Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

Dos de Espadas

Definir cosas importantes, durante esta semana, será muy complejo, ya que te faltará claridad y decisión en lo que tengas que hacer. Si te es posible, posterga la opción. Sobre todo si compromete tus sentimientos o equilibrio emocional. Diferirlo unos días, tal vez, no sea tan negativo.

Tauro

Caballero de Bastos

Buena semana para agilizar trámites. Avanzar en proyectos de cualquier orden y ganar terreno en aquello que te traiga ganancias en cosas que te importen, que signifiquen cambios favorables, mejoramiento y expansión.

Géminis

La Templanza

Semana favorable para aceptar los cambios importantes de los últimos tiempos y encontrar aquel punto, tan difícil de hallar, definido como el reacomodo, que te permita continuar con tu vida en otra realidad o dimensión, pero con tu total aceptación.

Cáncer

Seis de Copas

Transcurren días especialmente bien aspectados para conocer gente que pueda significar algo en tu vida. Desde la amistad al amor. También para encuentros felices con personas con las cuales se perdió el vínculo o relación y que, ahora, se pueda reanudar.

Leo

La Estrella

Comienza un período de tu vida bastante alentador. Será como un estímulo permanente a tus cualidades y atributos personales y, en consecuencia, te permitirá lograr satisfactoriamente tus proyectos, planes y metas. Pero, nada será instantáneo, por lo que deberás cultivar la paciencia.

Virgo

Cuatro de Copas

Si el desaliento prima en tus relaciones amorosas y te sientes defraudada por malas experiencias, nada sacas con mantenerte en esta situación. Lo único que vas a conseguir es que se prolongue indefinidamente tu soledad y apatía. Un esfuerzo extra será necesario para poner un punto final.

Libra

La Sacerdotisa

Te recomiendo que, durante estos días, y en un momento y lugar apropiado, acalles tu mente y dejes que tu corazón, junto a tu consciencia, te muestren el camino más apropiado para esta etapa de tu vida. Ser racional es un mérito importante, pero no es tu única herramienta.

Escorpio

Nueve de Espadas

“No hay que llorar sobre la leche derramada”. De nada vale arrepentirnos por lo obrado, a menos que tengamos el firme propósito de no volver a repetir el error. Lamentablemente, pareciera que de las únicas experiencias que uno aprende son de aquellas negativas. Es el momento de la reflexión y de enmendar conductas.

Sagitario

Dos de Oros

Si necesitaras mejorar tus finanzas personales, las oportunidades se presentarán. Si no fuesen suficientes, aflorarán tus diversas y variadas cualidades personales, que te permitan salvar el escollo y salir, una vez más, airosa de una situación puntual, pero incómoda.

Capricornio

Nueve de Oros

Durante estos días la cosecha será abundante, en todo aquello que forma parte de lo que más te motiva o deseas. Sin embargo, se dará una armónica correspondencia entre tus esfuerzos sostenidos por lograr lo que quieres y la retribución ad hoc.

Acuario

Dos de Copas

Semana recomendable para estrechar lazos de amistad con personas que valen mucho la pena, pero que, por variadas razones, a veces inevitables, no vemos todo lo frecuentemente que quisiéramos. Sin embargo, hay un requisito insustituible: Tomar la iniciativa para lograrlo.

Piscis

As de Oros

Dice una canción que “tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor”. En esta semana, dos de ellas deberían manifestarse con holgura y generosidad, el dinero y la salud. Lo que no significa que no se de igualmente el amor, la carta no lo dice, aunque tu realidad, espero, sea diferente.

