Horóscopo de hoy: 3 de junio

Aries

Este momento ha sido de meditación para ti, en este mes al fin sentirás que puedes concretar ideas que tenías desde hace mucho tiempo. Encontrarás nuevas personas que te ayudarán a tomar buenas decisiones, además serás el consejero de varios amigos íntimos que te confiarán sus secretos.

Tauro

En este mes conocerás conocerás a alguien que te apoyará en los momentos más difíciles. En tu trabajo comenzarás a tener más responsabilidades por lo que deberás organizarte para que todo salga bien. Puede ser que te veas involucrado en una nueva relación aunque no será amorosa sino sexual e intensa.

Géminis

Éste mes de tu cumpleaños tendrás nuevas y de haz que te ayudarán a avanzar en tus proyectos, también será el momento ideal para concentrarte en ti y dejar de complacer a otros, en el amor sentirás una conexión con alguien muy diferente a ti, pero deberás recordar tus valores y no involucrarte con alguien que no los comparte.

Cáncer

Éste mes recibirás la visita de Venus lo cual te ayudará a ser más diplomático además de que aumentará tu libido y te traerá suerte en el amor por lo que si buscas pareja será el momento ideal para salir y conocer personas nuevas. En el trabajo te reconciliaras con alguien con quien hayas tenido un malentendido y esto te ayudará a formar nuevas alianzas.

Leo

En esta temporada comenzaras a reconectarte con tu familia lo cual te traerá paz y recuerdos agradables de tu infancia, tu creatividad expandirá así que puedes aprovecharlo iniciando actividades artísticas o manuales. Es posible que te sientas más emocional de lo usual pero esto ayudará a desahogar sentimientos que tenías escondidos desde hace mucho tiempo.

Virgo

En este convento aplicarás las lecciones que has aprendido en los últimos meses por lo que ahora podrás relajarte y divertirte, en tus relaciones encontrarás que podrás mantener conversaciones profundas lo que te ayudará a crear conexiones más íntimas.

Libra

Éste será el momento ideal para salir de viaje, despejar tu mente te ayudará a tener nuevas ideas y a repensar el camino por el que llevas tu vida, en esta temporada será conveniente que procures la armonía en tu casa ya que esto atraerá salud y balance en otras áreas de tu vida.

Escorpión

Lo que has vivido en los últimos meses te ayudará a cambiar la forma en la que te relacionas con otras personas de manera positiva es por eso que comenzarás a conocer personas nuevas que te ayudarán a ver el mundo de otra manera que incluso puede ser que te relaciones de manera romántica con alguien que anteriormente no te hubieras permitido ver de esta manera.

Sagitario

Si has tenido algún desacuerdo con alguien cercano ese será el momento de que comiences a trabajar en la reconciliación, ya que si dejas pasar más tiempo será demasiado tarde para recuperar esa relación. Como parte de tu transformación será bueno que atraigas la energía positiva cambiando algunas cosas en tu casa, puede ser que cambies el orden de los muebles o pintes las paredes de otro color.

Capricornio

Si has estado esperando por el momento ideal para pedir un aumento este será una buena oportunidad ya que en el trabajo tendrás una buena racha que te ayudará a expresar tus deseos, puede ser que te sientas un poco estresado pero no será nada que no puedes controlar, es recomendable que tomes tiempo para meditar y estar contigo misma.

Acuario

Éste mes Marte visitar a tu signo así te sentirás el impulso de salir de tu zona de confort y comenzar a relacionarte con otras personas, puede ser que te sientas agobiado por algunos problemas personales pero si mantienes buenas amistades esto te ayudará a superar las etapas difíciles.

Piscis

Este será un buen momento para que te concentres en ti mismo y hagas los proyectos que has tenido planeado desde hace mucho tiempo, también será una buena oportunidad para que el fin de alejes de personas tóxicas que han estado en tu vida y que no aportan nada bueno, encontrarás estabilidad económica y mayor balance en los asuntos financieros.