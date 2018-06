Los 3 signos que se mienten a sí mismos en el amor

Todos los signos experimentan el amor en maneras diferentes, y aunque todos son capaces de amar y ser amados, algunos signos pueden llegar a mentirse a si mismos cuando se aferran a una relación que simplemente no es para ellos. A continuación te decimos cuáles signos tienden a mentirse a sí mismos en el amor.

Cáncer

Cáncer tiende a idealizar sus relaciones amorosas, pues uno de sus propósitos en la vida es encontrar a alguien con quien pueda construir una vida estable, meta que usualmente logra después de haber tenido algunos tropiezos. Cuando se enfrenta a la posibilidad de que la persona con la que se encuentra tal vez no sea la ideal para este proyecto tiende a caer en negación y es capaz de cegarse con tal de perseguir su sueño.

Sagitario

Cuando se encuentra en una relación Sagitario tiende a esforzarse por que su pareja sea plena y feliz a su lado, sin embargo a veces esto no depende solo de él y al no poder controlar todos los aspectos de la vida de su pareja puede caer en desesperación y comenzar a cuestionarse a si mismo, sin embargo debe recordar que a pesar de encontrarse en una relación cada uno tiene vidas individuales en las que tendrán que enfrentar retos por si mismos.

Acuario

Acuario es un signo al que le gusta hacer las cosas a su modo, y esto también aplica en el amor, sin embargo su originalidad puede no ser muy bien comprendida por su pareja, lo que puede llevar a desacuerdos. Acuario no siendo el mejor signo para la confrontación intentará ignorar las situaciones complicadas esperando que desaparezcan, sin embargo esto puede que no suceda, por lo que deberá aprender a enfrentar los conflictos.

