Estos signos tendrán una racha de mala suerte empezando junio

Aries: puede que tengas que reducir la velocidad

Tu planeta regente, Marte apasionado y despiadado, estará haciendo de las suyas sobre ti. Puedes sentirte abrumada por un intenso deseo de ser libre y respirar. Tendrás unos días de frustración en el ámbito social pero no temas y no intentes encontrar respuestas a todo. Conserva tu energía y resiste para que no termines de pésimo humor.

Escorpio: puedes sentirse presionada por la energía acumulada

La acción de Marte y Plutón pueden tener el efecto de tirar de tu energía hacia abajo o ensanchar tus defensas. Sin embargo, tu deseo de soledad puede estar en conflicto y querrás poner tus pasiones e instintos a toda marcha. Mientras no fuerces situaciones que rechazan tu atención, estos días podrían ser de gran productividad. Sólo recuerda no regalar energía que no está correspondiendo.

Capricornio: Te sentirás abrumado por las emociones

Si bien este puede ser un momento de hermosas revelaciones, increíbles transformaciones y una recompensa espiritual, tendrás un momento difícil donde se revelan verdades insoportables que no podrás evitar saber. Es momento de reconsiderar ciertos aspectos de su vida que te han estado provocando malestar.

Te recomendamos en video