Así es cómo evitarás enamorarte de la persona equivocada según tu signo del zodiaco

Enamorarse es fácil; de hecho a veces lo es demasiado. Nos gusta alguien y de repente no deja de darnos vuelta en la cabeza. Pero el amor de verdad no sucede en un instante.

Para muchos de nosotros, esa excitación inicial de conocer a alguien y sentir que la química es sorprendente y queremos que continúe, así nos convencemos de que es amor. Pero cuando no nos hacen caso o tenemos que forzar las cosas más de la cuenta ¿realmente es la persona correcta?

Cuanto antes puedas comenzar a ser honesto contigo misma, mejor. Porque seamos honestos, todos nos cegamos frente al amor. La astrología sabe lo que tienes que hacer para dejar de caer por el tipo equivocado todo el tiempo. Y dependiendo de tu signo del zodíaco, esto es lo que debes hacer.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Ahora es el momento de distraerte. Sabes que está ocupando demasiada energía mental solo pensando en esa persona , por lo que debes desviar tu atención. Participa en algunas actividades nuevas, planea algunas aventuras futuras y tal vez hagas nuevos amigos. Cada vez que quieras pensar en esa persona, cámbialo por algo que te haga feliz y no tenga nada que ver con él.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Lo mejor que puedes hacer para evitar que te sientas demasiado apegada al tipo equivocado es dejar de acosarlo cibernéticamente. Hay una gran satisfacción que una puede obtener al mantenerse actualizado sobre la vida personal de alguien, pero esa satisfacción puede conducir a la obsesión. Mientras más revises su Facebook o Instagram, más sentirás como si los conocieras y sentirías más apego. Intenta limitar la cantidad de veces que revisas sus redes sociales y trabaja en reducir esa cantidad hasta que su conexión se interrumpa.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Para dejar de enamorarte del tipo equivocado, debes interrumpir las largas conversaciones, los textos nocturnos y los mensajes sincerándote. Deja de compartir con él tus datos privados. No querrás involucrarte emocionalmente con porque eso solo te llevará a pensar que estás construyendo un amor real con él. Sabes que no es la persona indicada y sinceramente, no merece tu atención, tus observaciones ingeniosas ni tus consejos.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

En este punto, has conocido el amor verdadero antes o al menos has sabido lo que no quieres, entonces sabes que este tipo no es material de relación. Pregúntate cuál es el mejor escenario para ustedes dos: ¿una aventura, una amistad o simplemente una relación amistosa? Sabes que no quieres involucrarte emocionalmente en él porque es casi como si estuvieras entregándole tu corazón y exigiéndole que lo pisotee por completo. No tiene que ser amor tener mérito, tal vez entró en tu vida para destacar qué es lo que realmente quieres en una pareja.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Has confundido la lujuria con el amor varias veces, así que esta vez, vas a aguantar el trato real. Si te encuentras cayendo por el tipo equivocado, haz una lista de sus defectos y en lugar de enfocarte en el lado positivo, concéntrate en el lado negativo y oscuro. Cada vez que te encuentres con este tipo, recuerda cómo te lastimó en el pasado o qué tan avergonzada estabas cuando hizo algo inepto o cruel. Repasa en su mente todas las razones por las que él no es adecuado para ti.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Debes dar un paso atrás y dejar de preocuparte porque si dejas ir a este tipo, estarás sola para siempre. Él no es el indicado, pero eso no significa que no puedas conocer al que sí. Investiga un poco y descubre qué es lop que realmente estás buscando en una relación y los pasos que debes seguir para crearla. Una vez que pongas a trabajar tu poder mental y comprendas que encontrar a alguien es un desafío que estás completamente listo, no te presionarás tanto para amar al tipo que realmente no es el indicado para ti.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Parece que te ama y odias estar solo, así que cuando quiere pasar tiempo contigo, estás de acuerdo. Tienes que dejar de ser un agrado de la gente. Está más que bien rechazarle una cita y, si es necesario, ser grosero con él. Si te sientes demasiado cómodo en esta relación deslucida, te volverás perezoso y no querrás gastar ninguna energía encontrando al Sr. Correcto.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Cuando estás teniendo sexo con este chico, casi puedes convencerte de que es amor. Pero después, cuando piensas en él y en cómo te trata fuera del dormitorio, está claro que no se trata de una relación. Tienes que dejar de ser íntimo con él; de hecho, trate de evitar tocarlo en absoluto. Tienes una gran química física, pero faltan otros departamentos. Una relación duradera necesita algo más que un buen sexo y debes evitar ser adicto a tener relaciones sexuales con él.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sabes que no puedes ser influenciada por alguien que parece estar haciendo todo lo correcto si no hay emociones reales detrás de sus acciones. Claro, él te dio flores, pero ¿te escucharía si no estuvieras satisfecho con algo o te llevara al médico si lo necesitaras? Tienes que quitarte esos lentes de color rosa y ver las cosas como son y como realmente es. Si no hay nada allí, debes seguir adelante.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sabes que una de las mejores y más aterradoras formas de evitar enamorarse del tipo equivocado es hablar con él al respecto. Pregúntale honestamente dónde ve la relación y cuáles son sus planes para el futuro. Lo más probable es que ver el pánico en su rostro o el retroceso que haga te ayude a convencerte de que él no es el indicado y que lo que sientes probablemente tenga más que ver contigo que él. Incluso puedes pedirle ayuda para superarlo.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puedes encontrar algo interesante y bueno en casi todos, lo que no te ayuda a reducir la búsqueda de la persona adecuada. Debes confiar en tu instinto y cuando te dice que no debes enamorarte de alguien, debes confiar en él. Sabes que debes evitar o ignorar cualquier atención sospechosa que te brinden. Si necesitas poner algo de distancia entre tú y el otro, entonces hazlo. Realiza ese viaje que tanto haz querido. Una forma de superar al incorrecto es tener una aventura con alguien que puedas toparte en tu lugar de ensueño.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si sientes que necesitas evitar caer en la trampa por el tipo equivocado, debes escuchar tu voz interior que grita que él no es lo suficientemente bueno para ti y que no te está tratando como mereces ser tratado. Recuérdate a ti mismo que te mereces tener a alguien fantástico y maravilloso, no solo un tipo que toma prestado tu coche y lo trae de vuelta con una abolladura y un tanque de gasolina vacío. Espera a alguien mejor.

