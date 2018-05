Estas son las cosas que más molestan a tu pareja de acuerdo con tu signo

Todos tenemos algunos hábitos o actitudes que pueden resultar molestos para las personas a nuestro alrededor, pero también forman parte de nuestra personalidad y nos hacen quienes somos.

Aunque no debemos avergonzarnos de nuestros defectos es mejor estar conscientes de ellos para procurar controlarlos y llevar una mejor relación con nuestros seres queridos, especialmente cuando se trata de nuestra pareja. A continuación te decimos cuáles son las cosas que haces y que más molestan a tu pareja según tu signo.

Aries

Aries puede ser un signo muy atractivo por su decisión y firmeza, sin embargo su personalidad segura puede legar a convertirlo en una persona extremadamente competitiva e individualista por lo que debe recordar que en una relación ambos son un equipo y tienen que trabajar juntos.

Tauro

Tauro ama sentirse cómodo, lo que puede llevarlo a sentirse demasiado relajado en su relación, esto puede ser interpretado como desinterés y seguramente podría traerle varios problemas, lo mejor es que recuerde continuar esforzándose para mantener el interés de la otra persona.

Géminis

Géminis puede llegar a parecer superficial e indeciso, si desea mantener una realción estable deberá aprender a conocer a las personas y demostrarles que es capaz de aprender de ellas.

Cáncer

Cáncer tiende a sentirse inseguro y necesita reafirmación por parte de su pareja en todo momento, lo cual puede llegar a ser cansado para la otra parte, es necesario para este signo que aprenda a relajarse y disfrutar de su relación sin agobiar a su pareja con dudas todo el tiempo.

Leo

Leo ama ser el centro de atención pero esto también puede cansar a su pareja pues puede parecer arrogante en ocasiones, es importante que le de espacio a la otra persona para brillar por si misma y no que intente opacarla todo el tiempo.

Virgo

Virgo es un perfeccionista y aunque esta cualidad le es de mucha ayuda en su vida laboral, en las relaciones puede llegar a ser un gran defecto si se obsesiona en que la otra persona tenga los mismos estándares que él, si quiere mantener su relación deberá aprender a aceptar a otros tal y como son.

Libra

Libra a veces tiende a depender de otros para ser feliz y esto puede llegar a ser demasiada responsabilidad para su pareja, nadie puede hacer a otra persona feliz si no es feliz por si misma, así que lo mejor será que aprenda a trabajar en él antes de involucrarse con alguien más.

Escorpión

Escorpión es interesante e intenso, aunque a veces su intensidad puede ser demasiado, especialmente a la hora de discutir los desacuerdos, ya que puede llegar a cerrarse a lo que la otra persona le está diciendo, lo mejor será que aprenda a conservar la calma y escuche lo que su pareja dice y siente.

Sagitario

Es uno de los signos más divertidos, sin embargo en una relación a demás de los buenos ratos se espera cierto nivel de compromiso que a este signo le puede costar trabajo demostrar e incluso puede parecer desinteresado o distante, si quiere mantener una relación deberá hablar con la verdad sobre lo que quiere y demostrarlo.

Capricornio

Para este signo no hay nada más importante que la responsabilidad pero esto puede hacerlos ver inflexibles en ocasiones, en una relación deberá esforzarse por combinar su sentido de la responsabilidad con la diversión.

Acuario

Acuario puede parecer tímido y distraído, lo que para su pareja puede ser complicado si no sabe que es lo que Acuario quiere con certeza, por lo que deberá trabajar en su forma de comunicación para evitar malos entendidos.

Piscis

Piscis es uno de los signos más intuitivos pero también puede parecer demasiado sensible si no es cuidadoso, lo mejor para su relación será que aprenda a comunicarse cuando las cosas no marchan como él lo espera en lugar de saltar a conclusiones.

Te recomendamos en video: