5 razones por las que una mujer Tauro es la más seductora del zodiaco

Cada signo del zodiaco tiene un poder especial que lo hace brillar en el mundo. Pero mientras que algunos son más tranquilos, creativos o deportistas, otros son más coquetos y seductores. Si eres una chica obstinada, de mente fuerte y al mismo tiempo con un poco de perversión al momento de conseguir lo que quieres, entonces sabes que eres la más seductora del zodiaco.

Las chicas Tauro tienen una personalidad práctica y resistente, tranquila y paciente. Entre sus prioridades están el hogar y la familia y harán cualquier cosa para que su casa pueda tener la abundancia, la comodidad y la tranquilidad posible. Una Tauro tiene un carácter que hace que tenga a muchos hombres a sus pies, pero rara vez encuentran estabilidad (y no es que la estén buscando, mientras tengan atención, todo bien).

Aquí van 5 razones por las que no debes de dudar del poder de seducción de una Tauro.

La seducción es su máximo deleite y son capaces de encenderse con su entorno.

Las mujeres de Tauro son extremadamente sensuales por naturaleza, sin embargo, esto no significa que se aten a una pareja enseguida. Ellas seducen lenta y cuidadosamente. No se entrega a la primera pues primero se dedica a jugar y encantar. Aplican una especie de tortura psicológica al que les gusta para tenerlo a sus pies. La intimidad no puede ser poca cosa para una Tauro y cueste lo que cueste, preparará el ambiente adecuando para seducir al máximo. Tiene que haber juegos previos para que Tauro logre sus objetivos de seducción: música, velas, aromatizantes…una Tauro se deleita con estímulos.

Disfrutan el romance convencional y la belleza clásica

Aprecian la belleza física y tienen la rara capacidad de ver detalles intrincados y preciosos en las cosas que la mayoría de las personas pasa por alto. Aprecian el romance convencional de una manera muy profunda y real. Una chica Tauro sueña con hermosos arreglos de flores, cenas a la luz de las velas y una conversación significativa. No se trata de apariencias, sino de sensaciones. Les encantan los gestos hermosos y románticos.. Ah, y son besadoras expertas. Aunque les toma tiempo, cuando tienen confianza es tan salvaje que es capaz de desmoronar a cualquiera con sus seductores besos. Simplemente cuando te encuentras con una Tauro, déjate llevar por el movimiento de sus labios.

Se esfuerzan en TODO lo que hacen

La mujer de Tauro es sorprendentemente sensible. Puede que no parezca a simple vista porque son exigentes a la perfección, pero todo tiene un propósito: seducción y sensación. No estamos buscando agendas ocultas, así que tomamos sus palabras al pie de la letra. Entonces, si nos otorgas malas palabras, nos golpearán duramente.

Son tercas porque son muy inteligentes

Las Tauro tienen una reputación injustamente negativa por su obstinación y terquedad. Son muy fuertes en sus opiniones porque son sumanente inteligentes, lo cual es parte de su atractivo. Son adictas a explotar su capacidad intelectual, analizar datos y formar opiniones totalmente realizadas. No dejan que nadie les gane una discusión si no están de acuerdo. Sin embargo, rara vez se enojan de verdad. Eso sí, no las provoques demasiado.

Tienen un gusto caro porque aprecian la calidad

No pueden evitarlo: son creadoras de tendencias del mundo. Son el tipo de mujeres que se sienten atraídas magnéticamente por la ropa de diseñador, las trufas de chocolate amargo importado y las fragancias Tom Ford de 200 dólares. Algunos podrían ver esto como un defecto, pero son su mayor rasgo de seducción porque lo que quieren lo obtienen y lo disfrutan porque lo merecen. No hay atajos baratos en la moda o en la vida. Si inviertes en algo, lo tendrás para siempre.

Te recomendamos en video