Zita Tarot nos trae sus predicciones para una semana que viene con excelentes vibraciones

…Amigos esta es una semana con excelentes vibraciones que van a permitir podamos hacer muchas cosas que antes quizás no nos hubiéramos atrevido, esto porque las energías estarán manifestándose bastante positivamente para quienes quieran emprender y/o resolver situaciones con buenas intenciones, sin embargo habrá que estar atento porque también las energías van a favorecer a aquellos con malas intenciones lo que implica debemos estar alertas, ser muy cuidadosos, comprobar antes de creer, y tener muy claro que no porque hacemos las cosas con buenas fe necesariamente así vamos a ser retribuidos en bien, por tanto seamos muy observadores y precavidos, como siempre les digo vayamos en calma y así avanzaremos a la segura, muchos querrán usar esas energías positivamente, pero habrá otros que harán uso negativamente, en la medida que estemos alertas, analicemos todo lo que se nos proponga, y no aceptemos por desesperación el ofrecimiento que se venga, pues en esa medida las cosas pueden fluir muy bien para nosotros, y otro detalle importante, son hermosas las personas que ayudan, es obra de amor que se agradece sobre todo si se trata de inocentes indefensos de la especie que sea, pero tampoco dejemos que nos aprovechen, recordemos que cuando hay personas de por medio también existe la tentación de utilizar a la gente buena y aprovecharse de ella, por eso a aquellos que hacemos obras de amor les sugiero preocuparnos también de uno mismo, hacer regalos es una cosa, que se aprovechen de nosotros depende de cuánto nos exponemos a aquello, por eso es recomendable evaluar que personas nos piden ayuda, como se han comportado antes con nosotros, y con los otros, y si ellos son dudosos pues saltarlos, en la medida que se pueda, y ayudar a quien lo necesita directamente, total el ser que requiere ayuda es el importante sea beneficiado, pero no a costa de arriesgarnos y pasarla mal, buena semana entonces para cada uno de los seres buenos, que todo fluya en positivo, y que solo lo bueno esté en nuestras vidas, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana llena de sorpresas positivas que pueden hacer cambie la perspectiva de lo que teníamos planeado, y nos haga visualizar otros proyectos no previstos…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana poner sus energías en que esta posibilidad se pueda concretar una vez evaluada como favorable…su Vibración Numerológica predice que más de algo bueno aparece por estos días que nos levanta el ánimo…y sus Números para este período son (2, 7, 11) y predicen que si no dejamos de lado el análisis de todo lo que llega a nuestras vidas tenemos la opción de ver con claridad los caminos…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darnos Luz a nuestros pensamientos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Calma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, a veces en la vida ciertos retrocesos sirven para darnos un espacio de análisis que nos aclara el panorama, y un impulso que nos hace avanzar el doble…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana detenernos, o retroceder un paso, en la medida que entendamos nos permite saltar y remontar la prueba…su Vibración Numerológica predice que aparecen opciones más claras que sería bueno evaluar para tomar la mejor decisión…y sus Números para este período son (1, 9, 10) y predicen que sentiremos mucha energía para seguir adelante, aprovechémosla…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darnos Serenidad y Paciencia antes de decidir, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, nunca debemos perder la esperanza de creer que si nos hemos comportado bien, y hemos actuado correctamente, seremos incentivados positivamente para que continuemos…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana seguir adelante, lo que aún no ha llegado pronto aparecerá positivamente en nuestras vidas…su Vibración Numerológica predice que si tenemos claridad que el éxito llega pues este llega si o si…y sus Números para este período son (1, 8, 17) y predicen que esta será una semana con buenas vibras y mucha energía para nosotros…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darnos muchas Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, esta semana el equilibrio retorna a través de alejarse las dudas que habíamos sentido tener frente a situaciones que pensamos no podíamos manejar y resolvimos…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tener fe en que somos capaces de salir adelante a pesar de todo…su Vibración Numerológica predice que si las cosas se hacen correctamente es inevitable recibamos una ayuda energética positiva…y sus Números para este período son (4, 8) y predicen que podríamos caer nuevamente en las dudas, no lo permitamos porque si no retrocederemos…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darnos Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Aplomo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, las energías de equilibrio siguen acompañándonos también en este período, lo que implica que todo aquello que se quiera realizar va con muy buenas perspectivas y será sembrado con una base sólida…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana aprovechar esta estabilidad energética para observar y corregir…su Vibración Numerológica predice que pueden sacar mucho provecho, en todo sentido, si tienen claro que no sólo lo nuevo aporta…y sus Números para este período son (2, 5, 14, 20) y predicen que si somos buenos observadores podremos ver mucho potencial en lo cotidiano…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacernos ver más allá de lo evidente, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás que Valoramos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, todo cambio implica la posibilidad de reconstruir, y esa es la energía que nos acompaña esta semana, aquella que nos permite rescatar lo mejor de lo que tenemos…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana apelar a su sabiduría para ver lo mejor en lo común…su Vibración Numerológica predice que será maravilloso reparar para dar una nueva opción a algo o alguien…y sus Números para este período son (2, 5, 20) y predicen que también en las cosas diarias uno puede encontrar nuevas posibilidades…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para rescatar el brillo donde no lo habíamos visto, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás que tenemos Visión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, buenas vibraciones emocionales aparecen esta semana para acompañarnos y hacernos sentir que cualquier cosa que emprendamos la podemos realizar…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana no dejar de lado la razón solo porque nuestras emociones están privilegiadas…su Vibración Numerológica predice que si la emoción energéticamente brilla démosle su sitio también a la razón y así equilibramos…y sus Números para este período son (1, 4, 10, 13, 19) y predicen que la vida está hecha de muchas cosas importantes, démosle a cada cosa su lugar…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a Meditar, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cada cosa tiene su momento, y debe hacerse en el momento preciso para que tenga mayor efectividad, después a veces ya no es lo mismo…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana dejar de lado las excusas y hacer lo que se debe cuando se debe…su Vibración Numerológica predice que para que un cambio se dé es uno quien debe generar las acciones correspondientes, las cosas solas no se hacen…y sus Números para este período son (3, 4, 13, 21) y predicen que paso a paso es uno quien decide y es artífice de su propio destino, y a veces del de otros que nos necesitan…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para tocar nuestros corazones, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Humanidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, la vida tiene altos y bajos, las energías son positivas y negativas, a veces, como en esta semana, estamos más propensos a que lo complejo esté cerca…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana seguir adelante aunque las cosas no se vean positivas…su Vibración Numerológica predice que solo nosotros somos capaces de cambiar nuestros destino y hacer que lo que no se podía si se pueda…y sus Números para este período son (8, 9, 17, 18) y predicen que habrá de todo este período, instancias materiales y espirituales que pueden costarnos, pero hay que seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Ayudarnos a Transmutar en positivo, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Fortaleza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, todo se está dando para reiniciar de la mejor manera, quizás sintamos que pudo haber sido mucho mejor, o que no es lo que queríamos, sin embargo es lo que tenemos y hay que hacerlo de la mejor manera…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana dejar de lado lo que no nos permite avanzar y emprender entendiendo nada es fácil…su Vibración Numerológica predice que quizás cueste, pero hay que proyectar los efectos de sentido positivos que va a tener hacerlo…y sus Números para este período son (3, 7, 12, 16) y predicen que hay que ir con delicadeza y tacto para evitar instancias que nos traben…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para Iluminarnos, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando estamos en calma somos capaces de ver lo que alterados no podemos, y aun estando en situaciones complejas si logramos calmar nuestra mente la luz llega…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ser constantes porque en la perseverancia está la clave de muchos logros…su Vibración Numerológica predice que si hacemos nuestro mejor esfuerzo seremos capaces de comprender para poder avanzar …y sus Números para este período son (2, 5, 14) y predicen que aunque los cambios siempre tienen algo positivo, a veces no son los más adecuados…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para templar nuestro espíritu, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Grandiosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando uno quiere alcanzar algo, o a alguien, que considera importante, hay que entender que inevitablemente implica un costo, habrá que evaluar si realmente amerita hacer el esfuerzo…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana analizar con calma antes de tomar decisiones…su Vibración Numerológica predice que si tomamos una determinación sobre algo determinado que sea con la consciencia de las repercusiones…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que ante la duda reflexionar es lo más sano, tomemos el tiempo necesario para aquello…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para Ordenar nuestras ideas, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

Descubre más en video