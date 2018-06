4 signos del zodiaco que se quedarán solteros este mes

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Estuviste tan concentrada en divertirte durante los últimos meses que te olvidaste por completo del romance, pero con el verano a la vuelta de la esquina, todo está por cambiar.

Utiliza todas las lecciones que aprendiste en la primavera acerca de ser amable contigo misma, abrazar el momento y canalizarlo para darte a desear sin necesidad de establecer algo formal. Con todo el nuevo carisma del que estás llena, te sentirás plena haciendo sólo lo tuyo sin estar rindiendo cuentas a nadie.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tu naturaleza tranquila y tu idealismo nato te ayudan a mantenerte por encima de la tempestad pero te has estado sintiendo pésimo en el plano romántico y sin rumbo. Ahora que el verano está cerca, tendrás una racha de amor propio que te hará sentir más plena que nunca. Te sentirás motivada para dar amor de otra forma que no sea en el plano romántico así que antes de pensar en una pareja, estarás buscando cambiar al mundo con el corazón. Cuando menos te des cuenta, volverás a tu antiguo yo idealista y pacífico. Y quién sabe, tal vez incluso conozcas a un compañero bueno para hacerte el bien.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Práctico y prudente, realmente has vivido a la altura de tu reputación esta primavera, Capricornio, en parte aprovechando el renacimiento cósmico para reinventar el tuyo propio. Esta temporada fue todo sobre ir en un viaje de autodescubrimiento. ¿Y qué descubriste? ¡Lo fabulosa que eres! Eso te ha dado la confianza para entender que no necesitas de una pareja. Tu carisma estará al máximo y aunque el verano tu soltería predominará, abrirás las puertas para un amor bueno hacia el final de este.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

A pesar de su increíble ingenio y sentido de poderosa independencia, el cambio y la agitación pueden ser una verdadera lucha para Acuario. La primavera, con todos sus cambios, puede haberlo dejado un poco emocionalmente agotado. No me extraña que no estés saliendo. Buenas noticias, porque el verano será relativamente tranquilo, lo que significa que podrás recargar energías y salir nuevamente. La primavera te obligó a reflexionar mucho y aprendiste que eres mucho más valiente de lo que creías. Ahora es el momento para que todo valga la pena. Es la oportunidad de darse un respiro. Encontraste tu voz, ahora úsala para obtener exactamente lo que quieres.

Te recomendamos en video