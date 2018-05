Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

Reina de Bastos

Tu principal preocupación, en esta semana, será actuar con cautela en tu lugar de trabajo. Una cosa es tu condición natural de líder, independientemente de tu cargo, y otra distinta es imponer un criterio o punto de vista sólo por satisfacer tu ego. Modera tu actuar.

Tauro

Seis de Copas

Un hecho importante esta semana será la facilidad para establecer contactos o relaciones con personas, más allá de lo habitual. Muchas veces no nos damos cuenta que así se forman las grandes y permanentes relaciones amistosas y también las abiertamente amorosas, que podrían dar paso a la formación de parejas.

Géminis

El Loco

Quizá sea recomendable, en esta semana, dejarte llevar más por tus deseos o instintos que por la racionalidad. No se trata de irse a extremos, si no, más bien, soltar un poco los convencionalismos y vivir lo que la vida te ofrezca, ir “según el favor del viento” y no en contra de él. Es como romper esquemas sin perder la cabeza.

Cáncer

Nueve de Oros

Esta semana recibirás todo lo que hayas sembrado y todo lo que, como resultado de tu esfuerzo legítimo, merezcas. Con un aliciente permanente que se dará siempre que actúes equitativamente y no mirando sólo tu interés, y ese plus que te menciono puede ser generoso.

Leo

La Rueda de la Fortuna

Semana de cambios y oportunidades favorables. Se abren las posibilidades de alcanzar tus objetivos en estos días con mayor facilidad y de manera expedita. Esto, sumado a tus atributos de creatividad y búsqueda de los mejores resultados, que son los que siempre te afanas por conseguir. Esta vez con mejores garantías de éxito.

Virgo

Rey de Copas

Tu juicio y tu palabra siempre tendrá un valor más allá de lo habitual. Es decir, aquello que es propio del común de la gente, por lo tanto, si alguien recurre a ti para pedir tu opinión o consejo no será si no por una necesidad real y no mera curiosidad. Intenta siempre tener una buena disposición y esmérate en el cometido.

Libra

Seis de Oros

Sólo dando se recibe, pero el dar tiene que brotar del corazón, no es la aplicación de una fórmula fría y calculadora, es dar sin esperar nada a cambio. He ahí su verdadero valor. Esto no es desconocido para ti, ni tampoco algo que no practiques, pero, es bueno tenerlo siempre presente.

Escorpio

Siete de Bastos

Semana un tanto cuesta arriba. Tendrás que hacer el doble de esfuerzo para conseguir aquello que habitualmente logras con una dedicación normal. Sin embargo, igual vas a avanzar en tus tareas y objetivos, por lo tanto, a no desmayar y a salir victoriosa, una vez más.

Sagitario

Sota o Paje de Oros

En materia de salud siempre será recomendable buscar las terapias alternativas o los métodos naturales que incluyen variadas fórmulas al alcance de la mano para restablecer los equilibrios y recuperar el bienestar físico. Lo dicho no necesariamente se refiere a tener que enfrentar una enfermedad, si no, por el contrario, a mantenerte sana.

Capricornio

Siete de Espadas

Evita salir siempre ganando en algo que involucre intereses ajenos más que propios. Es probable que tu fórmula te dé buenos dividendos, pero, ¿qué pasa con los demás, que a lo mejor no tienen tus atributos? Modera ese afán, cámbialo por fórmulas más equitativas, recibirás muchas más compensaciones.

Acuario

El Colgado

Semana en que muchas de las cosas que hagas parecerán “sacrificios” y en la práctica no lo serán. A lo sumo, se podrá dar una constante relativa a demoras o esperas en procesos o temas que deseas con relativo apuro y que no saldrán en el tiempo que quisieras. La mejor actitud frente a esto será la aceptación, sin más.

Piscis

Nueve de Copas

Semana tranquila, sin grandes complejidades ni situaciones inesperadas que te causen aflicción o malestar. Por el contrario, la tendencia será a vivenciar un agradable equilibrio emocional. Lo importante es que no debemos olvidar que nadie vive en un mundo de fantasía y que nunca faltan los detalles que lo recuerden.

Te recomendamos en video