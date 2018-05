Tu misión en la vida según tu fecha de nacimiento

Este número representa la estabilidad. Tu misión es encontrar la sabiduría y el sentido de la responsabilidad para superar tus limitantes. Aprende a ser paciente y a obedecer mandatos porque eso también es parte de tu crecimiento personal. Debes trabajar con los pies bien plantados en la tierra, sólo así conseguirás ser una persona importante y de confianza en donde sea que estés.

El 5 corresponde a la libertad. Espera cambios, viajes y lo inesperado porque eso te llevará a aprender. Tu misión está en buscar siempre algo nuevo y no temer aventurarte a lo desconocido. El 5 también representa la expansión, por ello debes aprender a desarrollar flexibilidad y la versatilidad. La sabiduría te llevará lejos.

El número 6 está ligado a la serenidad. Debes desarrollar fe, seguir tu intuición y seguir el ritmo natural de la vida. Deja de apresurar las cosas Aprender a estar satisfecho contigo mismo y a expresar gratitud por los pequeños detalles que alegran la existencia. Ayudar a los demás sin esperar una retribución por hacerlo, a decir y a defender la verdad sin temor a las consecuencias te llevará lejos.

Se refiere a los misterios de la vida. Tu misión es desarrollar la compasión y la intuición, profundizar en conocimientos más espirituales. Aprende a escuchar tu voz interior, encontrarás muchas respuestas. También debes aprender a estar solo sin sentirte solo. Relájate, medita, analiza tu entorno con más detenimiento y conócete a ti mismo.

El 8 está relacionado con el equilibrio y el poder. Aprende a desarrolla el orden y la constancia así como a superar los miedos que no te dejan ver más allá. Debes comprender que existe un balance entre material y lo espiritual. Planifica para concretar. Verás que el éxito, sobretodo financiero vendrá a ti.

Número 9

Tu misión es desarrollar amor hacia el prójimo, ser más compasivo y consistente con tus sentimientos. Deja los prejuicios, no discrimines, no te enfoques en lo que no es importante. Aprender a terminar todo aquello que comiences augura éxito en lo que emprendas. Sé más coherente, profundiza y ve a lo grande.