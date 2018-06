La mejor venganza contra tu ex según tu signo del zodiaco

No es que la venganza sea buena pero siempre es dulce. No se trata de hacerle mal al otro por haberte dejado, sino de ver cómo le respondes a tu ex después de una ruptura desgarradora. Cada signo del zodiaco tiene su forma de hacerlo y mientras que algunos pueden ser más fríos, otros prefieren usar la psicología para torturar al otro inconscientemente. El punto de todo es, hacer que se de cuenta de lo valioso que dejó ir, ¿no?

Ya sea que estés buscando una buena idea de venganza o tengas curiosidad por saber qué dice la astrología sobre tus técnicas de venganza, sigue leyendo.

ARIES

Nadie socava a Aries en una relación y se sale con la suya. Pero para este signo la venganza no se trata de hacer algo inmaduro, sino de algo muy inteligente que él no podría hacerle (porque sabe que no funcionará): humillación pública. Con esto se refiere a hacerlo quedar como un bobo por sí solo. Aries no necesita meterse en discusiones o agresiones. Simplemente su astucia hará que el otro no pueda responder ante el desafío mental de Aries.

TAURO

Si Tauro está pensando en vengarse de un ex, significa que ha sido herida bastante mal. Tauro tiende a poner todo su corazón y alma en las relaciones así que cuando alguien le rompe el corazón, tiende a jugar sucio. Esto significa crear un perfil en las redes sociales, lograr que coquetee con ella, y tal vez un poco de acecho. Su razonamiento para este tipo de venganza es hacer que se enamore de ella para poder romperle el corazón y dejarlo con la sensación de quebrarse.

GÉMINIS

Los Géminis son extremadamente impredecibles. Si se ofendían por algo que realmente les importaba, podían idear el plan más malvado de venganza. Pero cuando llegue el momento de ejecutar este malvado plan, simplemente cambiarán sus mentes. Tu ex se dará cuenta de que ha abandonado a una persona genial, alguien que llenó su vida de diversión y significado, y ahora no tienen nada ni a nadie.

CÁNCER

Si alguien se atreve a romper el corazón de Cáncer, no va a dejar que ella se olvide de ella así como así. Buscará la forma de mantener buena relación con su hermano/a o hasta seguir hablando con su madre. Cáncer no permitirá que el otro se olvide de ella tan fácilmente y aunque no vuelvan, sabe que la mejor venganza es tenerla siempre presente en la cabeza.

LEO

Leo es muy popular y querido, lo que significa que tiene mucha influencia sobre las personas. A ella le gusta usar esta atracción a su ventaja cuando se trata de trabajos o conocer gente nueva, pero también le gusta usarla cuando se trata de vengarse. Estás publicando fotos de ti mismo después de cada entrenamiento, frente a cada puesta de sol y ensuciando tus redes sociales con cada salida social que realizas. Es la forma en que Leo le dice a su ex, "Acabas de romper con alguien genial y te arrepentirás de haberme perdido".

VIRGO

Virgo es probablemente el signo que más se preocupa por sus relaciones entre todos los demás signos. No es que todos los demás no estén tan interesados ​​en sus relaciones, sino que Virgo se enorgullece de disfrutar cada pequeño momento y peculiaridad de su pareja. Su ex sabe esto también, y si está dispuesto a hacer daño realmente a la ruptura, le dirá a Virgo que ella no era tan importante como parecía. La mejor venganza de Virgo es seguir adelante, encontrar a alguien nuevo y ser genuinamente feliz con él. Este es el mayor "f you" para un ex.

LIBRA

A Libra le encanta cuando las cosas son justas, así que cuando tenga que enfrentar una ruptura menos que justa, puede apostar que no está muy feliz con eso. Por supuesto, cuando la ruptura es realmente desagradable, Libra ya no ve la manera en que pueda ser cordial y agradable, por lo que deja atrás esos sentimientos y se dirige directamente a la venganza. Para salirse con la suya, Libra necesita ser extremadamente astuta hasta que sea demasiado tarde para que su ex pueda hacer algo. Su táctica psicológica favorita es mostrarse fríos e incluso dejar de hablarte. Este tipo de trato puede durar años, e incluso para siempre, así que estás avisado para no enfrentarte a estos tenaces seres.

ESCORPIO

A Escorpio generalmente no le gusta guardar secretos porque siempre llevan a un comportamiento clandestino y furtivo, pero cuando está en una relación no es raro que cambie su tono. Básicamente, si tu ex te va a dejar, es mejor que cambien todas sus contraseñas primero y te bloqueen en todas sus alimentaciones sociales, porque harás que la misión de tu vida sea destruir cualquier oportunidad que tengan de felicidad futura.

SAGITARIO

Sagitario es más un lobo solitario que cualquier cosa, así que cuando sale de su zona de confort y comienza una relación seria, solo para lidiar con una mala ruptura más tarde, en primer lugar se arrepiente de haber tenido una cita. Su mejor revancha es celebrar la vida soltera. Mostrar a su ex que está mucho más feliz sola que nunca con él es un golpe bajo, pero efectivo. Para hacer que esta venganza sobre su ex sea aún más dulce, Sagitario hará alarde de este nuevo estilo de vida en las redes sociales, incluidos videos, fotos y flirteo en Twitter.

Capricornio

Fuiste la pareja perfecta: estable, rica (o próxima a ser), confiable y querida por los padres. Pero ahora te estás comunicando con esos padres antes de que tu ex incluso tenga la oportunidad de agradecerles por darte la bienvenida a sus vidas y expresar tu arrepentimiento de que la relación no haya funcionado. Definitivamente no duele que estés preparando la situación para que los padres de tu ex pregunten: "¿Qué pasó entre ustedes? ¿Cómo podrían dejarla ir?" por el resto de su maldita vida.

Acuario

Acuario, claro, en el exterior pareces emocionalmente desapegado, e incluso algo frío y recatado. Pero por dentro, tu mente es un ciclo de venganza, girando con ideas sobre cómo arruinar secretamente la vida de tu ex. Encontrarás un camino, y tu ex nunca lo verá venir. Muy pronto, se darán cuenta de que su cadena de mala suerte comenzó cuando te dejaron, y vendrán arrastrándose por la mendicidad.

Piscis

Piscis prefiere no lidiar con situaciones difíciles, y en consecuencia, su estilo de separación suele ser vago e inconcluso. Debido a que estos peces etéreos existen dentro del ámbito abstracto, los límites concretos no son su fuerte, y en lugar de establecer terminaciones concluyentes, prefieren alejarse de los amantes y las relaciones, dejando más preguntas que respuestas a su paso. Dado que a menudo reciben claridad a través de los sueños, Piscis debe descansar mucho durante las rupturas y confiar en sus agallas para decirles qué decisiones se deben tomar.

