Horóscopo de hoy: 17 de junio

Aries

Presta mucha atención a las necesidades de tu hogar. Puede que te encuentres estresada tratando de equilibrar el trabajo y tu vida personal. Sin embargo, entenderás que expresar tus necesidades primero es lo más importante para salir adelante, lo que lo empujará a priorizar su salud mental.

Tauro

Sentirás la necesidad de comunicar sus más grandes verdades no solo a todos a su alrededor, sino también a usted mismo. Prepárese para gratificantes transformaciones. Sin embargo, permite que los cambios se manifiesten lentamente, porque como Mercurio se opone a Saturno en tu novena casa de aventura, puedes sentir que las cosas no se desarrollan tan rápido como deberían.

Geminis

Es posible que se sienta atraído por emprender negocios financieros con Mercury en su segunda casa de finanzas y posesiones materiales. Sin embargo, puede que resulte difícil poner tu mente en claro. Sé paciente, pronto llegará una gran oportunidad de negocio.

Cáncer

Podrías estar entrando en un estado triste donde te siente desconectada de su vida social. Sin embargo, la luna nueva que se gestó esta semana seguirá vertiendo su energía sobre ti, mostrándote el camino para ser más feliz y estar más en paz contigo mismo, sin importar quién te esté rodeando.

Leo

Puedes entrar en un período de preguntas sobre si tu trabajo te está haciendo feliz o no, si su identidad está siendo desafiada. Permite que tus pensamientos se sienten, pero no los ignores por completo. Estás entrando en un período de conexión emocional con tus amigos y el mundo en general. Cuando menos esperes, encontrarás una respuesta a lo que te agobia.

Virgo

Puedes sentir una desconexión espiritual con el lugar donde has estado y hacia dónde te diriges. Si te sientes insatisfecha con tus logros y no te has estimulado mentalmente, úsalo como motivación para llevar tu mundo a mayores distancias. Es momento de dar nuevos pasos.

Libra

Urano en tu octava casa de muerte y renacimiento está formando alineamientos estresantes con Mercurio en tu décima casa de estatus social y Venus en tu casa 11 de comunidad. Su lugar no solo en la vida de sus amigos, sino también en todo el mundo, puede sentirse desafiado. No dejes que te deprima, sin embargo, porque la luna nueva en Géminis está teniendo lugar en tu novena casa de aventura, y te estás embarcando en algo salvaje y nuevo.

Escorpio

Puedes experimentar belleza y fluctuaciones en tu vida amorosa esta semana, quizá puedes sentir que no estás obteniendo lo que necesitas en tu vida. Sin embargo, la energía de la luna te está transformando desde lo más profundo, iluminando tu octava casa de reencarnación con energía revitalizante.

Sagitario

Quizá estés sintiendo que no estás siendo responsable con tu dinero. Mientras tanto, estás aprendiendo cómo manejarlo con un ojo más maduro, trayendo más riqueza a tu vida a largo plazo. Con la luna nueva este podría ser un buen momento para pedir ayuda sobre el asunto, o quizás forjar una conexión financiera con otra persona.

Capricornio

Tus relaciones están siendo inundadas con energía intensa estos días y quizá tu corazón se está llenando de energía romántica. Sin embargo, es momento de replantearte si te estás enfocando lo suficiente o no en ti misma. La energía de la luna te hará sentir inspirada para volver a concentrarte en la productividad.

Acuario

Tu familia y tu hogar están siendo desafiados y acunados este fin de semana. Puede que tengas que elegir lealtades que no deseas. Sin embargo, encontrarás la manera de hacer felices a todos. Lo más importante es que tú sola podrás hacerte feliz.

Piscis

Encontrarás que tus intereses personales no se correlacionan con los intereses de tus amigos. Podrías encontrar dificultades para trabajar en ello pero la energía que dejó la luna nueva en Géminis sigue moviéndose hacia tu casa de productividad; eso debería ayudarte a comenzar a pensar en darle dirección a la acción.

