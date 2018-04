Mhoni Vidente revela el cuándo será el fin del mundo

Mhoni Vidente participa dentro del programa 'Hoy' y en su segmento 'La ruleta esotérica', habló del día en el que según redes sociales se acabaría el mundo.

La vidente fue contundente al señalar que no, el fin del mundo no sucederá este 18 de abril, como se había especulado.

Sigan pagando sus deudas, el mundo no se va a acabar. No se alarmen por cambios de energía, porque sí habrá muchos. La energía de la tierra se moverá y va a evolucionar.

“No señores, el mundo no se va a acabar mañana, sigan pagando sus deudas, yo tuve una visión hace mucho y yo le pregunté a Dios cuándo se iba a acabar el mundo y siempre me dijo que en el 3313, así que falta mucho, no se estén alarmando, pero sí van a existir cambios de energía”.