Horóscopo de hoy: jueves 3 de mayo

Es momento de aclarar lo que sientes y de expresar tus sentimientos, es la única forma de lograr sintonía en tu vida y dejas que las cosas fluyan.

Tauro

No te sientas presionado a sonreírle al amor, si no estás en el momento adecuado no te metas en una relación de la que podrías salir lastimado y herir a los demás.

Géminis

Tienes que expresar lo que sientes en el plano laboral, a veces la presión de ser el mejor te mete en aprietos de los que la mayoría de las veces sales lastimado.

Tienes que aprender que las amistades también caducan, que las personas que antes eran importantes en tu vida han dejado de serlo.

Leo

Estás muy feliz pues el ambiente laboral, que tanto te preocupaba, ten confianza, sabes mucho y llegó el momento de que le muestres al mundo todo tu potencial.

Virgo

Uno de tus peores errores es centrarte en los problemas de los otros, deja que ellos los resuelvan y pon orden en tu vida que a veces te hace mucha falta.

No te confíes, y más en el aspecto laboral pues a veces dar por hecho muchas cosas y eso te impide ponerte nuevos retos.

Escorpión

Es bueno poner límites te ayudan a que las cosas estén claras y evitar malos entendidos en el futuro, sigue con esa energía pues es la única forma de dejar claro qué es lo que quieres. .

Sagitario

Estás saliendo con alguien que no siente lo mismo que tú, deja de engañarte, pon las cosas en claro y sigue tu camino.

Capricornio

Acepta que el cambio real requiere de algunos ajustes en tu manera de ver la vida, deja de justificarte y toma las riendas de tu vida.

Acuario

No le temas al amor, déjate llevar y date permiso de sentir cosas nuevas, de caer rendida al amor, no pasará nada malo, acepta que puedes ser parte de una relación seria.

Piscis

Tranquila, una persona del pasado regresará a tu vida, querrá una nueva oportunidad, evalúa si estás dispuesta a perdonar todo lo que vivieron y que te lastimó.

Te recomendamos en video: