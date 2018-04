Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Fin de semana de muchos festejos, te recomiendo usar ropa nueva, mucho perfume y que prendas una veladora roja para que la fortuna te acompañe en este ciclo que inicia. Tendrás un viernes con mucho trabajo atrasado y debes ponerte al corriente. Trata de controlar tu carácter con tu pareja, recuerda que a veces tienes impulsos repentinos y eso te hace pelear. A los Aries que están solteros les viene un amor nuevo del signo de Géminis, Libra o Sagitario que será muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 33 y 21. Ten cuidado con el alcohol o drogas, trata de controlar los vicios, tu mente es más fuerte. Haces campaña política por parte de tu trabajo. Una ex pareja te busca con el pretexto de felicitarte por tu cumpleaños, pero la verdad es que desea volver contigo.

Tauro

Viernes de estar con muchos pagos atrasados y ponerte al corriente con tus deudas, recuerda que a tu signo le falta administración. Te recomiendo que cuando salgas de compras y a hacer el súper, lleves sólo el dinero necesario para no caer en tentaciones. Te invitan a salir de antro, aprovecha para quitarte el estrés. Tomas un curso de meditación o de ejercicio que te ayudará a estar más tranquilo y con mejores energías a tu alrededor. Tendrás un golpe de suerte el día 6 de abril con los números 00, 34 y 21. Los Tauro que tienen pareja tendrán problemas por celos o malos entendidos, trata de resolverlos para estar tranquilo y resolver esa situación de la mejor manera. A los solteros les viene un amor nuevo del signo de Leo o Virgo que será muy compatible. Sigues con la dieta.

Géminis

Este viernes tendrás que atender algunos problemas legales de trabajo, procura que todo quede resuelto y no dejarlo para después. En cuestión de salud, cuídate de problemas en el intestino y procura consultar al médico. Te invitan a salir de fiesta o antro en estos días, ve para relajarte. Estos días serás más propenso a los accidentes, así que ten mucho cuidado con las caídas en la calle y tu casa. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 08, 33 y 21. Recuerda no guardar rencores con la familia, intenta siempre quedar en paz con ellos. Recibes una invitación para salir de viaje hacia finales de mes, hazlo porque te irá de lo mejor. Si eres soltero, aprovecha este tiempo para divertirte, salir con amigos y conocer a personas nuevas.

Cáncer

Fin de semana para arreglar situaciones familiares, estás en una época en la que buscas crecimiento económico y formar un patrimonio. Ten cuidado con problemas de hormonas o del estómago, trata de ir con el médico para que te hagas un chequeo general. Te llega un dinero extra por la venta de un coche o terreno. Ya no seas tan desconfiado con tu pareja, recuerda que a tu signo le gusta el drama o buscar problemas donde no los hay, así que te recomiendo controlarte y disfrutar tu relación amorosa. Este día 7 de abril será de buena suerte, trata de buscar una moneda de plata y traerla contigo todo el tiempo y jugar los números 32, 18 y 77. Cuidado con tus amistades, no todas son tan buenas como tú, así que trata de no platicar tanto tu vida amorosa para no tener envidias a tu alrededor.

Leo

Fin de semana de mucha suerte para tu signo, serán tres días de mucha convivencia con tus seres queridos y fiestas, así que trata de organizar tu tiempo y acudir a todos los eventos posibles. Cuídate de problemas de infección de piel y trata de ir con el médico. Son tiempos de ahorrar y es mejor ya no salir de viaje, al menos por un tiempo, para empezar a formar un patrimonio. Cuídate de las traiciones amorosas, trata de no ser tan confiado y hablar claro con tu pareja. Para los Leo que están solteros, serán unos días de mucha suerte en el amor con los signos Sagitario, Piscis y Aries, así que déjate querer. Arreglas asuntos de tu casa en cuestión legal. Te busca un amigo para invitarte a un negocio los fines de semana. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 54, 33 y 21.

Virgo

Este viernes te estarán evaluando en tu trabajo para un posible ascenso, así que procura tener todo en orden para dar la mejor impresión. Será un fin de semana lleno de amor, así que disfruta tu relación de pareja. Los Virgo solteros encontrarán a su media naranja con personas del signo Aries, Géminis o Capricornio. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad. Es momento de cambiar de look y renovarte en todos los sentidos, eso te ayudará a crecer en lo profesional. Entras a un curso de yoga que te ayudará a mantener tu energía positiva. Ya no busques a ese amor del pasado, recuerda que son tiempos de avanzar, así que deja eso atrás. Tendrás un golpe de suerte el día 8 de abril con los números 32, 11 y 87. El color que te ayudará a atraer energía es el amarillo.

Libra

Este viernes habrá mucha suerte alrededor de tu signo, recuerda que estás en uno de tus mejores meses, sólo trata de no platicar tanto tus planes para que se te realicen lo antes posible. Cuídate de problemas de estómago o intestino, recuerda que tu punto débil es la comida, así que trata de ir con un médico para que te controle esa ansiedad. Te invitan al cumpleaños de un amigo este sábado. Te enteras del embarazo de alguien muy cercano en tu familia. Ya no seas tan terco en cuestiones del amor, si esa persona no es para ti, no te aferres, recuerda que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Tendrás una corriente de energía positiva este día 7 de abril, así que te recomiendo prender una veladora y ponerte ropa blanca para atraer más la abundancia. Tus números de la suerte son 33, 25 y 10.

Escorpión

Fin de semana de muchas tensiones en tu vida personal, recuerda que tu signo es el pilar de la familia y siempre resuelve todas las dificultades. Tus amigos te invitan a salir a un día de campo en estos días. Arreglas tu coche de problemas del motor y todo sale bien. Serán unos días de mucho ejercicio y estar en forma para verte de lo mejor. Te busca un amor del pasado sólo para tener sexo, recuerda que tu signo es el más sexual del Zodiaco. Cuidado con las traiciones de los amigos, no confíes tanto y guarda tus planes para ti. Te invitan a ver un show o al cine. Un amor nuevo que será del signo de Capricornio, Tauro o Virgo llega a tu vida con mucha fuerza. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de abril con los números 31, 22 y 87. Usa el color naranja para atraer buena energía.

Sagitario

Este viernes será un día lleno de nuevas oportunidades para tu vida laboral, te invitan a trabajar en un proyecto que te ayudará a crecer más en lo económico. Cuídate de problemas de infección de transmisión sexual o de piel, recuerda que tu signo es fuego y lo domina la pasión, así que trata de ir con un médico para checarte y que te pueda dar una asesoría para cuidar más tu salud. Te invitan a salir de viaje hacia finales de mes. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de abril con los números 22, 19 y 87. Trata de usar el color verde, eso te ayudará a estar mejor de salud. Ya no le huyas al amor, son tiempos de comprometerse y dejarse querer. Los Sagitario que están solteros seguirán todavía un tiempo más con algunos amores fugaces. Tu mamá te pide ayuda para dar una sorpresa a alguien cercano.

Capricornio

Fin de semana para ponerte al corriente con tareas pendientes de tu trabajo o escuela, trata de organizarte más en tu vida diaria para que no llegues a estos días con mucha presión. Tus amigos te invitan a salir de fiesta, eso te servirá de desestrés. Te compras ropa o decides cambiarte el look. Cuídate de los problemas bucales, ve con un dentista para prevenir complicaciones. Decides entrar a un curso de superación o de neurolingüística, eso te ayudará mucho en tu futuro. Te busca un amor del pasado para volver, pero decides darte un tiempo y seguir conociendo amores más compatibles contigo. Trata de no pelear con tu familia y no guardes rencores, recuerda que lo mejor es vivir una vida de lo más tranquila. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de abril con los números 27, 30 y 01, usa el color verde.

Acuario

Fin de semana de poner en orden todo lo que te rodea, son tiempos de limpiar tu clóset y de checar tus documentos de impuestos y ponerlos al día, eso te ayudará a sentir estabilidad en tu vida. Te invitan a salir de viaje cerca de tu ciudad. Mandas a arreglar tu coche o le cambias una llanta. Un amigo te pedirá dinero prestado, trata de no hacerlo para que no te robe la suerte. Extrañas mucho a un amor que está lejos, trata de hablarle para que se haga corta esa distancia. Sigues con tu curso de ejercicio o cambio de alimentación. A tu signo le gusta mucho el alcohol y las fiestas, trata de encontrar un equilibrio para que tu diversión no dependa de eso. Tendrás un golpe de suerte con los números 33, 21 y 17, eso más el color gris. Llega a tu vida un amor del signo de Libra o Aries.

Piscis

Será un viernes muy melancólico en el que estarás recordando a alguien que ya no está contigo, recuerda que todo sucede por una razón y que pronto vendrá algo mejor, sólo debes permanecer con pensamientos positivos. Te buscan de un trabajo fuera de tu ciudad. Trata de dormir más este fin de semana, eso te ayudará a reponer energías. Compras un carro o decides vender el que tienes. Cuidado con las traiciones con amigos o compañeros de trabajo, trata de no platicar de más tu vida personal. Tendrás un golpe de suerte el día 7 de abril con los números 09, 07 y 88, usa mucho perfume para atraer la abundancia a tu vida. Una ex pareja te busca para entregarte algunas cosas que son tuyas. Te regalan una mascota. Decides regresar a estudiar o tomar un diplomado de diseño o medicina los fines de semana.

