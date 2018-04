Así afectará el viernes 13 a tu signo del zodiaco

Una vez más llega al calendario el temido 'viernes 13'. Algunos creen que es el peor día para viajar, para cruzarte con un gato negro o para romper un espejo. Otros hacen todo por no pasar por debajo de escaleras o no pisar las grietas del piso. Se cree que el 13 es un número que atrae la mala suerte y grandes desgracias por lo que no acatar las reglas de superstición, podría ser fatal.

Todo eso suena horrible, pero tu horóscopo podría sorprenderte. Este viernes 13 causará retrocesos en todos los signos, ¡pero no será tan malo! Será el momento de lidiar con muchas situaciones desafortunadas pero con ello vendrá un aprendizaje importante que te dará impuso a algo grande.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

No sólo es viernes 13 el que te está causando conflicto sino que Mercurio retrógrado también está sobre tu signo. Este doble golpe podría causar algunas complicaciones y contratiempos adicionales. Pero no todo es malo: también estarás rodeada por un sentido de propósito, una fuerte sensación de creer en ti misma. Este es un buen momento para pensar en algunos cambios serios en tu vida.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Como un Tauro, no tienes nada de qué preocuparte cuando se trata de mala suerte esta semana. Este es un momento realmente fuerte para tus relaciones, platónicas o románticas. Aprovecha eso para pasar tiempo con tus seres queridos y sentirte motivada por ellos; pueden darte el impulso que has estado buscando para lograr algo mejor.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy estás en un buen lugar y te sentirás apoyada, decidida y con poder. Olvídate de la mala suerte: este es un buen momento para hacer un cambio, apoyarse en las personas que amas y aprender algo nuevo acerca de ti misma. Este es el momento perfecto para hacer algunos grandes cambios positivos, así que no dejes que las supersticiones que te rodean el viernes 13 lleguen a ti.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es probable que te hayas sentido deprimida últimamente y podrías pensar que el viernes 13 empeoraría las cosas. ¡Estas equivocada! Este va a ser un buen día en cuanto a tus relaciones así que presta atención a lo que tu corazón quiere y concentrate en lo que deseas para que se concrete.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este viernes 13 girará en torno a tu trabajo. Es un gran día para que explores tus sentimientos sobre el trabajo y aprendas más. Te sentirás apoyada y positiva, lo que significa que querrás asumir un nuevo proyecto o compromiso. Presta atención a tu rutina diaria para encontrar un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

El viernes 13 querrás rodearte de las personas que amas o las personas que te hacen sentir más apoyada. Puedes encontrar una oportunidad de hacer algo nuevo y emocionante. Es un buen momento para mejorar algo y conectarse con los demás. Este podría ser realmente un día muy gratificante para ti.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Si bien no debes esperar exactamente mala suerte hoy, es posible que tengas problemas de comunicación con tu pareja o la persona más cercana a ti. Pero también puedes esperar que este sea un buen día para examinar tu autoestima y descubrir qué objetivos realmente deseas alcanzar. Este es un buen momento para probar algo nuevo y expandir tus horizontes.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio, estás preparada para tener un día súper creativo y también muy perceptivo. Tus emociones serán incluso más intensas de lo habitual así que será un buen día para dejar de lado las cosas que ya no te sirven y para expresarte ante aquellos que te importan. Es momento de trabajar en algo emocionante o utilizar tus pensamientos para siempre.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Este es un día muy enriquecedor para ti, ya que vas a sentir un poco menos de presión de lo que has estado sintiendo últimamente. También te sentirás más capacitado para realizar un cambio necesario y tratar de alcanzar todos tus objetivos. Este es un buen momento para explorar viejas ideas para llegar a una idea nueva y mejor. Lo malo es que puedes enfrentar algunas situaciones financieras desafortunadas hoy.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este es realmente un gran día para ti socialmente. Es un momento en el que deberías apoyarte en tus amigos y seres queridos, pero también ayudarlos con lo que necesiten. Hoy te sentirás con ganas de iniciar cualquier tipo de relación, así que aprovecha tu buena energía para concretar. Podrás expresarte con mayor facilidad y tendrás la oportunidad de entablar conexiones importantes que te servirán a futuro.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Acuario, encontrarás que el viernes 13 será un día lleno de confianza. Te sentirás decidida y motivada para hacer las cosas. También puedes sentirte más práctica y positiva. ¿El único inconveniente? Tus relaciones, especialmente las románticas, pues se sentirán un poco inestables hoy. ¡No sufras! Intenta enfocarte en otra cosa.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Te sentirás muy emocional hoy pero debido a tu inestabilidad, necesitas concentrarte en encontrar una forma positiva de expresar tus emociones. Este es un buen momento para establecer conexiones gratificantes con nuevas personas o amigos que tenías olvidados. Permítete sentirte fortalecida y segura de ti misma este día.

