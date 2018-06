Horóscopo de Mhoni Vidente para este intenso fin de semana

Mhoni Vidente te trae los horóscopos para el fin de semana en los que te dice cómo te irá en cuestión de salud, dinero y amor, además de tus números de la suerte.

Aries

Fin de semana de estar muy pensativo en cuestiones personales, tienes un carácter fuerte y controlador que te mete seguido en problemas, trata de cambiarlo. Mandas a arreglar tu carro o le compras llantas. Arreglas papeles de pasaporte o visa. Un viejo amor del signo de Géminis o Capricornio te estará buscando para volver, piénsalo muy bien y solicita consejos para tomar la decisión correcta. Si tienes pareja, comenzarán a planear sus próximas vacaciones juntos. Conocerás a alguien que será muy importante en tu vida profesional. Te viene un golpe de suerte este domingo con los números 03, 21 y 20. Te compras ropa y preparas un cambio de casa en estos días. Mandas a arreglar un reloj de pulso. Tu mamá se acerca para pedirte ayuda, intenta dársela, recuerda que la familia es primero.

Tauro

Viernes de mucho trabajo en tu oficina o realizar cierres de contratos, recuerda que es uno de tus mejores meses en lo laboral, así que trata de aprovechar toda esa buena energía que está a tu alrededor. Debes dar una revisión completa a tu automóvil para no tener problemas de accidentes en esta época de lluvia. Un amigo te pide consejos para salir con alguien en una cita. Recibes una invitación para salir de viaje al extranjero en estos días. Ten cuidado con el alcohol o la comida callejera, porque tu estómago estará muy delicado. Trata de seguir con el ejercicio o la dieta, pues ya toda la gente de tu entorno nota tu mejoría. Le das consejo a un amigo que es gay. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 78 y 91. No trates de controlar todo, recuerda que las soluciones llegan tarde o temprano.

Géminis

Semana de pensar en ese amor que no fue, trata de ocupar tu mente y salir con los amigos para que esa sensación de soledad se vaya de tu vida. Un amor del signo de Aries o Libra te buscará en estos días para invitarte a salir, no te cierres a la felicidad. Viernes de mucha suerte en todo lo relacionado con juegos de azar, en particular con los números 33, 05 y 22, trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento. Te llega una invitación para salir de viaje con tus familiares. Haces trámites de un crédito para comprar ropa, recuerda comprar sólo lo que necesites y seguir ahorrando. Sabrás de la operación de un familiar. Recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quiere todo muy rápido, trata de darte tiempo en cuestiones de negocios o tu trabajo, pues en este mes tendrás tu recompensa.

Cáncer

Serás muy popular este fin de semana, tus amigos te invitarán a varias fiestas y conciertos, trata de acudir a todo para que te quites el estrés. Este viernes te dan un dinero extra por un bono relacionado con las ventas. Trata de evitar el consumo de alimentos en exceso, recuerda que la gordura es tu punto débil y debes seguir con la dieta. Tramitas tu papelería de residencia o visa para ir a visitar a unos familiares. Ten cuidado con los robos o pérdidas, trata de ser más desconfiado con los vecinos. Los casados tendrán la sorpresa de un embarazo. Un amigo del signo de Piscis te puede traicionar, ten cuidado o trata de hablar con esa persona y deja todo en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 88, y 21. Busca a ese amor del pasado en quien piensas mucho y trata de cerrar ese círculo.

Leo

Fin de semana para reencontrarte con amigos y familiares que hace mucho tiempo no veías, sólo trata de no excederte en los vicios como el alcohol para que no pierdas muchas energías. Tomarás algunas decisiones determinantes para tu futuro, sobre todo, en cuestiones amorosas. Te llegará un dinero extra por el pago de un bono o alguien que te paga una vieja deuda, trata de ahorrarlo. Sigues con el ejercicio y la dieta para bajar de peso, aléjate de los remedios milagro como las pastillas, ya que pueden afectar tu salud. Ten mucho cuidado con los chismes de ex parejas, es importante que cierres ese ciclo por las buenas para que nadie salga lastimado. Domingo de realizar varios trabajos. Piensas en comprar una casa para por fin independizarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 66 y 81.

Virgo

Fue una semana muy pesada por estar pensando constantemente en la enfermedad de un ser querido, pero debes recordar que la mente es muy fuerte y es mejor ser positivo, verás que todo muy pronto se resolverá. Ten cuidado con los chismes en el trabajo. Te haces una limpia de todo lo que está a tu alrededor para renovar tu energía. Sigues con la dieta, trata de no comer nada de harinas o refrescos, recuerda que como te ven, te tratan. Siempre das el mejor consejo a tu amigos y eso hace que estés rodeado de personas muy queridas. Tomas clases de meditación o yoga. Domingo de salir con tu pareja o descansar. Te viene un golpe de suerte con los números 34, 67 y 01, recuerda agregar tu día de nacimiento para personalizar la energía. Un nuevo amor de otro estado y del signo de tierra llegará a tu vida.

Libra

Después de la semana difícil que tuviste, lo mejor es enfocarte en pensamientos positivos sobre tu futuro y nuevos proyectos, además trata de aprender a controlar tus nervios. Te llegará un dinero extra en el trabajo, trata de ahorrarlo. Cuidado con los pleitos familiares y sé más paciente con tu pareja. Te invitan a realizar un viaje o salir de paseo cerca de tu casa. Tienes mucho talento para los negocios, así que en esos días decides asociarte con un amigo para impulsar un proyecto que será muy próspero. Te viene un golpe de suerte con los números 27, 06 y 55 el domingo. Cuídate de dolores de cabeza o cuello, trata de seguir con tus rutinas de ejercicio, pero sin presionar mucho a tu cuerpo. Tendrás una sorpresa amorosa y apasionada en estos días con alguien del signo de Aries, Sagitario o Acuario.

Escorpión

Serán días complicados en cuestiones laborales, así que trata de estar siempre de buen humor para no empeorar la cosas y que te tomen en cuenta para un ascenso. Aunque acabas de pasar por momentos muy complicados en tu vida, lo mejor es tener una actitud positiva y recordar que los males no duran para siempre. Por naturaleza, tu signo llama mucho la atención, así que te recomiendo usar mucho perfume para bloquear todas las malas energías y envidias que despiertas en los demás. Tendrás problemas de pareja por culpa de celos infundados. Recibes una invitación para salir de viaje o compras un boleto de avión para el mes de julio. Ten cuidado con los fraudes o checa bien lo que firmas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 52, 10 y 88. Fin de semana de mucha pasión y amores fugaces.

Sagitario

Estarás muy nostálgico por una persona que falleció y que querías mucho, sólo recuerda que los seres queridos en realidad mueren cuando dejamos de pensar en ellos, así que préndele una veladora para que siempre lo tengas presente. Viernes de pensar intensamente en un cambio radical en tu vida, sientes que en tu trabajo no estás avanzando como quisieras y te hallas entre dejarlo o comenzar con un negocio propio que te traiga más estabilidad económica y mental. Eres de los signos más carismáticos y siempre te invitan a las mejores fiestas, aprovecha eso para conocer a nuevas personas. Ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle. Tendrás un golpe de suerte en el amor y será con alguien del signo de Escorpión, Capricornio o Acuario que será muy compatible contigo. Tus números con mayor suerte son 02, 78 y 66.

Capricornio

Fin de semana para resolver algunas tareas pendientes que tienes, es muy importante que aprendas a administrar mejor tu tiempo para que no te agarren las prisas. Trata de no pelear tanto con tus seres queridos y también de alejarte de los vicios como el alcohol, recuerda que es mejor relajarte con remedios naturales. Tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 27, 08 y 11. Un amor del pasado del signo Aries, Libra o Sagitario insiste en verte o tratar de volver, piénsalo muy bien para no caer en los mismos errores. Tendrás una reunión familiar muy importante y muchas fiestas con amigos, trata de darte el tiempo para todo. Tu signo tiene la fuerza para frenar todas las energías negativas, así que no hagas caso a chismes. Domingo para estar en contacto con la naturaleza.

Acuario

Fin de semana de hacer muchos planes para tu futuro, así que te inscribes a un curso los fines de semana o buscas especialización en tu carrera universitaria. Debes tomar con calma esa relación que acabas de iniciar, recuerda que la confianza se gana con el tiempo. Escucha los consejos de tus padres, porque siempre querrán lo mejor para ti. Fin de semana para comprar muebles para tu casa y hacer algunas reparaciones, recuerda que las fugas son indicios de que se escapa también la buena suerte. Tendrás problemas con el estómago o intestino, es tu punto débil, así que trata de no tomar tanto alcohol o picante. Evita prestar dinero estos días. Te viene un golpe de suerte este sábado con los números 03, 14 y 15. Trabaja más la sinceridad, recuerda que las mentiras se descubren siempre.

Piscis

días de mucha suerte y vivir en plenitud el amor. Trata de pagar deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en el futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Planeas un viaje al extranjero para el verano. Evita ser tan enojón e impulsivo en el trabajo, recuerda que el que se enoja pierde. Sal el domingo a pasear o tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Un amigo del signo de Escorpión o Sagitario se está enamorando de ti, trata de aclarar la situación y no jugar con los sentimientos de los demás. A los Piscis casados les vendrá un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 09 y 23. Cuidado con problemas de hígado, trata de ir con tu médico para un chequeo.

