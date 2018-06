Zita Tarot nos dice cómo viene la primera semana de junio para cada signo

Para Lectura Tarot puedes escribir a zitatarot@hotmail.cl

…Amigos esta es una semana compleja energéticamente hablando, habrá muchas susceptibilidades que podrían hacernos hacer y/o decir cosas inadecuadas, que nos perjudiquen de alguna manera, cosa que no es buena de enfrentar, para evitarlo será importante pensar antes de actuar, analicemos cuál es el contexto, con quién estamos, qué implicancias puede tener para nosotros manifestar aquello que tenemos en la mente, sin analizar sus repercusiones, repensar cada situación, cada comentario que nos hagan, o un simple gesto, es favorable porque recordemos que será una semana en la cual estaremos más sensibles, es decir, será un período en el que las cosas nos pueden afectar más de lo acostumbrado, por tanto, prudencia, seamos críticos mentalmente, y tengamos más paciencia de lo acostumbrado, empezando por nosotros mismos, así será una semana que podremos superar con tranquilidad, dejando posibles instancias negativas, recordemos que los avisos no son para asustar sino para prevenir, y mi sugerencia esta semana es prevenir pensando antes de manifestarnos de la forma que sea, evitaremos malos ratos y conflictos que no nos merecemos, mi sugerencia además es que demos la mano a quien más lo necesite, sin discriminar su especie, género, o lo que sea, ayuda es ayuda, y en estos momentos de fríos intensos un espacio en nuestra casa, algo de comer, una prenda para cubrirse, sea para un humano o para un animalito, todo es positivo, es obra de amor que genera circulo virtuoso para nosotros y para los que ayudamos, todos estaremos inmersos en una sensación maravillosa que solo aporta en beneficio y gracia de todos, y dejemos de criticar si alguien ayuda a un ser “que no nos parece” qué importa! lo que importa es que la ayuda llegue a quien más lo necesita, lo demás son solo palabrerías y/o discriminaciones inútiles que no aportan nada bueno y atraen lo negativo, todo lo que sea bondad siempre es maravilloso y nos lleva a la luz, buenas vibras para los que ayudamos, que sigamos haciéndolo siempre, y que tengamos la retribución de la gratitud que es lo que realmente llena el alma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana de reconstrucción, en la que es importante entender que la vida no es borrón y cuenta nueva sino que venimos con un equipaje que debemos asumir, y si no fue bueno pues superar…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana apelar a esa fuerza interior para luchar por lo que es bueno y alejar lo malo…su Vibración Numerológica predice que podrán reconstruir en aquello que no les daba buena imagen, pero no será fácil…y sus Números para este período son (2, 11, 20) y predicen que no deben ser susceptibles ante comentarios que de alguna forma se ganaron, trabajen para borrarlos de los demás…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para Apaciguarlos, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás emprendimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana será más que solo acción, es buen período para apelar a su comprensión, que energéticamente estará muy proclive a que sea fructífera, es

decir, podrán ver más allá de lo que normalmente ven…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana buscar esa luz que aclare sus pensamientos y

guie sus pasos hacia lo bueno…su Vibración Numerológica predice que en su búsqueda interna estará la clave para resolver y remontar las pruebas…y sus Números para este período son (3, 9) y predicen que si se tienen paciencia podrán superar las pruebas aunque demoren…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta será una semana en la que es muy importante ser extremadamente prudente, muy sigiloso, ir paso a paso y sin dejar de evaluar en calma

absolutamente todo, será bueno escuchar y darse el tiempo de reflexionar…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana no avasallar sino más bien esperar y

observar…su Vibración Numerológica predice que es período de energías en baja, seamos pacientes con nosotros mismos…y sus Números para este período son (1) y predicen que aunque quieran enfrentar mejor esperar, aunque quieran correr mejor caminar, dense su tiempo antes de reaccionar…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Transmutar y Apaciguar, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, buen periodo para emprender en lo material, eso sí, sean cuidadosos cuando se trate de tomar una dirección, evalúen con calma, las energías las

tienen, pero deben, esta semana compleja, dosificar…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana tener cuidado con no pasar el límite y aparecer

prepotentes…su Vibración Numerológica predice que dentro de todo les irá bien, pero si van de a pocos les irá mejor esta semana…y sus Números para este período son (4, 7) y predicen que deben tener precaución con la ambición material porque las energías negativas les pueden tentar y hacerles caer en un fracaso…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para Hacerles ver las cosas como son, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Seriedad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, después de la alteración viene la calma, a veces es de agotamiento, otras veces cargada de tristeza, en este caso lo veo como una semana en la que hay que decidir qué y dónde sembrar nuevamente…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana preocuparse de que todo encaje bien, o esperar hasta que cuadre para avanzar …su Vibración Numerológica predice que para que haya equilibrio debe llegar la calma, si no es así no podemos estabilizarnos…y sus Números para este período son (2, 8, 20) y predicen que las ganas no deben superar la evaluación, primero lo primero y es tener seguridad a qué nos dirigimos…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Ayudarnos a Meditar, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Tranquilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, siguen las vibras complejas para este período, mucha paciencia, les ha tocado complicado desde hace semanas, hay que continuar porque es parte de lo que nos toca cíclicamente vivir, sin embargo la fuerza interna que poseen los empuja a seguir…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana mantenerse firmes ante las dificultades porque van a superar y remontar…su Vibración Numerológica predice que no hacer caso estos días a nada negativo porque los van a buscar para hacerlos caer en depresión y/o en peleas…y sus Números para este período son (5, 9, 18) y predicen que es semana compleja que debemos superar si o si…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles Calidez y Coraje, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Luminosidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, se invierte la figura esta semana, lo que se veía bien empieza a costar mucho, lo que agobiaba empieza a presentar otros matices, por tanto esta es

semana de sorpresas a las que debemos enfrentarnos sólidamente…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana hacer lo que deben, en calma, dándose su

tiempo, no por correr les irá mejor…su Vibración Numerológica predice que será una nueva posibilidad de emprender en algo conocido que no funcionó, paciencia…y sus Números para este período son (3, 4, 12, 13) y predicen que el tacto será fundamental para no caer en errores anteriores…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para darles Aplomo y seguir, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, de altos y bajos está hecha la vida, hay que aprender a capear los vaivenes entendiendo que es parte de la vida, y qué si nos mantenemos fuertes, con la meta clara, no importarán las trabas porque todo es superable…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana no dejarse achacar porque se presentan dificultades, podemos superarlas…su Vibración Numerológica predice que habrá la tentación de creer que no se podrá salir adelante, decreten en voz alta que ya superaron la prueba y solo lo positivo está con uno…y sus Números para este período son (3, 6, 15, 21) y predicen que será semana de altos y bajos que pueden aturdirle, mantengan calma y analicen para ver si es real o es susceptibilidad de uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para Animarlos a continuar, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, esta semana todo depende de ustedes, del don de mando que incluso ejerzan con su propia persona, el cómo sean capaces de empujarse para continuar hará que encuentren el camino correcto en este período…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana dejar de lado las ilusiones para ver con claridad que es realmente conveniente…su Vibración Numerológica predice que será semana de movimientos, de búsquedas, y será provechosa…y sus Números para este período

son (8, 9, 17) y predicen que apelar a sus aprendizajes anteriores les abrirá puertas que es colaboren positivamente…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les

colabora estos días internamente para darles Coraje e Impulso, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, este período les hará ver lo valioso que tienen en sus manos, lo importante que implica apreciar aquello que tanto nos costó, y qué por error, lo hemos asumido como rutinario perdiéndole el status que le corresponde…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana darle acada cosa su justo lugar, y a partir de aquello dejar de lado lo que no es tan importante rescatando lo que si lo es…su Vibración Numerológica predice que la búsqueda de la perfección a veces nos hace creer que no puede hallarse en lo diario, y eso no es así…y sus Números para este período son (3, 7, 16, 21) y predicen que tienen un tesoro en sus manos, algo invaluable, traten de encontrarlo en las cosas simples…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para Disfrutar de lo sencillo, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana se ve aparecen muchas instancias que proveen beneficios antes no rescatados, pueden ser ventajas sobre situaciones diarias, pero que en este período se presentan con una posibilidad muy productiva…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana ser muy observadores para que no se les escape este regalo que podrían aprovechar…su Vibración Numerológica predice que será un período en el que todo es factible de ser un aporte, si saben rescatar lo positivo que les

circunda…y sus Números para este período son (5, 8, 14, 17) y predicen que tanto en lo material, como en lo afectivo, pueden hallar beneficios amables estos días…el Color que les

corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para no dejar pasar nada por alto, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, semana en la que puede que aparezcan instancias que les hagan querer cambiar de rumbo, evalúen, no tomen decisiones intempestivas, recuerden que las energías están extrañas y eso puede hacerles dejar algo bueno por una fantasía…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana pensar, evaluar, y

nuevamente pensar antes de decidir nada…su Vibración Numerológica predice que las tentaciones a veces se presentan con formas muy creíbles, mucha precaución…y sus

Números para este período son (1, 2, 10) y predicen que no se dejen arrasar por la efusividad del momento, aunque se sientan muy entusiasmados, mantengan calma, analicen,

proyecten, y si tienen que dejar algo por otra cosa, evalúen de nuevo…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para

Calmarlos suavemente, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres

buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

