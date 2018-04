Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Es el momento de hacer los cambios necesarios para tu bienestar, y este fin de semana tendrás la mejor de las suertes para eso. Mandas a arreglar cosas de tu casa o decides buscar una vivienda más grande. Te busca un amor del pasado para reclamarte algo, trata de cerrar ese capítulo en tu vida y volver a conocer personas más compatibles con tu forma de ser. No dejes de hacer ejercicio, eso te ayuda a mantener tu cuerpo y mente en forma y a estar saludable. Ya no le des vueltas al amor, esa persona que te gusta te corresponderá si se lo dices. Te llega un dinero extra este sábado y será con los números 02, 11 y 31. Días de mucho trabajo y de analizar un nuevo negocio con tus amigos. Si tienes pareja, serán días de mucha pasión. El mensaje de tu ángel es que siempre seas original y tu motivo sea la felicidad.

Tauro

Fin de semana de trabajo extra o de exámenes en tu escuela. No importa qué tan presionado te sientas, debes inyectarte mucho ánimo para que puedas realizar todas las tareas que tienes pendientes. Te invitan a un partido de futbol o algún otro deporte, aprovecha para relajarte. Te llega un dinero por una comisión o trabajo extra. Cuídate de problemas del estómago y ya no comas tanto en la calle. Recibes una invitación para salir de viaje con tu familia, recuerda que esos momentos se quedan para siempre. Ya no busques tanto el amor, déjalo que llegue a tu vida y disfruta de tu soltería conociendo gente y divirtiéndote. Tus números de la suerte son 30, 98 y 12. El mensaje de tu ángel de la guarda es que llenes tu vida de tranquilidad y fe para que cualquier obstáculo que se te presente lo resuelvas bien.

Géminis

Este viernes tendrás muchos planes y actividades de última hora, tanto en el trabajo como en tu vida personal, sólo trata de darte tiempo para todo lo que realizas. Cuídate de dolores de cabeza o de espalda, es pura tensión nerviosa. Tu signo es muy carismático y siempre eres el alma de las fiestas, por eso te invitarán a varios eventos en estos días, aprovecha para relajarte y conocer a nuevas personas. Recibes un dinero por una deuda del pasado. Un amor te busca para invitarte a salir de viaje en el mes de mayo. Arreglas tu carro o decides cambiarlo por uno más reciente. Domingo de estar con la familia disfrutado de un paseo. Tus números de la suerte son 33, 21 y 70. El mensaje de tu ángel es que te quieras más a ti mismo e ignores las críticas de los demás, tienes que ser un poco egoísta en ocasiones.

Cáncer

Éste será uno de los mejores fines de semana para tu signo, estarás viviendo momentos muy placenteros con tu pareja o familia, recuerda que tu signo es el más apegado a sus padres, así que trata de disfrutarlos en estos días. Un nuevo amor te invitará a salir, trata de abrirte a la oportunidad y no comparar a esta persona con nadie de tu pasado. Pagas unas deudas de tu tarjeta de crédito y decides cancelarlas para empezar a ahorrar. Cuidado con los problemas de dolor de cadera o piernas, recuerda que es tu punto débil, así que debes tratar de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 21 y 33. Procura usar más el color blanco para atraer mejores vibras en lo que hagas. Tu ángel de la guarda te dice que tú eres brillante y hay mucha perfección en tu vida, decide ser feliz.

Leo

Este viernes será un día de mucha tensión laboral, pero recuerda que los problemas hay que enfrentarlos en su momento para que no se te compliquen de más en el futuro. Te invitan a festejar el cumpleaños de un compañero de trabajo o escuela. Trata de controlar tus celos para que puedas vivir una relación más armoniosa con tu pareja. Te haces una operación estética o decides, ahora sí, ponerte a dieta y hacer ejercicio. Ya no seas tan impulsivo y trata de controlar tus enojos, eso sólo te hace tener problemas de salud. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 02, 11 y 74. Te invitan a ir a una competencia de caminata al aire libre, hazlo, eso te ayudará a sacar tu estrés. Tu ángel de la guarda te dice que tu luz brilla con intensidad y que te des la oportunidad de enamorarte.

Virgo

Fin de semana de mucha suerte para tu signo, te llega un dinero que no esperabas y será en la lotería con los números 01, 66 y 54. Serán días para sentirte mejor contigo mismo y empezar a hacer cambios positivos en tu forma de pensar y olvidarte de rencores y corajes guardados. Cuidado con problemas legales, trata de acudir con un abogado que te pueda asesorar. Sigue con el ejercicio, ya luces de lo mejor. Arreglas tu casa y compras muebles, recuerda que a tu signo le gusta mucho la decoración. Un nuevo amor muy apasionado te invitará a salir de fiesta. Para los que ya tienen pareja, serán días de mucha convivencia y habrá una noticia de embarazo en puerta. El mensaje de tu ángel te dice que vivas el presente como el regalo que te da la vida y que la felicidad está a tu alcance.

Libra

Viernes de cambios radicales en tu trabajo o en tu vida personal, prepárate para buenas noticias. Te invitan a salir al cine o a cenar. Hablas con tus superiores para que te den un ascenso o aumento salarial. Cuídate de problemas en la espalda o cintura baja, recuerda que tu punto débil son los riñones, así que trata de ir con el médico. Arreglas asuntos de un contrato de arrendamiento. Ya no seas tan comunicativo y trata de reservarte tus asuntos personales para que después no te traigan en chismes, recuerda que uno mismo le da el poder a los demás, así que procura ser más discreto. Te busca tu pareja para invitarte a un concierto o a salir a bailar. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 44, 51 y 22. El mensaje de tu ángel es que mantengas tu nivel de energía siempre en lo más alto.

Escorpión

Fin de semana de muchas alegrías y buenos momentos, este 2018 es el mejor año para ti y estos días vendrá una sorpresa muy agradable que te hará sentir de lo mejor. Cuídate de problemas con el alcohol o drogas, recuerda que tu signo es muy débil en ese sentido. Te llega una invitación para salir de viaje o a un día de campo este domingo, así que aprovecha para renovar tus energías. Te busca un amor del pasado, pero sólo para tener sexo. Cuidado con tu carácter, trata de no pelear sin razón y menos con tu familia. Te regalan una mascota. Sigues con tu curso de idiomas o sistemas. Tendrás un golpe de suerte el día 28 de abril con los números 03, 22 y 84, trata de agregarle tu día de nacimiento. El mensaje de tu ángel de la guarda es que todas las palabras y acciones que salgan de ti sean muy positivas.

Sagitario

Fin de semana de estar con muchas presiones de trabajo o de escuela, recuerda que aunque tu signo es muy intenso y siempre quiere que le salga todo de la mejor manera, eres un ser humano y se vale equivocarse. Te llega una invitación para salir a cenar este viernes. Cuidado en los pleitos familiares, tu signo es muy explosivo y a veces no entiende razones, así que trata de mantener la calma. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad o un coche. Procura no comer tanto y seguir con la dieta. Te busca un nuevo amor para invitarte a salir. Recibes a amigos y familiares este domingo para hacer una fiesta. No te metas en problemas que no son tuyos, vive tu vida. Tu golpe de suerte será con los números 03, 22 y 19. El mensaje de tu ángel es que disfrutes los regalos de la vida y te abras al amor.

Capricornio

Fin de semana de buena fortuna, suerte y sorpresas muy agradables. Trata de ser un poco más desconfiado con tus amigos, recuerda que tu signo atrae las envidias. Aplícate mejor en tu trabajo para que no se te escape el triunfo, a veces no pones la suficiente atención a las cosas importantes. En cuestiones sentimentales, seguirás con la disyuntiva entre dos personas; para tu signo es difícil tomar esas decisiones y prefieres dividir tu amor. Ten cuidado con problemas de infección de piel, cuídate del sol. Tendrás una fiesta este sábado que te hará sentir de lo mejor. Tu golpe de suerte será el día sábado con los números 30, 21 y 03. El mensaje de tu ángel es que te mantengas sereno y con calma; sin importar lo que suceda alrededor de tu vida, siempre vendrá la solución en su momento.

Acuario

Este viernes sentirás prisa por sacar todos los pendientes de tu trabajo o escuela, recuerda que para tu signo es importante siempre estar en orden en la vida. Te llega la invitación para salir a cenar con tus amigos. Evita contar las cosas de las que te enteras, pues tu signo siempre se mete en problemas por culpa de chismes. Analizas un cambio de actitud y decides ponerle más empeño a tus acciones diarias. Ya no seas tan rencoroso y trata de perdonar a quien te hizo daño. Cuidado con el dinero, es tiempo de ahorrar. En el amor, seguirás con tu pareja. A los Acuario que están solteros les llegará un amor muy fugaz y apasionado del signo de Piscis o Virgo. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 32 y 17. El mensaje de tu ángel es que seas agradecido por superar los tiempos difíciles.

Piscis

Fin de semana para analizar tu actitud y comenzar un cambio radical en tu vida. Te llega una invitación para salir de viaje en estos días. Este 27 de abril estarás con algunas presiones económicas y haciendo pagos de última hora, recuerda que tienes que administrar mejor tu tiempo y dinero. También será un día de mucho trabajo y juntas. Te llega un dinero extra por una comisión o aumento de sueldo. Si tienes negocio propio trata de darle más interés y enfocarte en ya hacerlo exitoso. Cuidado con una ex pareja que estará hablando mal de ti, trata de buscarlo y llegar a un buen acuerdo antes de que alguien pueda salir lastimado. Tendrás un golpe de suerte con los números 08, 21 y 13, trata de incluirle tu día de nacimiento. El mensaje de tu ángel es que borres la culpa de tu conciencia.

