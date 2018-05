Horóscopo semanal de Mhoni Vidente

Aries

Semana para revisar varios asuntos de deudas o créditos. Vienen algunos días en los que deberás organizar mejor tus finanzas personales para no dejarte llevar por las compras de última hora. Te invitan a salir de viaje por cuestiones de trabajo o un nuevo proyecto. Recuerda que este mes es para cerrar contratos. Cuídate de problemas de ansiedad o nervios, trata de ir al médico y no te dejes llevar por los enojos o malos momentos. Toma en cuenta que tu signo tiene el poder de dominar todo lo que está en su mente, así que no te rindas y mantén tu salud de la mejor forma. Tendrás un golpe de suerte el miércoles 9 de mayo con los números 09, 33 y 21. Procura usar más el color azul fuerte para que atraigas la abundancia. Este 10 de mayo a las madres de Aries les llegarán muchas sorpresas y regalos, será un gran día.

Tauro

Semana con varios compromisos de escuela o trabajo, recuerda que estás en el momento ideal de hacer algo más para tu carrera universitaria. Decides hacer una fiesta en estos días para celebrar con tus amigos y familia, sólo cuídate de problemas de intestino o estómago. Recibes un dinero que no esperabas o te dan las utilidades. Trata de seguir usando objetos de plata para que te sirva de protección y no tengas problemas con las envidias o el mal de ojo. Vienen cambios fuertes en tu trabajo o reajustes, así que trata de estar al día con todo tu desempeño laboral. Las mamás de Tauro este 10 de mayo recibirán una sorpresa de un hijo que está fuera o una invitación para salir de viaje que les dará mucha felicidad. Tus números de la suerte son 31, 22 y 87. Tendrás un golpe de suerte el martes 8 de mayo.

Géminis

Semana con buenas noticias alrededor de ti. Te invitan a un trabajo donde podrás desempeñarte de lo mejor, recuerda que estás en el momento ideal para crecer más en lo económico y por eso te recomiendo poner todo de tu parte, verás que todo saldrá de lo mejor. Ya no pelees con tu pareja, recuerda que a veces te desespera no tener el control de las situaciones amorosas, por eso te recomiendo que no te presiones y déjate querer. A las mamás de Géminis les llegará una invitación para comer o cenar con su familia y también un reloj o anillo de regalo; será un día muy especial. Tendrás un golpe de suerte el 7 de mayo con los números 31, 22 y 87, trata de usar más el color blanco para que la suerte se quede más tiempo contigo. Recibes un bono o las utilidades. No lo pienses más y empieza un negocio de publicidad o venta de celulares.

Cáncer

Semana para estar muy alegre, pues por fin verás realizados los proyectos que tenías pendientes. Será una buena racha de trabajo, sólo trata de no comentar nada hasta que lo tengas en tus manos. Te llega un dinero extra por cuestiones de utilidades o un bono laboral. Cuídate de problemas de espalda o cuello. A las mamás Cáncer les viene un día muy alegre y divertido. Recibes varias invitaciones a comer o cenar con tu familia y te regalan un perfume. Tendrás un golpe de suerte este 9 de mayo con los números 05, 44 y 32. Ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos y déjatelo hasta que se caiga, pues te ayudará a tener más protección. Ya no pienses cosas que no son, sobre todo, en cuestiones de pareja. Recibes un premio en la lotería con los números 55, 43 o 18 y será el día 7 de mayo.

Leo

Semana de muchas preocupaciones de trabajo y más porque habrá cambios, así que trata de hablar con tu gerente y pedirle una oportunidad para ascender, pues te la dará. Cuídate de los problemas de presión alta o dolor cabeza y trata de no consumir tanto alcohol o sal. Sigue con tu ejercicio al aire libre para sentirte más saludable. Te invitan a un concierto o evento político en estos días. A las mamás Leo les irá muy bien en cuestiones de regalos y muchas sorpresas; les recomiendo estrenar un vestido o zapatos para que se sientan más alegres y tengan más prosperidad. Tendrás un golpe de suerte el martes 08 de mayo con los números 08, 22 y 17. Trata de usar más el color rojo fuerte, el cual te ayuda a atraer la abundancia. Te regalan una mascota. Mandas a arreglar tu coche. Cuídate de las caídas o golpes.

Virgo

Semana de muchas ocupaciones laborales porque tendrás auditoría, así que trata de poner en orden todo lo que tenías pendiente. Cuídate de problemas de huesos o cadera y procura tomar más calcio; también ve con el médico. Arreglas un asunto de migración o tu pasaporte. Ya no pelees con tus compañeros de trabajo, recuerda que tu signo es más aplicado. A las mamás Virgo les llegará la visita de un hijo que vive en otro país o fuera de la ciudad y eso les dará mucha alegría; estarán muy consentidas este día. Recibes un dinero que no esperabas por parte de tu familia. A los que están estudiando les recomiendo prepararse más para los exámenes finales, pues estarán algo difíciles. Tendrás un golpe de suerte el 8 de mayo con los números 03, 22 y 18. Usa más el color amarillo para atraer la abundancia.

Libra

Semana para estar muy tranquilo contigo mismo. Empiezas a tener más suerte en cuestiones de trabajo y tus jefes te darán un reconocimiento. Recuerda que serán días de abundancia económica, así que necesitas ahorrar para tener estabilidad. A las mamás les llegará una sorpresa de muebles para su casa o un teléfono celular que les gustará mucho. Te busca un amor nuevo del signo de Aries o Acuario que podría ser tu pareja ideal; es el momento perfecto para que los Libra se enamoren de una forma más estable. Te compras ropa o cambias de look. Tendrás un golpe de suerte el 09 de mayo y te llegará la oportunidad de crecimiento en cuestiones de trabajo o para poner un negocio. Ya no seas tan tímido, es tiempo de decirle a esa persona que la amas o que te interesa algo formal. Tus números de la suerte son 41, 29 y 08.

Escorpión

Semana con pendientes o presión en el trabajo. Recuerda que habrá cambios de sistema o para organizar más la distribución de ventas de la empresa. Dale tiempo al tiempo, sobre todo en lo que se refiere a problemas amorosos. Sigue con el ejercicio, que eso te ayuda a estar más tranquilo y no tener tantos nervios. Pagas deudas de tu tarjeta de crédito. A las madres Escorpión les irá muy bien con un gran regalo que será entregado a nombre de sus hijos. Tendrás la oportunidad de exponer tus ideas o propuestas de trabajo en tu oficina, así que aprovéchala para sobresalir. Tu mejor día será el 7 de mayo y los astros se pondrán a tu favor. Aprovecha para encender una vela amarilla y pide lo que necesites para que se te cumpla. Tus números de la suerte son 54, 12 y 90. Recuerda que eres el mejor en cuestiones de impulsar a los demás y salir de todos los obstáculos. Tu lema es ser auténtico.

Sagitario

Semana para preparar el festejo de tu mamá, recuerda que para tu signo lo más importante es el ser que te dio la vida y este 10 de mayo la complacerás en todo. No dejes al último tus tareas de la escuela y trata de ser más organizado con tus deberes. Te viene una sorpresa de trabajo que te gustará mucho. Siempre trata de ponerte un listón rojo en la muñeca derecha atado con tres nudos como símbolo de protección. Sigue ahorrando, que eso te ayudará a comprar lo que necesites en tu futuro. Recuerda que las oportunidades llegan en el momento justo y en estos días tendrás una, así que aprovéchala el 09 de mayo, pues ese día será el mejor. Trata de no regresar con ese amor del pasado, porque te hará lo mismo y sufrirás de forma innecesaria. Tus números de la suerte son 06, 32 y 18.

Capricornio

Semana de mucha presión laboral y de cambios repentinos en tu trabajo, intenta no caer en provocaciones de tus compañeros para evitar llamadas de atención. En esta semana decides si sigues con tu pareja o no, pero trata siempre de analizar y no precipitarte en tomar decisiones. Este 10 de mayo las mamás de Capricornio recibirán muchas sorpresas en cuestiones de regalos y dinero. Trata de no discutir con alguna nuera, recuerda que es el día más importante en tu vida, así que no dejes que nadie lo opaque. Para los que no tienen pareja, serán días de encuentros nuevos y verdaderos, así que aprovecha esa buena racha. Tu mejor día será el 08 de mayo debido a una nueva propuesta de trabajo, así que procura encender una vela de color rojo para que tu energía positiva aumente. Tus números de la suerte son 00, 31 y 27.

Acuario

Semana de mucho trabajo y cambios de puesto para bien. Tendrás una sorpresa en cuestiones económicas el 09 de mayo. Trata de no platicar tus asuntos personales para que no tengas problemas de chismes. Recuerda, amigo de Acuario, que es tiempo de crecer como persona y hacer algo para tu futuro. En el amor seguirás conociendo a la persona ideal, mientras trata de seguir divirtiéndote en tu vida. Vendes tu carro o sacas un crédito para comprar uno nuevo. Sigue con el ejercicio y dieta, pues te estás viendo de lo mejor; recuerda que a ti siempre te critican todo lo que usas. Preparas una fiesta sorpresa el jueves para tu mamá; toma en cuenta que para ti es el pilar de tu vida, así que intenta consentirla todo lo que puedas. Tendrás un examen de última hora. Viene un golpe de suerte con los números 03, 44 y 11.

Piscis

Semana con muchos pensamientos encontrados hacia tu pareja y no sabrás si seguir o no, sobre todo porque todavía lo amas. Recuerda darte tiempo o ir a una terapia para que te ayude a despejar tus dudas. Son tiempos de ahorrar. Vienen días de recordar a un amor del pasado o sentirse melancólico; ya no sufras, háblale y trata de ver la oportunidad de volver y empezar de cero. Este 10 de mayo festejas a tu mamá de la mejor manera, trata de consentirla en lo que más quiera. Los Piscis que ya no tienen mamá, recuérdenla con cariño y, si es el caso, traten de estar en contacto con sus hermanos para sentir su presencia. En el trabajo alguien te busca con intenciones amorosas. Tu lema de esta semana será: se vale equivocarse y volver a empezar. El mejor día será el 08 de mayo y tendrás una sorpresa. Tus números de la suerte son 07, 66 y 21.

