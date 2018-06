Signo del zodiaco más juguetón

Absolutamente todos los signos tienen una pasión inherente que debes descubrir cómo despertar. Hay algunos que son más pasionales pero no hay uno solo que no disfrute de una noche de pasión. Una buena noche, porque debemos admitir que no todas son buenas.

Pero definitivamente el más juguetón es:

SAGITARIO

Este signo es totalmente de fuego y una buena noche con su pareja lo enloquece. No le bastan besos y caricias, con ellos puedes experimentar nuevas aventuras. Más bien, debes hacerlo si no quieres que se aburra o que deje de disfrutar lo que más ama.

Lo que hace a un Sagitario juguetón en la cama

Le gustan los cariños pero no son suficientes.

Ama la aventura en la cama con la persona que ama.

Esta abierto a nuevas experiencias.

Le encanta sacar su lado más salvaje.

Nunca podrás pasar una mala noche con alguien nacido en estas fechas.

¡Son absolutamente asombrosos en la cama!

Por lo tanto ya sabes cuál es el signo del zodiaco más juguetón en la cama según los astros. Nuevamente el elemento fuego hace de las suyas y ampara a los nacidos en estas fechas.

