El consejo infalible para mejorar tu vida amorosa según tu signo

ARIES (Del 21 de marzo al 19 de abril)

Siempre quieres ser el dominante en una relación. Tanto es así que no tomas en consideración los sentimientos de tu pareja. Aunque puedes tener buenas intenciones, lucha para articular claramente tus emociones y que no sean malinterpretadas. El amor te sale en forma de preocupación. Te costará muchas de tus relaciones si no aprendes cómo transmitir tus emociones de forma adecuada y simplemente te escondes detrás de las vulnerables.

TAURO (20 de abril al 21 de mayo)

No piensas cuando hablas y eres algo narcisista. Tienes dificultades para dejar entrar a la gente a tu corazón. A pesar del hecho de que dices cosas que pueden ofender a la gente, te importa que entiendan el trabajo que te cuesta abrirte. Lo mejor que puedes hacer es aprender a escuchar atentamente y tratar de ser empática antes de emitir un juicio.

GEMINIS (22 de mayo al 21 de junio)

Piensas demasiado en el destino, no en el viaje. No ves lo que tienes hasta que se va. Los Géminis tienden a enfocarse mucho en sí mismos y en sus objetivos. El éxito es genial, pero no si no tienes a alguien con quien compartirlo, puede ser muy aburrido. Cuando no estás saltando de relación en relación, dejas de valorar lo que tienes y te pierdes en el camino. Es momento de que te enfoques.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

A veces eres demasiado bueno que las personas piensen que pueden caminar sobre ti.Terminas en muchas relaciones no tan saludables porque los opuestos se atraen. Vas por el tipo de persona que puedes arreglar. Estás tan acostumbrado a entregarte a todos que no parece una tarea. Pero te miras y sé que hay momentos en los que te sientes vacío. Mira bien a tu alrededor y verás que la persona que buscas siempre estuvo ahí. A veces está bien ir a lo seguro. A veces tienes que ir por la buena persona porque eso es lo que mereces.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Juras que odias las relaciones y los sentimientos y lo juegas como si no te importara en absoluto pero alguien te hará caer rápido y fuerte cuando menos lo esperes.

Un Leo está completamente satisfecho sin relaciones. Te enfocas mucho más en tus amigos y mantienes a tu familia a distancia cuando te molestan. Ya sea que te hayas enamorado de personas que no quisieron más o simplemente decidieron dejar de salir, simplemente no quieres una relación. Empujas a las personas por miedo. Pero la verdad es que lo más feliz que siempre serás en tu vida es el día en que encuentres el coraje para comprometerse. Porque cuando es la persona adecuada, no tendrás que recurrir al mecanismo de defensa de fingir que no te importa.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Eres demasiado crítico de ti mismo. Un Virgo es uno de los signos más sensibles que a veces lucha para encontrar un equilibrio de vida en el momento. Tiendes a enfocarte mucho en el futuro y preocuparte por el pasado. Levantas paredes por miedo a lastimarte. Buscas la perfección y es admirable mantener un alto estándar pero a veces eres demasiado duro contigo mismo. Luchando para aceptarte a ti mismo te dificultará aceptar a los demás. Ser tan serie tampoco es de lo que se trata la vida. Está bien que te permitas ser feliz a veces.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tiendes a comparar a todos con su ex y no te amas lo suficiente. Libra es muy duro consigo mismo. Muestran su afecto a través de gestos y se esfuerzan mucho para barrer a la gente. Si bien es admirable y la gente debería ser más como tú, tienes que preguntarte ¿estás haciendo cosas porque es genuino o es una máscara porque no te sientes lo suficientemente bien? El rechazo en tu pasado te ha hecho cuestionarte a ti mismo. Piensa que si hubiese sido tan bueno, no habrían terminado la relación. La única forma de experimentar nuevamente el amor es ser lo suficientemente valiente como para arriesgarse.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

No le das a las personas una oportunidad justa. No tienes estándares realistas para un compañero. Los Escorpio tienden a ser muy críticos tanto de sí mismos como de los demás. Tener estándares altos y expectativas realmente altas te lleva a tener mucho éxito porque te pones mucha presión para ser el mejor. Pero esos estándares son difíciles de cumplir y aún más difíciles para otra persona. La mayor lucha que tiene un Escorpión es no mirar las partes negativas de alguien y juzgarlas en base a eso en lugar de darles una oportunidad justa. Dale más oportunidades a las personas, recuerda que no todo va a ser como quieres todo el tiempo.

SAGITARIO (Del 23 de noviembre al 21 de diciembre)

Amas mucho pero eres terco. Sagitario tiende a amar a las personas con gran intensidad. Te lastimas mucho y por eso eres tan cauto. Lo que pasa con un Sagitario es que les toma un tiempo superar a alguien y se dan tiempo para estar solos y sentir el dolor. Tiendes a poner a prueba a las personas y poner obstáculos por temor a ser lastimado de nuevo. Pero una vez que estás listo para amar, tienes relaciones muy estables. Es solo que esas relaciones se convierten en el centro de tu vida y por eso duele tanto cuando terminan. Así que ten cuidado.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Tienes un regaño por elegir a las personas equivocadas pero cuando algo sale mal no te vas. Un Capricornio es alguien con un buen corazón que le gusta ver lo mejor en las personas, incluso cuando alguien les muestra lo contrario. Ya sea por falta de confianza o simplemente por pareja, tiendes a adquirir el hábito de elegir a las personas equivocadas. Y a pesar de que tus amigos y familiares quieren lo mejor para ti, a veces se preguntan si tú también lo haces. Sé cauteloso sobre a quién le dejas entrar en tu vida y en tu corazón porque enamorarse de las personas equivocadas es fácil de hacer.

ACUARIO (Del 21 de enero al 18 de febrero)

Rechazas y reprimes emociones profundas. Nadie se da cuenta de lo sensible que eres. Necesitas algo consistente. Un Acuario lucha tratando de ser algo que no es. Está bien admitir que quieres una relación y algo serio y estable. Mientras que todos los demás pueden hacer lo casual, no eres de ese tipo. Si bien tienes un corazón realmente bueno y te importa profundamente la gente, has sido herido mucho en el pasado así que estás protegido. Ocultas cómo te sientes porque te enseñaron que las emociones son un signo de debilidad, pero en realidad, las emociones son lo que te conectan con las personas en un nivel más profundo. Está bien que seas diferente. Está bien que sientas cosas más. Esa es tu fortaleza y alguien va a entrar en tu vida y te amará tan profundamente que no le tienes miedo.

PISCIS (Del 19 de febrero al 20 de marzo)

No eres cauteloso con quien eliges. Los Piscis tienden a usar su corazón en la manga y solo ven lo bueno en las personas. Con eso vienen pretendientes cuestionables que no los merecen. Si bien es una cualidad admirable dar lo mejor de ti siempre, es importante evaluar si la persona se lo merece. Debido a que son románticos sin esperanza a veces se ve lo que la relación puede ser en oposición a lo que realmente es. Esto los lleva a saltar demasiado adelante y arruinar las relaciones incluso antes de que comiencen.

