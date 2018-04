Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Aries

La Fuerza

Semana positiva por dos principales razones que tienen que ver más bien con tus atributos, que puedan sobresalir, más que con hechos concurrentes. En primer lugar, tu férrea voluntad, que se entiende como la continuidad de propósitos y la fortaleza en la ejecución de acciones en lo laboral y, en segundo lugar, el conocer con claridad tus objetivos.

Tauro

Cinco de Oros

Nunca será bueno compararse con el prójimo, menos en lo que se refiere a bienes materiales, los cuales, por lo demás, así como vienen se pueden ir. Pues, si no estamos formados de una manera especial nos comparamos con quienes tienen más y nos frustramos, o con los que tienen menos y nos envanecemos. Y ninguna de las dos opciones valen la pena.

Géminis

Tres de Bastos

Momento oportuno para ir más allá en proyectos y aspiraciones. Hay que detener un poco el análisis, ya es el tiempo de avanzar y ejecutar. Distinto es ir haciendo ligeros cambios sobre la marcha que, por exceso de ideas, no saber cuál es la mejor y retrasar todo.

Cáncer

Reina de Oros

Se facilitan los medios para obtener los recursos necesarios y hacer la inversión que has deseado por algún tiempo. Eso sí, esto requiere de tu proactividad en un grado superior al habitual. Nada mágico pasará, solo que las eventuales dificultades se desvanecen y se logra el objetivo.

eo

Cinco de Espadas

En este “valle de lágrimas”, nadie se salva de vivenciar hechos que provocan quebrantos emocionales, algunos temporales y otros más permanentes. Son parte de la vida y de las experiencias que pareciera necesario conocer para templar nuestro espíritu y para ver el cara y sello de las cosas. Lo imperativo, sí, es superarlos.

Virgo

Siete de Copas

Es difícil actuar con racionalidad en un tema que está muy lejos de serlo, el amor de pareja. Es legítimo vivenciar la ilusión, el ensoñamiento, la fantasía, los anhelos y todo aquello que a veces nos saca de la realidad, que puede ser distinta. Sin embargo, aspirar a lo máximo en este plano es natural y hasta deseable.

Libra

Caballero de Espadas

Una característica sobresaliente de las mujeres como tú es la valentía, el coraje y la resolución con que encaran los hechos de la vida, cuando éstos, por lo complejos, llaman a actuar de este modo. Este período no será la excepción y el éxito que consigas tampoco lo será.

Escorpio

Siete de Oros

Los esfuerzos que despliegues para ordenar tu economía tendrán una retribución acorde con ellos, es decir, cuanto hagas equivaldrá a cuanto recibas. Por lo que sólo será de tu personal dominio y conocimiento lo que necesitaras hacer para resolver tu caso en particular, sin que alguna circunstancia ajena altere tu propósito.

Sagitario

Caballero de Oros

Toda empresa, ya sea colectiva o personal, necesita de gente con un alto grado de compromiso. En tu caso particular, lo que quieras proponerte como objetivo a corto o mediano plazo, requiere de una dosis importante de perseverancia, definida como la firmeza y constancia en una acción. De este modo, podrás conseguir el fin que deseas.

Capricornio

Cuatro de Espadas

Cuida tu nivel de estrés y cierto agotamiento que pudieran incomodarte más allá de la cuenta durante estos días. Toma esto como una recomendación razonable, ya que cabe la posibilidad de que lo señalado se sume, eventualmente, a tus cambiantes estados de ánimo, coincidiendo con un bajón.

Acuario

As de Espadas

Una buena manera de avanzar en estos días es haciendo una reflexión respecto de aquello que aún no has resuelto y que ya se ha prolongado demasiado. Me refiero a proyectos o planes, relaciones con personas, o situaciones que a nada conducen. Es el momento de ser drástica y dar vuelta la hoja.

Piscis

La Estrella

Semana positiva. Podrían darse situaciones inesperadas que mejoren tu ánimo y te hagan mirar tus perspectivas de vida con tranquilidad y esperanza para un futuro cercano, y te sirvan como un poderoso aliciente para los días que corran.

