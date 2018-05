Horóscopo de Mhoni Vidente para iniciar la semana

Aries

En los horóscopos del tarot te salió la carta de La Suma Sacerdotisa y quiere decir que tu signo tendrá el máximo grado en cuestión de espiritualidad. Pon en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas, y para alejar de tu vida amores y amistades que no son buenas para ti. Recuerda que el signo de Aries es muy aguantador y eso te hace estar con alguien, aunque no sea ideal para ti, pero justo esta carta te ayudará a tomar decisiones importantes. Te dan un bono por desempeño laboral. No tengas miedo al qué dirán, tú sigue adelante. Con tu pareja seguirás muy estable, sólo evita ahogar la relación. A los Aries que están solteros les viene un amor muy apasionado del signo de Leo o Virgo. Tu golpe de suerte será el 17 de mayo con los números 03, 22 y 18. Vístete de colores fuertes para atraer abundancia.

Tauro

En el tarot te salió la carta de El Mago y anuncia la abundancia que atraviesa tu signo, y más porque sigues de festejo. Tu energía se multiplica cada vez que cumples años, así que esta carta te dará días de abundancia económica y te recomienda hacer negocios nuevos o proyectos de ingeniería. Recuerda que la carta también te previene algún trabajo de hechicería, así que te recomiendo protegerte. Te llega un amor nuevo que será muy fuerte en tu vida y es del signo de Escorpión o Sagitario. A los que están enamorados, la carta del tarot les recomienda estar tranquilos y no celar sin razón. En tu trabajo te dan un puesto nuevo. Ojo con los golpes o caídas, trata de andar con cuidado en las calles. Tendrás un golpe de suerte el 19 de mayo con los números 00, 32 y 18. Cuidado con los préstamos, trata de manejarte mejor en tus gastos.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La rueda de la fortuna, es decir, te llenarás de logros. Si estás arreglando algo legal, o la compra de una casa, todo saldrá a tu favor. Cuídate de las malas amistades que sólo quieren aprovecharse en cuestiones de dinero y lo mismo si se trata de amores interesados. Te invitan a un viaje en pareja para finales de mes. La carta del tarot indica que habrá un ascenso en tu vida laboral o un bono, así que aprovecha esta buena racha, pues son tiempos de cambiar también en lo personal. Recuerda que como te ven te tratan, así que a ponerse a dieta y hacerse algunos arreglos estéticos. Decides poner un negocio de ropa o un salón de belleza. Tendrás un golpe de suerte el 18 de mayo con los números 06, 21 y 16. Usa mucho el color amarillo, que te ayudará a crecer en lo económico.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Sol, lo cual implica que vienen días de logros personales y laborales. No tengas miedo al futuro y arriésgate a los cambios, pues estos se te darán con mucha facilidad. La carta también significa que debes tomar el Sol con ropa clara para que tu energía se multiplique. En el amor seguirás estable con tu pareja, sólo trata de no buscar pleitos donde no los hay. A los Cáncer solteros les viene un amor muy sincero que es del signo Libra o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte el 18 de mayo con los números 03, 22 y 18. Si estás pensando en comprar casa o departamento, no lo dudes, es el momento de hacerlo. Cuidado con lo que platiques, trata de no meterte en chismes de ningún tipo. Ve con el médico, pues corres el riesgo de tener problemas de alergias o infección intestinal.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de As de bastos, que junto con tu signo anuncia muy buena suerte e indica el poder que tendrás para hacer los cambios necesarios para mejorar. Recuerda que siempre debes ser muy precavido en tus actos y decisiones, porque esta carta también te advierte de malas intenciones de las personas que te rodean, así que trata de ser muy cauteloso con lo que firmes y a quién le platicas tus asuntos. Viene un cambio laboral. En el amor seguirás de conquistador y tendrás dos o más amores al mismo tiempo. Toma en cuenta que a tu signo lo domina la pasión, antes que la razón. Trata de no molestarte por cualquier cosa. Sigue con el ejercicio, que eso te ayuda a estar más tranquilo. Tendrás un golpe de suerte el día 19 de mayo con los números 31, 22 y 76. Usa mucho el color rojo.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Templaza, que sin duda augura tu buena racha en cuestiones de negocios o proyectos nuevos, sólo trata de no platicarlos tanto para que ocurran. La carta también te recomienda estar en paz antes de tomar una decisión y te dice que llegará un oportunidad de crecimiento en todos los sentidos. Tienes que encender una veladora roja y pedir a tu ángel lo que necesitas y verás que se cumple. Tu mejor día para pedir es el 17 de mayo. Vendrá a ti un golpe de suerte en la lotería con los números 88, 65 y 32. Ten cuidado con las pérdidas o robos, ten más cuidado al andar en la calle. En el amor vienen días de mucha suerte y por fin te dará el sí esa persona que tanto te gusta. A los Virgo que están en pareja les viene un embarazo y estabilidad emocional.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió el As de espadas y significa que la justicia será tuya, no lo dudes ni un momento. En cualquier cambio que quieras hacer saldrás victorioso. La carta te recomienda arreglar asuntos legales pendientes o el crédito de un departamento, así como no andar con personas que estén comprometidas o alejarte si no ves un compromiso; será mejor conocer otras personas. Tus signos más compatibles son de los signos Géminis, Sagitario y Acuario. En cuestiones de trabajo tendrás juntas para ubicación de personal, así que trata de hablar con tu jefe para que te dé esa oportunidad que tanto deseas. Tendrás un golpe de suerte el 19 de mayo con los números 55, 30 y 18. Trata de prender una veladora de color blanco para atraer más la suerte a tu vida. Te regalan una mascota y recibes un premio en la escuela o en el trabajo.

Escorpión

En la carta del tarot te salió El emperador y significa que estás en el momento crucial para crecer en todas las formas y establecer una tendencia de progreso. Este 17 de mayo será tu mejor día de la semana y tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas. Cumples el sueño de tener un negocio. En el trabajo decides cambiar personal y contratar gente más capacitada. Compras un boleto de avión para salir de viaje este mes. En el amor te busca alguien del signo de Piscis o Virgo y querrá volver. Sigue haciendo ejercicio, recuerda que tu punto débil son los nervios, de modo que mantenerte en actividad te ayuda a estar mejor de tu mente. A los casados les recomiendo evitar las peleas, recuerden que los celos son problemas de inseguridad. Cuídate de dolores de cabeza o cuello. Tus números de la suerte son 17, 99 y 04. Tu color es el rojo.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Luna, que evoca tu devoción por el arte o ser reconocido en todo. Recuerda que la carta junto con tu signo también anuncia un gran cambio positivo y que ya no necesitas pedir opiniones, pues estás en el momento de salir adelante en todo. Despides a un ser querido o sabrás que alguien se va a otro país. Vienen buenas propuestas de negocios. Cuidado con lo que platicas, evita los chismes. Llegará el amor que tanto necesitas. El 19 de mayo será un día de cambios buenos, pero debes mantener esa suerte, por eso te recomiendo salir a caminar a la hora que hay más luz solar, vestir con ropa blanca y orar para que venga la abundancia y para ahuyentar lo que no sirve. Tendrás mucho trabajo y tu jefe estará un poco neurótico, trata de no pelear y sacar adelante todo. Tus números de la suerte son 51, 20 y 05.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El carro y significa que tu gran desempeño laboral y escolar te llevará a estar creciendo mucho, pero pon más atención en todo lo que realizas. La carta también te dice que estás atravesando por una buena racha económica y no debes desperdiciarlo todo en fiestas. Sabrás que tu pareja sale de viaje, recuerda que es bueno darse un espacio y volverse a ver con más amor. Tu mejor compatibilidad es con Aries, Virgo y Escorpión. Tus amigos te invitan a un viaje en agosto. A los solteros los busca alguien del signo Piscis o Leo para tener una aventura. Te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol. Tendrás un golpe de suerte el 16 de mayo y te recomiendo encender una veladora blanca y bañarte con agua bendita para que la energía solar renueve por completo todo a tu alrededor. Tus números de la suerte son 31, 29 y 08.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de As de oros y significa que la suerte se halla de tu lado y junto con tu signo te dice que ya puedes empezar ese negocio que tienes en puerta o el cambio de trabajo que tanto deseas. También te afirma que alguien muy poderoso te ayudará a crecer en lo económico, sólo cuídate de las envidias o el mal de ojo; siempre carga algo de plata. Te llega un dinero gracias a un bono o un premio en la lotería el 15 de mayo con los números 00, 14 y 21. Usa más los colores azul y blanco, los cuales serán de suerte para ti. Te invitan a una campaña política o a trabajar en el gobierno. La conjunción de la carta con tu signo también te dice que siempre buscas el reconocimiento o llamar la atención de los demás, por eso te recomiendo tomar un curso de superación personal o algo sobre deportes.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El mundo y significa que son momentos de madurar y de crecer como persona. Te recomiendo hacer ese cambio positivo. La carta también te dice que no siempre tendrás la razón en los problemas y que estés abierto a las opiniones de los demás. Sales de viaje y eso te ayudará a crecer en lo espiritual. En cuestiones de trabajo te llegará la propuesta de un empleo mejor pagado, pero tendrás que cambiarte de residencia. Cuídate de problemas de páncreas o hígado. No pidas favores, es mejor resolver los problemas por ti mismo. En el amor ya no insistas, si esa persona ya no te quiere, es mejor darse la vuelta y conocer gente más compatible como personas del signo Cáncer, Libra o Escorpión. Tendrás un golpe de suerte el 17 de mayo con los números 03, 22 y 19. Usa mucho perfume.

