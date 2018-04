Horóscopo de hoy: martes 1 de mayo

Se abrirá algo en tu ambiente laboral que te permitirá retarte, salir de tu zona de confort y darte cuenta que tienes mucho potencial para dar.

Tauro

Necesitas soltar el pasado, dejar rencores y situaciones que te hicieron mucho daño parta dar paso a la plenitud a tu vida.

Géminis

Aprende a decir lo que sientes, sólo cuando la gente reconoce que también eres vulnerable, descubre una cara de ti que no sueles mostrar con facilidad.

Hay cambios en tu economía, tienes que aprender a no gastar tanto y a mantener un equilibrio en tu cartera, no gastes lo que no tienes.

Leo

Hay varias puertas abiertas para ti, debes aprender a diferenciar lo que te gusta de lo que en verdad quieres, ese es tu problema más común.

Virgo

Hay cambios en tu vida que te dejan sin tiempo para ti, recuerda que a veces ceder tu tiempo se traducirá en cambios importantes en tu futuro.

Acepta los retos, entiende que cada uno presenta una oportunidad de romper con lo que siempre había pensado para ti.

Escorpión

Deja en el pasado los rencores antes de iniciar algo nuevo en lo sentimental. Las personas que se te acercan no tienen la culpa de tus errores.

Sagitario

Tienes derecho a no contar toda tu vida, sólo evalúa si eso en verdad te da felicidad y no te ocasionará problemas en el futuro.

Capricornio

Hay tranquilidad en tu vida, vienes de una etapa difícil que pos suerte te mostró a quien en verdad valía la pena.

Acuario

No le cierres la puerta a un negocio, a la larga tu economía te lo agradecerá y encontrarás una mayor estabilidad.

Piscis

Si estás pensando en cambiarte de empleo, evalúa las propuestas, puede que te dejes llevar por los impulsos y dejes algo bueno por algo regular.

