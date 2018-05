Descubre a tu pareja perfecta según el mes en qué naciste

Aunque no lo creas, el mes de tu nacimiento puede revelar muchas cosas de tu personalidad, además de encaminarte a la persona ideal para ti. Esto se refiere a que los rasgos de tu mes de nacimiento pueden crear una conexión más fuerte con el otro. ¿Quieres saber qué te depara el amor? ¡Sigue leyendo!

ENERO

El primer mes del año revela muchas cosas en una persona, empezando porque son muy ambiciosos y determinados. Si naciste en este mes, necesitas a tu lado a alguien que no se sienta intimidado por tu deseo de siempre tener más y pensar en el futuro. Alguien que te motive y aliente a conseguir cada una de tus metas sin pisarte o bloquear el paso.

FEBRERO

Eres de espíritu libre, soñador y algo distraído, por eso mereces a una persona que te acepte por como eres y que no intente cambiarte. Alguien que disfrute de los planes espontáneos, que te haga sentir especial y sobretodo que te haga sentir comprendida en tus peores momentos. El fracaso no es fácil de aceptar para ti, por eso, busca a alguien que no se de la media vuelta cuando te vea sufrir.

MARZO

Necesitas de una persona que te haga sentir protegida y sobre todo que te apoye cuando tratas de ayudar a los demás. Eres de espíritu benevolente y siempre buscas un beneficio para todos por igual, por eso busca a alguien que no critique ni cuestione tu lado bondadoso.

ABRIL

Aquellas personas que nacieron en abril son de espíritu aventurero y activo por naturaleza.Por ello necesitan estar con alguien que se atreva a hacer cosas nuevas y que ame tu sentido de la aventura; alguien que tenga la energía suficiente para estar a tu lado y sobre todo que no intente frenarte.

MAYO

Te gusta sentirte protegida y apoyada en todo momento por lo que mereces a alguien que esté dispuesto a darte la mano cada vez que sientas que vas a caer o simplemente cuando quieras un poco de calidez. Mereces una persona con quien puedas hablar de cualquier cosa y sobretodo, alguien con quien puedas compartir tus triunfosy anhelos.

JUNIO

Detestas tomarte las cosas tan enserio así que disfrutas hacer reír a los demás. Por eso, tu pareja ideal sería alguien que entienda tu lado más cómico y por supuesto, sarcástico. Esta persona debe ser alguien con quien te sientas lo suficientemente cómoda como para bajar la guardia sin sentirte amenazada o juzgada.

JULIO

Tú tienes que estar al lado de una persona que valore tu honestidad y autenticidad. Alguien que este dispuesto a formar contigo un verdadero equipo y estar a tu lado en las buenas y malas, pero sin crear una dependencia, es decir que cada uno tenga su propia vida. Esa persona debe de estar abierta al dialogo.

AGOSTO

Mereces una persona capaz de hacerte tomar un descanso de vez en cuanto; alguien con quien puedas relajarte y sentirte feliz de tan sólo verla Tienes muchas ganas de hacer cosas sólo que a veces te cuesta trabajo aterrizar tantas ideas que flotan en tu mente. Por ello, busca alguien que te impulse y te motivo cuando sientas que estás por tirar la toalla. Eres un líder nato, no debes dejar que nadie arruine ese espíritu.

SEPTIEMBRE

Si naciste en septiembre eres una persona inteligente que siempre está en busca de nuevos retos, por eso tu pareja debe ser alguien intelectual que guste de una buena lectura o que disfrute de estar indagando sobre cualquier tema. No hay nada como un compañero que sea tan curioso como tu y que tenga sed de explorar el mundo a tu lado.

OCTUBRE

Eres una persona afectiva que necesita una pareja que te demuestra la misma calidez y afecto que das a los demás. No importa qué tan tonto sea el momento en que necesites un abrazo o una caricia, mereces alguien que comprenda que esa es tu personalidad; alguien que ría contigo, que te aliente y que te valore tu lado más vulnerable.

NOVIEMBRE

Eres aventurera y curiosa por eso, necesitas a alguien que este dispuesto a salir contigo a rincones desconocidos que sacien tu sed de explorar. ITu pareja ideal es alguien que admire tu determinación y tus ganas de moverte; alguien que esté siempre contigo pero que al mismo tiempo respete tu libertad e independencia.

DICIEMBRE

Esta época es de muchos sentimientos encontrados, por eso es que eres tan sensible. Mereces a una pareja que valore tu lealtad y la generosidad que posees además de que te ayude a poner los pies sobre la tierra para pensar en lo lógico cuando tu mente divaga demasiado. Es una época de risa y diversión, así que por lógica necesitas de alguien que le guste divertirse y sobretodo, que valore a la familia.

