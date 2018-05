El signo de zodiaco al que perteneces influye directamente en tu personalidad y en como te conduces por la vida, siendo la independencia uno de los más decisivos, ya que las personas más independientes viven su vida de manera diferente a aquellas que no lo son.

Las personas independientes no necesitan sentirse integrados en grupos y no se apegan emocionalmente a cualquier persona, es por eso que no muchas personas pueden llamarse independientes ya que la mayoría siempre busca pertenecer a un grupo. A continuación te decimos quienes son las mujeres más independientes del zodiaco.

Aries

Aries es lider por naturaleza, por eso, aunque son buenos trabajando en equipo, muchas veces prefieren trabajar solas y hacer las cosas a su manera. en su vida sentimental son independientes y aunque estén en una relación no les gusta atarse a ella y dejan espacio para realizar actividades por su cuenta.

Leo

Las pertenecientes a Leo son personas muy decididas que no se detienen ante nada para cumplir sus metas, esto las hace mujeres muy independientes que no permiten que nada las frene cuando se han propuesto cumplir un objetivo.

Escorpión

Las mujeres escorpión son poco dependientes de los demás, les gusta hacer lo que quieren y no dar explicaciones así que no se apegan demasiado a nadie que sientan que puede frenarlas.

Sagitario

Para Sagitario la vida social es importante y por eso tienen muchos amigos pero también existe una parte de ellas que prefiere la soledad y tener tiempo consigo misma para aclarar su mente y tomar decisiones.

