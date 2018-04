Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: 9.9226 7881

Aries

Siete de Espadas

Controla tu impulsividad y no te sientas tentada a enfrascarte en discusiones inconducentes, por la simple razón de salir ganando con tu ego fortalecido. La mejor discusión es la que se evita. Estos eventos muchas veces surgen sin darnos cuenta, y terminan con consecuencias insospechadas.

Tauro

Diez de Oros

Semana favorecida en diferentes aspectos. Todos ellos importantes, pero por lo diversos, no todas se sentirán identificadas. Favorable para el amplio tema de los bienes raíces. Para fortalecer lazos de familia, preferentemente con los hijos. Para recibir dinero o mejorar las finanzas personales. Y, para restablecer la salud quebrantada con algún método apropiado.

Géminis

Rey de Copas

Si alguien recurre a ti, no siempre será por alguna ayuda material, más bien puede obedecer a la necesidad que tenga esa persona de escuchar a quien pueda darle un consejo, o sugerirle una solución, o una alternativa para resolver lo que la aqueja y, en eso, tú tienes amplia ventaja.

Cáncer

As de Espadas

Aprovecha estos días para generar ideas que te ayuden a resolver problemas pendientes, o a planificar tus pasos futuros. Poco te costará llegar a soluciones constructivas, que contribuyan a ordenar tus tiempos para hacer más efectivas tus acciones.

Leo

Cuatro de Oros

El mejor trato que podemos darle al dinero es hacerlo circular. Esto lo convierte en energía viva, que genera actividad y riqueza, no por nada se llama circulante. Y, en esas idas y venidas, vuelve a nosotros potenciado y aumentado. Lo único reprobable será el despilfarro que se pague en cuotas.

Virgo

Reina de Oros

Semana estable en lo económico, con posibilidades que se abran alternativas que mejoren tus ingresos y ganancias. Con el mismo empeño de siempre, podrás obtener mejores resultados y, con esto, encontrar un método que puedas utilizar para repetir el efecto producido.

Libra

As de Bastos

Mejoran las expectativas laborales en sus formas más diversas, ya sea para encontrar una ocupación, para cambios o traslados favorables, inicio de alguna actividad profesional o comercial, o la puesta en marcha de algún emprendimiento con fines de lucro, o de realización personal.

Escorpio

Cinco de Bastos

Trata de evitar inmiscuirte en conflictos que se generen en tu ambiente de trabajo. Los ánimos colectivos mostrarán una cierta tendencia al individualismo, en que cada uno tratará de hacer prevalecer su punto de vista y, en definitiva, se altere negativamente el clima laboral. No tomes partido, a menos que tu acción tranquilice a los exaltados.

Sagitario

Paje o Sota de Bastos

Con la misma fe en ti, con la confianza que brota de tu permanente optimismo, y a sabiendas de tus méritos y capacidades, podrás avanzar con fluidez en tu trabajo, actividad laboral o profesional. Pero, no dejes de evaluar objetivamente los pro y los contras de cualquier cambio que pienses hacer.

Capricornio

Nueve de Espadas

Arrepentirse por las faltas del pasado no tiene valor alguno, a menos que nos hagamos el propósito de no caer nuevamente en ellas. La permisividad puede ser nefasta si no la erradicamos de nuestro actuar. La evolución, si aspiramos a ella, nos obliga a respetar siempre la ética en nuestro proceder.

Acuario

Tres de Oros

Cualquier mejora en tus finanzas personales provendrá de tu actividad profesional o laboral, que podrá incrementarse en el transcurso de los días, sobre todo si la ejecutas por cuenta propia. No te faltará trabajo y, como siempre, el hacerlo con la calidad que te destaca creará el anhelado círculo virtuoso.

Piscis

La Rueda de la Fortuna

Se inicia un período de cambios favorables que podrías aprovechar para avanzar en tus propios proyectos, ya que la energía que se pueda generar te ayudará en tus metas personales, más allá de la bonanza que te beneficie en otros ámbitos igual de importantes.

Te recomendamos en video