Lo que más extraña tu ex de ti según tu signo

Existen muchas cosas de tu personalidad que te hacen única e irrepetible y aunque tu relación no haya funcionado, seguro tu ex extraña ese detalle de ti.

Aquí te contamos qué es lo que tu ex extraña de ti según tu signo:

Aries

Lo que tu ex más extraña de ti es tu vigor y y fortaleza. Él siempre admiró tu espíritu incansable y tus ideas innovadoras, esa particular manera en la que solucionabas las situaciones por más complicadas que estas resultaran. Aunque él nunca te lo dijo, admiraba mucho esta parte de tu personalidad, ya que es algo que difícilmente encontrará con otra criatura del zodiaco.

Tauro

Las mujeres Tauro son de las más comprensivas y dedicadas del zodiaco. Poseen un espíritu maternal que fácilmente enamora al sexo opuesto y justo eso es lo que tu pareja extraña de ti: tus besos, tus caricias, tus particulares cariños, las palabras especiales y los juegos que tenían. Definitivamente, te convertiste en una mujer inolvidable para tu ex.

Géminis

Una de las características principales de los seres del zodiaco nacidos bajo este signo es su gran capacidad para comunicarse, hablar contigo nunca resulta aburrido. Tu ex extraña aquellas largas charlas en las que reían y recordaban anécdotas de su infancia, extraña la singular manera en la que te interesabas en cada detalle de su vida y sobre todo, lamenta el hecho de que quizá ya nunca vuelva a tener ese tipo de comunicación contigo.

Cáncer

Las mujeres Cáncer crean relaciones sentimentales muy sólidas e intensas, ya que ella siempre está en la búsqueda de la estabilidad y justo esa es una de las cosas que tu ex extraña de ti: tu amabilidad, paciencia e ímpetu por tratar de que las cosas siempre marcharan de la mejor manera posible. Aunque no lo creas, él te piensa de vez en cuando, ya que pocas mujeres le han brindado una estabilidad sentimental como la que tuvo contigo.

Leo

Leo es uno de los signos del zodiaco más divertidos que existen, siempre está rodeado de personas porque es una de las criaturas del zodiaco más leales. Justamente eso es lo que tu ex pareja más extraña de ti: la capacidad que tienes de atesorar secretos, de aconsejar, de dar lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. Él podía confiar ciegamente en ti. Eres una persona que lo dejó marcado para siempre.

Virgo

Él no puede evitar pensar en ti al escuchar una canción romántica porque extraña esa manera particular en que le demostrabas tu cariño. Las virgo son mujeres románticas y lo demuestran no solo con palabras, sino con hechos. Lo enamoraste con tu personalidad vivaz e inocente. Eres una mujer que jamás olvidará.

Libra

Una de las cosas que tu ex extraña más de ti es tu altruismo y sinceridad. Si existe algo que más te molesta en el mundo, son las mentiras y es por ello que siempre llevaste la bandera de la veracidad por delante. Algo que te diferencia de muchas otras personas y que él admiraba de ti en secreto.

Escorpio

Esta criatura del zodiaco es una de las más cariñosas y espirituales, aunque en un principio parece ser fría y distante. Una vez que se enamora, entrega todo su cariño sin medida; incluso, puede sacrificar sus horas de sueño para asegurarse de que la otra persona se encuentre bien. Tu ex pareja extraña ese corazón desinteresado y bondadoso que tanto te identifica y que difícilmente volverá a encontrar.

Sagitario

Una de las cosas que tu ex extraña más de ti es tu espíritu aventurero. Tú odias la rutina y él lo sabía. Siempre estás en la búsqueda de hacer cosas nuevas, de adquirir nuevas experiencias, de sentir emociones fuertes. Algo que sin duda alguna, lo marcó, pues en cierto modo, aprendió a perder el miedo contigo. Él extraña a esa chica aventurera que le abrió un horizonte de vida que no conocía.

Capricornio

Eres una mujer segura y positiva. Siempre tratas de solucionar los problemas por más complicados que estos resulten. Tu entereza es algo que siempre te ha identificado y él extraña eso de ti. Es posible que nunca te lo haya dicho, pero se sentía sumamente protegido a tu lado.

Acuario

Eres una administradora por excelencia. Tienes una habilidad nata para manejar cuestiones que tienen que ver con el tiempo. No importaba cuán ocupado tenías tu día, siempre encontrabas un espacio para estar junto a él y eso lo enamoró profundamente, ya que eres una mujer entregada y apasionada.

Piscis

Tu espontaneidad y espíritu vivaz es algo que marcaron de por vida a tu ex pareja. Pocas mujeres tienen tu particular personalidad y es por ello que las piscianas son seres que dejan una huella imborrable a sus ex. Siempre buscando nuevas alternativas para destacar lo mejor de cada situación. Sigues viviendo en la mente y el corazón de él, de eso no hay duda.

