son 09, 84 y 21. Trata de cuidar tu mente y alejarte de situaciones negativas, es tiempo para depurar las amistades que no te hacen bien.

Te recomendamos en video: