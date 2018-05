Por esto es que no puedes olvidar a tu ex, según tu signo del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

No puedes soportar la idea de no obtener lo que quieres tal como lo quieres. Aunque sabes que esa persona no te convenía, sigues intentándolo pues no puedes aceptar ningún tipo de 'derrota'. Te aferras a tu ex porque se convierte en una competencia con tu ego por tener lo que quieres y no puedes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

A Tauro le gusta sentirse amado pero como para este signo no es fácil enamorarse, es fácil romperle el corazón cuando lo hace. Es obstinado y una vez que se pone un objetivo en la cabeza, no puede sacarlo de ahí. El problema de las relaciones con Tauro es que cuando lo dejas, se siente perdido y anhelas que regrese esa persona a como dé lugar.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No puedes olvidar a tu ex porque no te gusta perder a nadie; incluso si fuera la peor opción para ti. Siempre quieres mantener a la gente en tu vida y asegurarte de que estés en buenos términos, así que cuando alguien abandona tu vida de forma inesperada, te pone triste y tratas de hacer que vuelvan a tu vida porque no quieres perderla por completo.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Nunca tuviste que preocuparte que no fueras suficiente para tu ex, ya que siempre te hicieron sentir especial y amado. Cuando compartiste tus sentimientos con ellos, escucharon con cada fibra de tu ser y sabías que realmente te escucharon. Un Cáncer es muy cuidadoso con sus emociones por eso cuando confía y lo abandonan, siente que su mundo se desmorona.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te gusta dominar y te gusta tener la última palabra, por lo que cuando alguien te abandona o cuando se aleja cuando no estás listo para dejarlos ir, te vuelves aún más apegado a ellos. Tiene que ser su decisión y sus condiciones; de lo contrario, nunca la dejará ir.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Eres un perfeccionista y no tomas decisiones apresuradas, especialmente cuando se trata de tu vida amorosa. Entonces, cuando algo no funciona después de todo el tiempo y el esfuerzo que invirtió en él, se convierte en un negocio perdido para ti y tratas de revivirlo o encontrar la forma de hacerlo un gran éxito otra vez. Le cuesta creer que tomó una decisión equivocada, por lo que intenta corregirla.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Podrías soltarlo si realmente quisieras, pero te gusta estar cómodo y prefieres mantenerte en el viejo, en lugar de comenzar algo nuevo. Te vuelves perezoso y complaciente, así que prefieres arreglar lo que está roto en lugar de cambiarlo por algo mejor o nuevo..

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Si no has terminado con alguien, la idea de tenerlos con otra persona literalmente puede matarte. Te pones ansioso y celoso cuando crees que pueden estar hablando con alguien más. Entonces haces lo que sea necesario para recuperarlos porque no dejarás que nadie te los quite. Son tuyos. También sabes que nadie los amará de la manera en que lo haces.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No puedes dejarlo porque todavía asocias todo con ellos. Cuando viajas, piensas en ellos, cuando estás con tus amigos, hablas de ellos. Cuando va de compras, ve algo que les puede gustar y quiere comprarlo para ellos. Todo está en tu cabeza. Tu mente no puede dejarlos ir porque todo te recuerda a ellos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

No te enamorarás de muchas personas, muy pocas realmente pueden capturar tu corazón, por lo que te resulta difícil soltar a alguien porque piensas que no podrás volver a encontrar una conexión similar. Te convences a ti mismo de que lo que tienes es lo mejor y nunca encontrarás algo mejor, así que sigues regresando en lugar de seguir adelante.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Crees en cuentos de hadas e historias de amor porque tu mente creativa te convence de que la vida imita el arte. Así que esperas su regreso épico o su gran gesto o su sincera disculpa. Piensas que así es como se desarrollan todas las grandes historias de amor, las personas se dejan mutuamente para volver más fuertes y nunca separarse.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

A Piscis le cuesta dejar ir a la gente porque piensa que sus secretos más profundos se desperdiciarán. Una vez que tienes una fuerte conexión emocional con alguien, muestras tu lado vulnerable y eso significa derramar secretos y compartir cosas realmente privadas con esa persona. Entonces, cuando termina, te sientes mal por compartir una parte muy personal de ti con alguien que no se quedó e intentas darle la vuelta.

