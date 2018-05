El tipo de mamá que eres, según tu signo del zodiaco

ARIES (21 MARZO – 19 ABRIL)

Aries nació por ser mamá pues su espíritu aventurero y su elemento fuego la hace una guerrera con energía interminable. Un Aries es un líder natural, siempre en busca del bienestar de los suyos y aunque como madre es muy protectora, siempre respetará la independencia de sus hijos. D independiente de todo

TAURO ( 20 ABRIL- 20 MAYO)

Mamá Tauro es determinada, estable y terrenal. Siempre está en busca del hogar perfecto que de seguridad y tranquilidad a sus hijos. Le gusta viajar y explorar nuevos terrenos así que siempre tendrá un plan para fotalecer la conexión con los suyos. Son madres devotas y pacientes por lo que no dudarán en sentarse a hacer las tareas con sus hijos y escuchar sus inquietudes.

GÉMINIS (MAYO 21 – JUNIO 20)

Mamá Géminis ama estar activa y participar en las travesuras y juegos de sus hijos. Es una mujer intelectual y curiosa por lo que siempre se encargará de que sus hijos estén bien informados. Además, este signo valora y disfruta mucho la comunicación y no dejará pasar la oportunidad de tener una charla con sus hijos.

CÁNCER (21 JUNIO – 22 JULIO)

Las mamás de este signo son protectoras y extremadamente hogareñas. No hay nada más importante que darle un hogar seguro a los suyos y no dudará en darlo todo para proteger a sus hijos. Aunque a veces es demasiado sobreprotectora y tiende a no respetar su independencia .Debe aprender a dejarlos caerse y levantarse.

LEO (23 JULIO – 22 AGOSTO)

Mamá Leo es muy segura de sí misma. Está llena de juventud y vitalidad por lo que le es fácil seguir el paso de sus hijos, como si estuviese creciendo con ellos. Las mamás Leo aman la aventura, planifican las mejores fiestas de cumpleaños y son muy generosas. Eso sí, les gusta que las reconozcan como las mejores así que olvidar un regalo o felicitación del día de las madres, puede romper su corazón.

VIRGO (23 AGOSTO – 22 SETIEMBRE)

Virgo siempre está haciendo muchas cosas a la vez así que es de las típicas mamás con la capacidad de dejar a sus hijos en el colegio mientras atiende una llamada de negocios y se encarga de dejar la casa perfecta. Sin duda sus hijos siempre contarán con ella, aunque a veces pueda ser más fría que emocional.

LIBRA (23 SETIEMBRE – 22 OCTUBRE)

Las mamás del signo de la balanza siempre buscan un equilibrio entre el hogar, el trabajo y demás tareas que tengan. Además, son madres justas, que no hacen diferencia entre sus hijos y que les enseñan la importancia de compartir, hacer lo correcto y ser buenos amigos.

ESCORPIO (23 OCTUBRE – 21 NOVIEMBRE)

Intuitiva por excelencia, la mamá Escorpio siempre sabe cuando algo anda mal con alguno de sus hijos, además, los defienden con uñas y dientes, pero ¡cuidado escorpiana!, no conviertas los problemas de tus hijos en los tuyos.

SAGITARIO (22 NOVIEMBRE – 21 DICIEMBRE)

La mamá Sagitario es la más divertida del zodíaco y también la más impulsiva. Puede estar conduciendo hacia el colegio, pensar en una idea loca, y terminar con los niños de picnic en la playa. Ten cuidado Sagitario, tus hijos también necesitan límites, no todo es diversión.

CAPRICORNIO (22 DICIEMBRE – 19 ENERO)

Trabajadora y responsable, la mamá Capricornio siempre recuerda la reunión de padres, la obra teatral del más pequeño y la cena con amigos a la noche. Además, las mamás Capricorno siempre alientan a sus hijos a trabajar duro, perseguir sus sueños y lograr ser quienes quieren ser. ¡Grande, ma!

ACUARIO (20 ENERO – 18 FEBRERO)

Compasivas y humanitarias, así son las mamás acuario; les enseñan a sus hijos el valor de las cosas y de ayudar a los demás. Valoran mucho la comunicación con sus hijos, pero a veces olvidan que los no quieren contarle todo a mamá.

PISCIS (19 FEBRERO – 20 MARZO)

La mamá del signo del pez alentará a sus niños expresarse, ya sea mediante una charla o a través de la pintura. Esto es porque Piscis es el signo soñador por excelencia. Anímalos siempre a soñar pero recuerda que también, a veces, hay que bajar a tierra.

