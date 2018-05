Los 4 signos del zodiaco que estás dispuestos a arriesgar todo por amor

Algunas personas nacen con la capacidad de ser emocionalmente valientes y realmente creen que tomar riesgos con el corazón trae grandes recompensas. Sorprendentemente estos signos del zodiaco tienen un optimismo aparentemente sin fondo, otros están dotados de confianza y carisma, y ​​la capacidad de manifestar en general lo que sus corazones desean por pura fuerza de voluntad. Si algo de esto te suena muy familiar, es probable que seas uno de estos signos.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No es de extrañar que Aries encabece la lista de tomadores de riesgos románticos. Son valientes y entusiastas en casi todas las áreas de su vida, incluso en el plano amoroso donde siempre hay temores. Los Aries tienden a dejarse seducir por la emoción de una nueva relación, a veces incluso más que por la persona con la que están saliendo. Simplemente están atrapados en la adrenalina del nuevo amor. Lo malo es que su lado impulsivo e impaciente puede llevarlos a dar todo a la persona equivocada. Afortunadamente, también son tan resistentes como audaces, por lo que se recuperan rápidamente.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo no tiene miedo cuando se trata de asuntos del corazón. Su capacidad para tomar riesgos románticos proviene de su legendaria confianza. Esa confianza significa que también se sienten muy cómodos persiguiendo lo que quieren y la realidad es que son tan encantadores y carismáticos que generalmente logran conseguirlo. También vienen de un buen lugar, ya que Leo es uno de los más amables y fieles de todo el zodíaco, por lo que tienden a asumir siempre lo mejor en todos los que les rodean.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para Sagitario, nada es tan serio en general. Son capaces de ignorar la presión y el estrés con los que el resto de nosotros luchamos y dejar que las cosas fluyan. Esto se debe a que, de todos los signos, es el más optimista. Su filosofía es no sufrir ante la incertidumbre, porque todo tiende a funcionar al final para mejor. Por eso, cuando otros temen las consecuencias de poner su corazón, Sagitario está dispuesto a correr ese riesgo. Dicho esto, amar a alguien de este signo puede ser bastante arriesgado también, porque es tan voluble que tiende a caer dentro y fuera del amor por capricho.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Por último, pero no menos importante es Piscis hace que sentirse amado sea increíble, ya que son absolutamente todo cuando se trata de romance. Pero este entusiasmo puede significar que están asumiendo riesgos bastante intensos. Simplemente quieren creer en el amor con tanta intensidad que tienen la tendencia de verlo donde quieran, incluso en lugares que realmente no deberían ver. Pero para Piscis, el amor se trata más de dar un salto de fe y hacer grandes gestos románticos, y menos de hacer de la seguridad emocional una prioridad. Por lo tanto, a menudo se sorprenden cuando no funciona. A pesar de que sus corazones se rompen una y otra vez, un Piscis nunca se rinde porque el romántico sin límites en ellos mantiene viva la esperanza eterna.

