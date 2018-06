Descubre qué te depara el horóscopo semanal de Mhoni Vidente

Aries

Semana para superar cualquier prueba que te ponga la vida, recuerda que tu signo está preparado para hacer frente a todo. Aún no te cambies de casa, deja que las energías se acomoden. Sé más cauteloso en lo que dices para no meterte en chismes. Estás comiendo muchas carnes rojas o alcohol y eso puede dañar riñones o hígado; sigue una dieta más saludable. Tendrás un golpe de suerte el 19 de junio porque te llegará un dinero extra o te pagarán una deuda del pasado. Embarazo en puerta y será de un familiar. El martes enciende una veladora blanca para renovar tus energías y para que tus peticiones puedan realizarse más pronto. Tus números mágicos para esta semana serán 09, 17 y 20. Evita estar a la defensiva en tu trabajo, recuerda que necesitas ser más diplomático. Un amigo se está enamorando de ti, déjate querer.

Tauro

Semana para hacer un cambio radical en tu vida y más en cuestiones de trabajo. No confundas el amor con la amistad y trata de poner en claro tus sentimientos. Eres uno de los signos con más fuerza mental, así que debes pensar en el éxito y que mereces la abundancia. Pagas una deuda del pasado o te pones al corriente en tus tarjetas de crédito. Recuerda que tu carisma y simpatía hace que tengas siempre las puertas abiertas en todas partes. Cuídate de problemas de tobillo o rodilla, no hagas ejercicios extremos. Te buscan amigos de otro país para invitarte de viaje con tu pareja en agosto. A los solteros les vendrá un nuevo amor del signo de Aries, Leo o Capricornio. El 20 de junio tendrás un golpe de suerte en lo laboral o negocios. Tus números de la suerte serán 31, 29 y 77. Cuida a tu mamá, porque presentará presión alta.

Géminis

Semana para tomar decisiones importantes para tu economía. Recuerda que en estos días los astros te ayudarán a tener más suerte en todo lo relacionado con el trabajo o proyectos de negocios propios, invierte en renta o venta de inmuebles o pon un restaurante, te irá de lo mejor. El 19 de junio tendrás un golpe de suerte en juegos de azar con los números 23, 14 y 08, agrégale tu día de nacimiento para personalizar la buena fortuna. Vienen juntas de trabajo para cambios positivos. Recuerda que los pensamientos generan sentimientos, así que a pensar positivamente. Cuídate de dolores de espalda, no cargues cosas pesadas. Ya no seas rencoroso y aprende a soltar lo que no era para ti. Te busca alguien del signo de Aries o Libra para reclamarte una situación amorosa. Se resuelve un asunto legal a tu favor.

Cáncer

Semana para cambiar de actitud y poner más energía positiva en proyectos futuros. Recuerda que tu signo se preocupa por su bienestar económico, así que empieza ya ese negocio que tienes planeado. Vienen días de alegría y muchas sorpresas agradables y más porque estás entrando en tu época de cumpleaños. Tu día especial será el 21 de junio, pues vendrá un cambio repentino para bien. Te llega la sorpresa de dinero con los números 00, 24 y 51. En cuestión amorosa te olvidas de rencores y dejas atrás el pasado. Usa ropa de colores fuertes y mucho perfume para atraer el amor. Ya no seas tan dramático en tu vida sentimental, toma en cuenta que el amor no es complicado, déjate querer. Cuídate de dolores de estómago, recuerda llevar una vida más sana. Tu mejor compatibilidad será con alguien de los signos de Aries, Géminis o Cáncer.

Leo

Semana para analizar si debes estar un tiempo sin pareja. Recuerda que a tu signo le gusta la soledad, así que date un tiempo para ordenar las ideas. Vienen días de mucha presión por sacar esos problemas familiares que te quitan energía, resuélvelos para que puedas desempeñarte mejor en tus labores diarias. Ya no pelees en tu trabajo, sobre todo el 19 de junio, porque las energías estarán muy revueltas y se visualizan dificultades. Ese día ponte agua bendita en la nuca y un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos, eso te ayudará a protegerte. Terminas tu tesis o proyectos de escuela. Vas con el médico para un chequeo. Te buscan familiares para pedirte dinero prestado. Piensas en poner un negocio de comida o belleza; hazlo, es el momento. Tendrás un golpe de suerte el 20 de junio con los números 07, 66 y 25.

Virgo

Vienen días con varios ofrecimientos de trabajo y con mejor sueldo. Si estás haciendo tu servicio social, te vendrá una ayuda económica que no esperabas. Será una buena semana, sobre todo con tu pareja, porque piensas en formalizar. Recuerda que tu mejor compatibilidad es con los signos Piscis, Leo y Acuario. Ya no te preocupes tanto por lo que dicen o piensan los demás de ti, tu signo tiene luz propia y siempre estará en la mira de los demás por envidia, así que trata de no darle importancia a los rumores. Recuerda que los problemas son pequeños y uno mismo los hace grandes. Cuidado con la presión alta, ve con un médico para un chequeo. Te compras ropa y zapatos para unos eventos importantes. Sabrás de un embarazo familiar. Ya no pelees con tu mamá o trata de entenderla más. Te cambias de casa o buscas comprar. Tendrás un golpe de suerte con los números 90, 87 y 66.

Libra

Semana para dejar los rencores y ser más fuerte. Recuerda que estás pasando por una etapa de renovación y a tu signo siempre le afecta todo lo relacionado con el amor, así que toma una terapia para superar la situación. Te ofrecen trabajo de maestro o en áreas de recursos humanos, tómalo porque te irá muy bien. Vuelve a estudiar un idioma extranjero o toma algún curso. Ya no pienses de más los temas relacionados con tu vida y trata de enfrentar todos los problemas. Cuidado con lo que firmas, siempre lee bien o asesórate con un abogado. Te llega una sorpresa económica para el 20 de junio y será con los números 24, 77 y 89, combínalos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Vienen días de muchas reuniones en el trabajo para cambios de proyecto. Saca todo lo que ya no uses para renovar las energías.

Escorpión

Semana para reacomodar tu vida personal y dejar los rencores. Recuerda que tu signo tiende a ser complicado en su vida amorosa, así que déjate querer y ya no busques a tu ex pareja, es mejor avanzar. Vienen muchos movimientos en cuestiones de trabajo y juntas para cambios de puesto. Evita dejarte llevar por las envidias que te rodean en cuestión laboral. Te llega un reconocimiento económico. Piensas mucho en cambiar de hábitos alimenticios; hazlo ya, recuerda que tu signo siempre tendrá problemas de reflujo. Te invitan a ser padrino a una boda. Sabrás de la traición de un amigo del trabajo, así que trata de no confiar mucho tu vida privada. Cuidado con los accidentes o golpes en la calle. Te sometes a una cirugía dental. Tu mejor día será el 19 de junio porque tendrás un golpe de suerte con los números 33, 06 y 20.

Sagitario

Semana de mucho trabajo o para estar en un proyecto propio. Ya no te preocupes por los chismes o habladurías en tu vida diaria, recuerda que tu signo siempre es presa de malos comentarios, así que ignóralos y sigue adelante. Recuerda que tu éxito es la envidia de otros. Te busca un asesor financiero para arreglar papeles de un crédito. Planeas vacaciones con tu pareja para agosto. Tu mejor día será el 21 de junio porque se juntarán las buenas energías para ayudarte a salir de tus problemas. Recuerda encender una veladora roja y rezar a tu ángel de la guarda para elevar la protección. Los Sagitario que ya están en pareja seguirán muy estables. A los que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Cáncer, Leo o Libra que será muy compatible. Un golpe de suerte te llegará con los números 32, 15 y 06.

Capricornio

Semana para sacar fuerzas de donde no las hay y renovarse por completo. Cuidado con los problemas de estómago o úlceras. Ya no pienses en el amor que no será. Sigue en busca de la persona ideal, la encontrarás en alguien de los signos Piscis, Aries o Libra. El 20 de junio tendrás fortuna en todo lo relacionado con cuestiones de juegos de azar o para cerrar contratos. Ese día ponte ropa de colores fuertes para que se multiplique tu buena suerte. A los casados les recomiendo no pelear con su familia política. Será una semana de muchos cambios de energías, así que trata de estar siempre protegido con tu listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho o portar una cruz de plata en la cartera. Tendrás un golpe de suerte con los números 30, 21 y 07, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte.

Acuario

Semana para dejar atrás los pensamientos negativos y empezar una nueva vida. Desconfía de los amigos, uno de ellos te quiere robar o traicionar; trata de ser más selectivo. Cuidado con tu espalda, haz ejercicio con más precaución. Sigue con la dieta sin carnes rojas, eso te ayudará a sentirte mejor. En el amor seguirás conociendo personas de los signos Cáncer, Libra y Aries. En el trabajo hablarán mal de ti, así que trata de ser más discreto o hacer siempre tu labor para que no tengas ningún regaño. Tu mejor día será el 21 de junio, porque los astros se unirán para ayudarte. Aprovecha ese derrame de abundancia y busca más posibilidades para crecer. Te invitan a trabajar en el gobierno o en un partido político. Tus números de la suerte son 15, 66 y 70. Haz tus pagos para que no tengas deudas en el futuro y administra mejor tu dinero.

Piscis

Días para recordar a alguien que ya no está contigo o pensar en el amor que no fue. Relájate y empieza una nueva etapa de tu vida. Recuerda que tu signo es el más sentimental y por eso le afecta mucho todo lo que le pasa. Semana para analizar un cambio de trabajo. Toma en cuenta que tu signo es como dos personas a la vez y siempre se encuentra en busca del crecimiento y cuando no lo halla se frustra, así que ya no lo pienses y hazlo. Cuidado con problemas de rodilla o huesos, no hagas deportes extremos. Sé más paciente en tu vida familiar y no entres en provocaciones, recuerda que el se enoja pierde. Tendrás dos golpes de suerte en estos días y más este 18 de junio, porque te llegará una propuesta de trabajo. Sales de viaje con tu pareja en julio. Te viene un dinero extra por juegos de azar con los números 32, 10 y 99.

