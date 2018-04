El signo del zodiaco que está dispuesto a experimentar de todo en el sexo

Si alguna vez te has preguntado si la astrología es capaz de revelar quién es el mejor en la cama, debes saber que el universo es capaz de decir mucho más de lo que crees sobre la capacidad sexual de algunas personas para hacerte sentir el máximo placer.

Entonces, si quieres pasar un momento inigualable en la cama y aventurarte por el camino más inesperado, debes saber que este signo está dispuesto a todo.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Probablemente no sorprenda que los Escorpio sean los más sensuales y misteriosos del zodiaco. A menudo se encuentran en situaciones sexuales que no son para los débiles de corazón. No por nada este signo tiene reputación de ser uno de los signos más apasionantes de todos. El deseo de Escorpio es fusionarse físicamente con otro para sentir una sensación de plenitud. El hecho de que también estén gobernados por Marte los hace querer aventurarse a donde nadie y llegar a los límites de sus propias capacidades, por eso su energía sexual es tan fuerte. Los Escorpio harán todos los primeros movimientos, prepárate para sorprenderte. Descubrirás zonas erógenas que no sabías tenías.

Te recomendamos en video