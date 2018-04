Horóscopo de hoy: 22 de abril

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si sigues enfocando todo tu tiempo y energía al trabajo acabarás agotándote. Para ser más productiva necesitas descansar. Tómate un respiro para que puedas tomar con más fuerza los retos que vienen. Es momento de aclarar tu mente para que puedas concentrarte en ese proyecto que se ha venido cocinando. Todo va a salir bien.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Sentirás un gran poder sobre todo tu ser y tu carisma estará en su punto más alto. Úsalo para perseguir tus sueños y para tomar ese riesgo que te tenía bloqueada. Hoy tendrás la fuerza para hacer algo drástico con tu tiempo que se reflejará a largo plazo.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Debes usar la energía de la nueva luna energizante en Aries para estar más en contacto con tu lado espiritual. La transición del sol a Tauro te acerca a tu yo intrínseco, enraizándote profundamente en el suelo. Es una buena semana para pasar tiempo en la naturaleza, meditar, escribir en su diario y explorar aventuras artísticas. Mientras pases tiempo con tu corazón, lo estás haciendo bien.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy quizás sientas curiosidad y ganas de experimentar. No dudes en hacerlo pero deberás asegúrate de no olvidarte de lo que ya tienes y de las personas que te importan. Emprender cosas nuevas es bueno pero sólo si eres capaz de mantener la calidad de las cosas y de las relaciones que ya tienes.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tu carrera brillará esta semana con la entrada de Tauro. Ya sea que estés lista para la atención o no, serás empujada a asumir más responsabilidad y demostrar tu valor. Tampoco es un mal momento para hacer cambios en tu carrera, dejar atrás la comodidad de un trabajo diario para un esfuerzo más arriesgado que te acerca a tus sueños. No olvides que tienes deudas pendientes o se te acumularán.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Estás por embarcarte en nuevos viajes pero deberás planearlo bien para que salga como quieres. Tampoco es un mal momento para elegir un nuevo pasatiempo o comenzar a pasar tiempo con un nuevo grupo de personas. Tu alma anhela el salvajismo y la vitalidad. Estás tan acostumbrada a tener el control que quieres salir un poco de eso. El sol de Tauro te ayudará a mantenerte enfocada.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Te sentirás más en sintonía con tus deseos carnales y brillarás a través de tu atractivo sexual. Simplemente querrás un poco de pasión o juegp caliente en tu vida. Esto podría extenderse hacia alguien que no esperabas. De cualquier manera, seguro que te enamorarás locamente (o al saciarás tu necesidad de lujuria).

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En este momento quizás te encuentres de humor para divertirte y sacar tu lado más relajado. Quizás decidas jugarles algunas bromas a tus amigos o colegas de trabajo. Diviértete un poco pero si excederte hasta que alguien se enoje o salga lastimado. Cuida tus palabras y acciones. Es un buen día para demostrar tu lado original y divertido.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrás más energía para llevar a cabo tus proyectos y pendientes. Si aún no haz comenzado, finalmente podrás sentar las bases para un sueño que siempre has esperado realizar. Debes eliminar las distracciones y aprovechar tus emociones para hacer movimientos más serios. Te sorprenderá lo productiva que serás.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Quizás trabajes en un proyecto con alguien del trabajo. Tal vez no conozcas bien a esta persona, pero pronto pueden hacerse amigos. Hoy podría surgir un nuevo cliente que impulsará tu motivación. Tal vez esta persona comparta tu misma manera de pensar y es posible que sea agradable hablar con ella de negocios.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Te sentirás con la necesidad de restablecer tus conexiones más antiguas en la vida y reinventar esas relaciones que has mantenido por mucho tiempo, especialmente si han estado un poco tambaleantes. Usa este día para acercarte a aquellos que siempre han estado cerca de ti pero no has prestado la suficiente atención. Si tus relaciones necesitan reparación, es hora de tener esas conversaciones difíciles para solucionar problemas.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Si has estado sin pareja durante un tiempo, ahora podría ser el momento perfecto para que te encuentres con alguien especial. Presta atención para que comiences un vínculo. ¡Hazle saber de tu interés!. Si ya te encuentras dentro de una relación, organiza una noche especial con tu pareja y hagan algo fuera de lo común para fortalecer su amor.

