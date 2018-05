Lo que la entrada de Géminis significa para tu signo

La entrada de Géminis tendrá fuertes repercusiones para todos los signos. Géminis es el signo de la comunicación por lo que podríamos experimentar sus diferentes efectos en esta área, como sabemos este es el signo de la ambigüedad, esto significa que mientras algunos signos serán más comunicativos y sociables, otros se centrarán en sus propios sentimientos.

Tauro

April 20 to May 20

Acaba de pasar tu signo el cual te trajo suerte en varios sentidos, ahora Géminis te ayudará a comunicar las ideas en las que has estado trabajando en este último mes. En el aspecto creativo te verás beneficiado pues al fin encontrarás la inspiración que has estado buscando y las relaciones que has cultivado te ayudarán a alcanzar tus metas.

Geminis

May 21 to June 20

Has prestado atención a tu intuición y esto te ha servido para alejarte de las personas que drenan tu energía, ahora con la entrada de tu signo encontrarás tiempo para renovarte pues aprenderás a ver el mundo desde otra perspectiva que te ayudará a formar nuevas y mejores relaciones.

Cancer

June 21 to July 22

Te has encontrado con personas que comparten tus intereses y metas y esto te ayudará a conocerte mejor y tener ideas nuevas, Géminis te ayudará a por orden a tus ideas y a emprender nuevos proyectos.

Leo

July 23 to August 22

Te verás beneficiado con la entrada de este signo y aprenderás a decir lo que quieres cuando lo necesitas, es importante que estés atento a las oportunidades que se te presentan.

Virgo

August 23 to September 22

La entrada de Géminis marcará el inicio de una nueva etapa para ti, puede significar un cambio en tu trabajo o una nueva relación, lo importante es que estés abierto a las posibilidades.

Libra

September 23 to October 22

Es momento de que te relajes y te dejes llevar, disfruta este momento de tranquilidad que tanto te hace falta.

Escorpión

October 23 to November 21

Para Escorpión la entrada de este signo será productiva pues encontrará que es capaz de comunicarse de maneras que no había experimentado antes.

Sagitario

November 22 to December 21

Esta vez tendrás que ser muy paciente pues tendrás algunos roces causados por la dualidad de los gemelos, debes mantener la calma y no saltar a conclusiones

Capricorn

December 22 to January 19

Será una etapa en la que tu paciencia será puesta a prueba, saldrás victorioso si logras mantener la calma y hacer lo que sabes.

Aquarius

January 20 to February 18

Géminis traerá nuevas oportunidades para ti pero deberás ser paciente y no caer en el error de tomar decisiones impulsivas.

Pisces

February 19 to March 20

Es momento de que dejes de pensar tanto las cosas y te decidas a actuar, Géminis te ayudará a ser mas decisivo y lograr tus objetivos