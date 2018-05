Así es cómo tu nombre influye en tu personalidad y destino según la numerología

Existen diversas creencias que afirman que los números pueden revelar sorprendentes verdades sobre tu pareja, tu destino o incluso tu propia personalidad que ignorabas.

En numerología, las letras que componen un nombre propio contienen unas vibraciones que influyen directamente en la personalidad, de modo que impacta en muchos aspectos de tu vida; desde la elección de profesión y trabajo, donde vives, con quién compartes tu vida y hasta lo que harás en tus próximas vacaciones ¿Quieres saber más? ¡Sigue leyendo!

Para sacar tu número:

Las letras representan números, solo debes escribir tu nombre completo y convertir cada letra en un número con ayuda de esta tabla.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 1

K = 2 L = 3 M = 4 N = 5 O = 6

P = 7 Q = 8 R = 9 S = 1 T = 2

U = 3 V = 4 W = 5 X = 6 Y = 7

Z = 8

Una vez que los tengas, suma los números, hasta que salga un solo valor. Es decir, si la suma de todo el nombre queda en 16, debes volver a sumar 1+6=7 (y así hasta que te quede un sólo dígito, en caso de que tengas más).

Por último, busca las características que corresponde al número que resultó.

Ejemplo: V A L E R I A = 4+1+3+5+9+9+1= 32= 3+2=5

Personalidad de acuerdo a la numerología:

1. Independiente. Eres audaz y algo impaciente, lo que te hace ser un poco individualista. Tu carisma e inteligencia conquistan a cualquiera. Además, eres creativa y muy determinada con tus metas.

2. Relajado. Prefieres no discutir ni meterse en problemas. Trata de llevarla siempre suave; no porque no se atreva a tomar partido o apasionarse, sino porque espera un mejor momento para ponerse en acción y mide con inteligencia las oportunidades.

3. Vivaz. Eres entusiasmo, acción y espíritu social puro. Amas el éxito y deseas alcanzarlo en todo lo que emprendes. Siempre te esmeras por sobresalir.

4. Atento. Analítica y perfeccionista por ello eres muy metódica al momento de hacer las cosas. Le das veinte vueltas a las cosas antes de hacerlas. Tienes una mente científica y necesitan analizar cada punto antes de tomar una decisión.

5. Intrépido. El número 5 representa a los pequeños aventureros, quieren probarlo todo y aprenden con avidez. Muy social y comunicativa; tienes una personalidad exploradora a prueba de todo. Jamás te cansas de preguntar y cuestionar tu entorno.

6. Solidario. No le temes al compromiso. Eres muy responsable y estás deseosa de ayudar a los demás. Te encanta defender causas nobles por lo que no dudas en formar parte de grupos altruistas. Tus habilidades artísticas complementan tu espíritu.

7. Soñador. El 7 representa a los pensadores, intelectuales y poetas. Eres sumamente creativa, y no dudas en exponer tus ideas a través de trabajos manuales, escritos u obras de arte. Siempre estás tramando algo, aunque en un momento puedes estar de lo más tranquila, al siguiente eres una explosión de energía.

8. Decidido. Tienes una energía inagotable y unas ganas de superación constante. Siempre buscas romper barreras y tu gran fuerza interior te lleva a saltar cualquier obstáculo que se te ponga enfrente.

9. Artístico. Amas las artes y tienes mucho talento creativo. Eres generosa, extrovertida y disfrutas expresarte a través de la música, pintura o literatura. Tienes una gran capacidad de adaptación así que sin importar donde te encuentres, lograrás sacar lo mejor de ti.

