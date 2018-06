Qué tan confiado eres según tu signo del zodiaco

La confianza da seguridad, es creer es si mismo con la firme esperanza de que algo se desarrolle conforme a las expectativas que se tienen.

Reina Graciosi, astróloga (@tumistica) detalla que “confiar nos da tranquilidad. La confianza viene de creer y de tener fe. Confiamos según la seguridad que nos inspiren quienes merecen nuestra confianza y viceversa.

La astróloga precisa cómo se manifiesta la actitud de confianza en cada uno de los signos:

Aries

Eres impulsivo, espontáneo y de iniciativa; sueles hacer las cosas sin pensar. Realmente eres muy confiado. Actúas y luego preguntas.

Tauro

Quizás dudes en un principio. Puedes ser algo desconfiado tanto en temas de amor como de dinero si no percibes estabilidad o seguridad.

Géminis

Sueles ser muy astuto y puedes percibir si te están mintiendo. Si la persona digna de confianza te cae bien o significa algo en tu vida, entonces serás ligero y abierto.

Cáncer

En cuanto a lo afectivo y familiar confías ciegamente. Es tu gran valor y eres exigente. Si te defraudan te vienes abajo y no lo puedes aceptar. En temas de dinero eres desconfiado en todo con todos.

Leo

Sueles ser generoso, y una vez que entregas tu confianza, no dudas. Tu autoestima te lo impide. Pero si te defraudan, no perdonas: quitas tu interés y colaboración para siempre.

Virgo

Pero por lo analítico y perfeccionista que eres, muchas veces terminas defraudado y te tornas desconfiado. En cuanto a las relaciones, no concibes ni el engaño ni el cambio de sentimientos.

Libra

Eres conocedor de mucha gente; distingues muy bien en quién puedes confiar y en quién no. Das crédito a la buena fe porque quieres la paz y la tranquilidad. A veces pecas de confiado porque te dejas influenciar fácilmente, te envuelve la duda y te cuesta tomar decisiones. Eres romántico y muchas veces no ves lo que no quieres ver.

Escorpio

Eres extremadamente suspicaz y desconfiado, en todos los aspectos de la vida. Tu frase puede ser “Piensa mal y acertarás”. Esta actitud muchas veces te complica las cosas. Pero cuando ganan tu confianza, te entregas en cuerpo y alma.

Sagitario

Eres muuuy confiado. Gracias a tu gran autoestima, te abres a la humanidad y especialmente a tus amigos. Nunca piensas que te pueden estafar o engañar, porque eres extremadamente optimista y hasta te dejas llevar por la alegría. Si te defraudan pronto olvidas y quizás hasta das otra oportunidad.

Capricornio

En un principio desconfías tanto en el amor como de dinero, porque eres bastante escéptico y calculador. Clasificas a las personas en correctas o incorrectas. Pero una vez que sabes con quién tratas, te entregas sin dudar. Eres muy precavido en asuntos de negocios y comerciales.

Acuario

Tratas con todo tipo de personas. Sabes cómo proceder con cada uno. Es muy difícil que te engañen en temas de dinero. Tienes claro el criterio sobre la verdad y la vida. Vas más allá de las reglas y pautas culturales.

Piscis

Clasificas a tus conocidos entre confiados y problemáticos. Eres muy subjetivo y sigues tu intuición, aunque eres muy distraído e influenciable. En el dinero eres algo desconfiado. En el amor confías plenamente porque sueles creer en todo lo que te digan y si te defraudan, se te viene el mundo abajo.

