Así es como la entrada de Cáncer afectará a tu signo

El sol ha entrado en el signo de Cáncer y es justo también el inicio del verano. Esto, por supuesto, no es una coincidencia, considerando que este signo de agua y junto con Aries, Libra y Capricornio, se conocen como los "signos cardinales" del zodíaco. En astrología, los cuatro elementos (fuego, tierra, aire y agua) se expresan en tres modalidades: cardinal, fija y mutable. La modalidad cardinal representa el comienzo de la temporada, así como el poder de iniciación. Los cuatro signos marcan el comienzo de una temporada, y en este caso particular, el primer día de verano.

Mucha gente critica los estados de ánimo fluctuantes y la hipersensibilidad de Cáncer, pero este niño lunar tiene mucho más de lo que parece y su energía hará que tu signo tenga afecciones.

Son el primer signo de agua en el zodíaco

Cáncer es el primer signo de agua en el zodíaco, y simboliza el elemento en su forma más básica. Los nacidos bajo este signo no conocen fronteras entre ellos y el mundo emocional. Cáncer es un reflejo puro de la luna siempre cambiante, por lo que hay una ola de emociones a su alrededor. Esto significa que esta temporada será reconfortante y familiar, pero también puede ser especialmente emocional para ti.

Sus sentimientos en realidad significan algo

Los Cáncer absorben todo. Su empatía emocional proviene de sus instintos maternos y su intuición innata. Aquellos que nacen bajo este signo pueden sentirse deprimidos un minuto, y eufórico de alegría al siguiente. Al igual que su elemento, Cáncer se adapta rápidamente y absorbe las energías emocionales que los rodean.

Así que esta temporada no debes temer a decir lo que piensa. Por el contrario, deja que tus emociones sean profundas. Deja fluir tus emociones.

Pueden hacer que cualquiera se sienta en casa

No es ningún secreto que Cáncer no pueda tener suficiente de su familia y seres queridos. Este signo de agua nació con el instinto de nutrir y proteger a las personas que los rodean. Su caparazón de cangrejo no es solo un símbolo de su protección emocional, sino también una representación de su hogar y refugio seguro eterno. Advertencia: no invada su espacio personal. Seguramente el caparazón de Cáncer es cálido y suave por dentro, pero también es peligrosamente agudo por fuera. ¿Puedes sinceramente culparlos? Aquí es donde se esconden cuando aumenta su sensibilidad, y su energía se contamina con toxicidad. Para Cáncer, esconderse es una forma de recargar y sanar.

La temporada de cáncer es un momento para conectarse con nuestras raíces, antepasados ​​y seres queridos. En astrología, el cáncer gobierna la cuarta casa doméstica, que es por qué este signo de agua es tan aficionado a su familia. Así que sentirás una gran conexión con los tuyos esta temporada.

