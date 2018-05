Conoce lo que te deparan los astros este jueves 17 de mayo

Tus sentimientos estarán a flor de piel, es necesario que te atrevas a ser feliz, que te plantees qué es lo que estás haciendo y a dónde quieres llegar.

Tauro

Hay mucha energía a tu favor, si sabes canalizarla tu vida profesional se verá favorecida y cualquier sueño se hará realidad, sólo recuerda trabajar duro.

Géminis

Será un día en el que podrás conseguir cualquier cosa que te propongas, el éxito es parte de tu vida, solo enfócate en lo bueno.

Tienes que ser persistente, si llevas mucho tiempo luchando por lago no debes abandonar tus sueños, la recompensa vendrá.

Leo

Es momento de actuar, si quieres que las cosas cambien y que tus anhelos se cumplan es momento de que hagas las cosas de manera diferente.

Virgo

No le tengas miedo a lo que estás sintiendo, eres disciplinada y eso te llevará a buenos momentos y a una renovación espectacular.

Tendrás que tomar una decisión difícil, pero ten por seguro que será lo mejor que puedes hacer, eso te dará tranquilidad.

Escorpión

Conseguirás cosas que llevabas mucho tiempo anhelando, en especial en el amor que por mucho tiempo ha sido un tema conflictivo para ti.

Sagitario

Tienes que aprender a disfrutar lo que tienes, no todo es perfecto, pero aún así es enriquecedor, no dejes pasar buenos momentos por no conseguir lo que quieres.

Capricornio

Es un día intenso, habrá mucha impaciencia de tu parte, querrás que las cosas pasen a tu manera y eso no siempre ocurre así.

Acuario

El panorama que viene para ti es muy prometedor, haz lo que sea necesario para que tus proyectos se cristalicen.

Piscis

Estarás muy seductora, querrás retomar relaciones pasadas, solo recuerda ser más cuidadosa pues a veces sueles permitir cosas que te hieren.

