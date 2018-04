Horóscopo mensual de Mhoni Vidente para mayo

Aries

Mayo será tu mejor mes en todo, y más en cuestiones monetarias, recuerda que a tu signo lo dominan mucho los meses que tienen “m” y en éste, sin duda tendrás tus mejores 31 días de 2018. Te recomiendo encender una veladora blanca, colocar debajo una foto tuya y al lado un vaso con agua mezclada con un poco de sal. Pide a todos los ángeles la protección para que sea un mes de éxitos. Viene la oportunidad de firmar un nuevo contrato. Recibes el amor de alguien del signo de Aries o Capricornio. Te pagan tus utilidades y decides invertir en tu persona. Los Aries con pareja seguirán muy estables y hablando de compromiso firme. Tus mejores días serán 01, 05, 07, 10, 13, 17, 19, 23, 28 y 30. En esos días tendrás la oportunidad de jugar lotería con los números 13 y 02. Recuerda ser discreto en todo lo que realices.

Tauro

Este mes recibirás todas las bendiciones de tu signo y más porque estás en tu etapa de cumpleaños. Este 1 de mayo te recomiendo encender una veladora roja, poner canela en polvo en la cera y tu perfume para que estos 31 días sean de éxito y abundancia; sólo hazlo donde nadie te moleste y te concentres para que te veas visualizado en todo lo que necesitas. Cuídate de problemas de riñón o espalda. Busca un trabajo extra que te ayude a estar mejor económicamente. Concéntrate más en tus exámenes finales. En el amor viene una reconciliación, pero recuerda que tu signo es muy sexual y siempre necesita de un compañero para sentirse bien. Los Tauro solteros seguirán así y con amores fugaces. No gastes de más y empieza a ahorrar. Tus mejores días serán 02, 05, 09, 14, 17, 20, 21, 24, 28 y 31. Tus números de la suerte: 04 y 21.

Géminis

Este mes vendrá con mucha suerte en cuestiones de trabajo o para cerrar proyectos pendientes. Recuerda que también arranca tu mejor ciclo, porque viene tu cumpleaños. Cuidado con las pérdidas. Unas amistades se alejarán de ti por chismes, pero recuerda que será para sanarte y no tener tantos tropiezos. Este día 1 enciende una vela blanca y carga un limón verde en tu bolsa para que tengas suerte todo el mes. Considera que en el amor eres muy difícil de complacer por la dualidad de tu signo, así que debes aprender a diferenciar entre el amor y la pasión. Recibes un dinero por pago de una deuda. Un familiar se divorcia. No tomes los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte malas energías. Tus mejores días serán 02, 04, 07, 09, 17, 21, 24 y 30. Tus números de la suerte serán: 09 y 7 todo el mes.

Cáncer

Será un mes lleno de buenas oportunidades de crecimiento laboral, recuerda que siempre el quinto mes del año es muy significativo para tu signo, porque tomas tus decisiones más importantes. Enciende una veladora blanca y ponte algo de plata para que tengas mucha suerte todo el mes. Por fin resuelves una situación familiar que te tenía muy preocupado. Cuidado con tu pareja, recuerda que tu signo es agua y esto te hace ser muy caprichoso y celoso. Te llega un dinero extra por una deuda o utilidades. Cuidado en el trabajo, porque habrá reajuste de personal. Ojo con los dolores de cabeza o cintura, pues serán por estrés. Sales de viaje o tu pareja te invita a pasar unos días juntos. Tus mejores días en este mes son 02, 05, 07, 09, 12, 17, 20, 23, 27 y 30. Tus números de la suerte serán el 23 y el 10.

Leo

Mayo será de muchas aventuras nuevas, así que decides cambiar por completo tu forma de pensar para tener más oportunidades de crecimiento laboral. Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero se desanima muy rápido. Este 1 de mayo te recomiendo prender una vela azul y ponerte agua bendita en la nuca para que tengas muy buena energía todo el mes. Cuidado con el dinero, trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. En el amor te rodean los amores del pasado, cierra círculos y conoce personas más afines a ti, sobre todo del signo de Sagitario, Piscis y Capricornio. Ya no seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios, que no son buenos. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 11, 13, 18, 21, 24, 28 y 30. Tus números de la suerte, 03 y 25.

Virgo

Será un mes muy especial, porque vendrán sorpresas en cuestiones legales y saldrás victorioso. Recuerda que tu signo siempre resuelve de la mejor manera los problemas, por eso cierra ese capítulo y renuévate. Este día 1 enciende una veladora amarilla y ponte mucho perfume para las buenas energías. Deja a un lado la flojera y sigue con el ejercicio. Te piden un consejo y será para arreglar un asunto de infidelidad. Cuidado con la presión alta o dolor de cabeza. Tus mejores días del mes serán: 03, 05, 09, 11, 13, 19, 21, 23 y 27. Tus números de la suerte para todo el mes son: 07 y 21. Recuerda ser más profesional en el trabajo y no dejar que malas energías inunden tu vida. En el amor tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por una enfermedad. A los Virgo solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Géminis, Acuario o Tauro.

Libra

Será un gran mes porque decides cambiar de actitud y renovarte. Este día primero enciende una veladora verde y pon tres rajas de canela en tu bolsa para las buenas energías. Tus días de más suerte serán 03, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 27, 29 y 30; podrás cambiar de trabajo o cerrar proyectos. En mayo reina la abundancia económica y los cambios, sobre todo en el amor, así que tendrás mucha suerte con una pareja estable o te piden matrimonio. Tus signos más compatibles son Tauro y Cáncer. Arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio. Recuerda que el contacto con tu familia es muy importante, por eso trata de estar en comunicación. Tu carácter no es débil, simplemente no te gustan los pleitos, es mejor mantenerse alejado de las malas energías. Vienen cambios positivos en tu trabajo y te pagan tus utilidades o comisiones.

Escorpión

En este mes tus energías estarán más despiertas que de costumbre. Tus mejores días serán 03, 05, 09 ,11, 15, 19, 21, 23, 28 y 30. Tus números de la suerte en todo el mes serán 31 y 20, combínalos con tu día de nacimiento. Cuidado con problemas de salud, sobre todo en cuestión de hormonas o alteración de los nervios. A veces piensas dejar a tu pareja o divorciarte y eso te hace infeliz; recuerda que la decisión que tomes siempre será la mejor para que seas dichoso. En tu trabajo vienen cambios. Te llega un amor prohibido y será de mucha pasión. No trates de arreglar los problemas de los demás, sólo da tu opinión. Tendrás más contacto con lo espiritual y eso te ayudará a sanar las heridas del corazón. Recuerda que nosotros somos lo que comemos, así que aliméntate sanamente y haz ejercicio.

Sagitario

Mayo es tu mes de buena suerte. Por fin terminas ciclos pendientes con relación a la escuela o proyectos de negocios. Recuerda que en la vida debes ser ordenado y administrado con tu tiempo y así poder cumplir tus metas. Este día primero enciende una veladora blanca y ponte mucho perfume para que las buenas energías te rodeen. Cierras un ciclo en una relación amorosa y piensas en darte un tiempo. Terminas de pagar una deuda y por fin decides empezar a ahorrar. Ordena tu papelería de visa y pasaporte, porque te invitarán a salir de viaje en estos días. Tus mejores días del mes serán 03, 06, 09, 11, 15, 19, 21, 22, 27, 29 y 30. Cuidado con el sol si sales a caminar o a hacer ejercicio. Tu número de la suerte es el 05 y tu color el azul fuerte. Viene un examen para que subas de puesto o para tener otra categoría.

Capricornio

Este mes viene otra oportunidad de trabajo bien pagado, recuerda que en mayo tu signo tiende a la renovación. Cuidado con los dolores o golpes, trata de evitar los pleitos callejeros. Tu pareja te invita a salir de viaje este mes. Cuidado con el dinero, no prestes para que no te roben la suerte. Terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente. Ojo con los chismes o malas energías. A los Capricornio solteros les llegarán dos amores, uno en el trabajo y otro lo conocerás en una fiesta, así que siempre trata de vestirte de lo mejor. Recibes un reconocimiento laboral. Tus mejores días en este mes serán 02, 05, 09, 12, 17, 21, 23, 39 y 30. Te recomiendo poner una veladora azul fuerte o morado el día primero de mayo para que venga todo el mes la abundancia. Tus números de la suerte serán 30 y 21.

Acuario

Sigues de suerte en este mes, recuerda que las buenas energías están de tu lado, pero sé discreto en todo. Este día primero enciende una vela blanca y usa mucho perfume para que tengas mucha suerte en todo. Recuerda que tu signo es muy terco e intenso y eso hace que cometas errores con las personas que más quieres, por eso relájate y quítate esa actitud. Te ofrecen matrimonio o vivir juntos, recuerda siempre pensar antes de actuar para que no te arrepientas después. Tus mejores días en este mes serán 02, 06, 11, 15, 20, 21, 25, 29 y 30, así que aprovecha para realizar nuevos proyectos de vida. Termina tus estudios profesionales y ya no dejes nada sin concluir. Tus números de la suerte todo el mes: 14 y 20. Recuerda que el amor se da, no se compra, así que no trates de impresionar y sé natural.

Piscis

Mayo será un mes con muchas actividades de trabajo y personales, así que debes estar muy atento. Cierras un episodio amoroso y dejas atrás los rencores y te vuelves a enamorar de alguien del signo de fuego. Guarda dinero para pagar tu tarjeta o servicios. Cuídate de las traiciones de amigos o en el trabajo. Haces cambios en tu casa o compras muebles. Te busca un familiar para invitarte a una boda o bautizo. Este día primero de mayo ponte ropa de color blanca y enciende una veladora de color verde para que reine en tu vida la prosperidad. Tus mejores días serán 01, 03, 09, 12, 14, 19, 20, 21 y 29, aprovecha y cierra cualquier problema legal. Tus números de la suerte serán 09 y 21, procura jugarlos los días martes de cada semana. Mandas a arreglar tu carro de una llanta. Cuida a tu padre, pues va a estar enfermo.

Te recomendamos en video: